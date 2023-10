Mit Pfeil und Bogen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Bewaffnet mit Pfeil und Bogen zog am Dienstag 17.10.2023 ein

53-jähriger Mann durch die Innenstadt. Zeugen verständigten kurz nach 08 Uhr die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der Mann aggressiv und uneinsichtig.

Auch zertrümmerte er im Beisein der Beamten einen seiner mitgeführten Bögen. Einem ausgesprochenen Platzverweis wollte der 53-Jährige nicht nachkommen, weshalb er in polizeiliches Gewahrsam genommen werden musste. |cpe

Randalierer leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots) – Für Aufregung sorgte am Dienstag ein 33-jähriger Mann. Dieser randalierte zunächst so stark in einer Wohneinrichtung, dass die Polizei verständigt wurde. Da der Mann auch nach dem Eintreffen der Polizei nicht zu beruhigen war, sollte er in polizeiliches Gewahrsam genommen werden.

Hierbei griff er die Polizisten an und bespuckte sie. Er musste deshalb fixiert werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den 33-Jährigen eingeleitet.|cpe

Technik überführt E-Scooterdieb

Kaiserslautern (ots) – Der Elektroroller wurde einem 36-jährigen Mann am Montagabend in Kaiserslautern entwendet. Er hatte jedoch an seinem Scooter einen Ortungschip angebracht, welcher das Fahrzeug am Dienstagnachmittag in Neunkirchen aufspüren konnte. Die Örtlichkeit wurde durch die Polizei im Saarland überprüft und der E-Scooter sowie ein möglicher Tatverdächtiger konnten ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cpe

Waffen und Betäubungsmittel aufgefunden

Kaiserslautern (ots) – Fündig wurde die Polizei Kaiserslautern am Dienstagmorgen

bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Innenstadt. Der 24-jährige Mann bewahrte

in seiner Wohnung diverse Betäubungsmittel, Bargeld und Waffen auf.

Durch die zuständige Richterin des Amtsgerichtes wurde in Absprache mit der

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Haftbefehl gegen den jungen Mann erlassen und

dieser in die nächstgelegene Justizvollzuganstalt verbracht. | cpe

Ladendiebstahl durch Jugendliche

Kaiserslautern (ots) – Lange Finger machten am Montagnachmittag drei Jugendliche

aus Kaiserslautern. Gemeinsam betraten sie ein Modegeschäft in der Fußgängerzone

und entwendeten in einem mitgeführten Rucksack diverse Modeartikel.

Durch eine Verkäuferin wurde der Diebstahl bemerkt und die Polizei informiert. Alle 3 zeigten sich gegenüber dem Personal und der Polizei geständig. Einer der

Jugendlichen führte zudem ein zugriffsbereites Teppichbodenmesser mit sich.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. |cpe

Kreis Kaiserslautern

Brand einer Lagerhalle

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Am Dienstag Nachmittag kam es aus ungeklärter Ursache in einer Lagerhalle zu einem Brand. Die hinzugerufenen Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Durchgeführte Luftmessungen ergaben keine Gefahr für die Anwohner. Die Polizei Landstuhl hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen. |pilan