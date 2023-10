Verbotene Versammlung in Heidelberg

Heidelberg (ots) – Für die Abendstunden des 18. Oktober war in Heidelberg eine Pro-Palästina-Demo angemeldet, die durch die Stadt Heidelberg verboten wurde. Hintergrund des Verbotes war die mangelnde Kooperationsbereitschaft des Anmelders in Verbindung mit der erstellten Gefahrenprognose.

Kurz nach 18 Uhr trafen in der Spitze ca. 70 Menschen auf dem Bismarckplatz ein die an der Versammlung teilnehmen wollten. Nach mehrmaligem Hinweis auf das bestehende Verbot und der Weisung die Örtlichkeit zu verlassen, löste sich die Ansammlung auf.

Es kam zu keinen Ordnungsstörungen.

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Heidelberg (ots) – Am Dienstag fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Smart auf der BAB 5 von Heidelberg aus auf der linken Spur in nördliche Richtung. Als um kurz nach 15:30 Uhr ein vorausfahrender LKW seine Geschwindigkeit deutlich verringerte, musste auch der 63-Jährige abbremsen. Dabei zog das Auto auf die rechte Spur und kollidierte so mit dem dort fahrenden Volvo.

Dadurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Schaden wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei fiel der 63-jährige Verursacher durch einen deutlichen Alkoholgeruch auf. Ein Atemtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,4 Promille. Er musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Eine Weiterfahrt konnte ihm nicht mehr gestattet werden. Der Smartfahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Präventionsstand zum Thema Taschen- und Gepäckdiebstahl am Hauptbahnhof

Heidelberg (ots) – Die Herbstferien stehen in Baden-Württemberg unmittelbar bevor. Nicht selten führt die Ferienzeit auch zu einem erhöhten Reisendenaufkommen an Bahnhöfen und in Zügen. Hierdurch ergeben sich verschiedene Tatmöglichkeiten für Diebe. Unachtsamkeit oder Ablenkungen potentieller Opfer werden dabei rasch erkannt und ausgenutzt.

Daher veranstaltet die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe zusammen mit der Deutschen Bahn AG am morgigen Donnerstag (19. Oktober) in der Zeit von 10-14 Uhr im Heidelberger Hauptbahnhof einen Präventionstag mit Schwerpunkt Taschen- und Gepäckdiebstahl.

Interessierten Reisenden werden neben hilfreichen Tipps zur Vorbeugung eines Diebstahls auch die häufigsten Tricks der Täter erläutert. Wie Sie sich am besten schützen können und wie Sie am besten nach einem vollendeten Diebstahl reagieren, erfahren Sie vor Ort.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe