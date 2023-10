Taschendieb kurz nach der Tat festgenommen

Mannheim (ots) – Eine 29-Jährige staunte nicht schlecht, als sie am frühen Sonntag um 05:30 Uhr, von einem ihr unbekannten Mann auf ihre offene Handtasche und der damit einhergehenden Gefahr eines Taschendiebstahls aufmerksam gemacht wurde. Kurze Zeit später, als sie nach ihrem Geldbeutel sah, stellte sie fest, dass sich dieser nicht mehr, wie zuvor prophezeit, in der Handtasche befand.

Bei einem Besuch einer Kneipe in der Hauptstraße in Feudenheim, sah sie jenen unbekannten Mann wieder, welcher ihren Geldbeutel in seiner Gesäßtasche trug. Hieraufhin alarmierte sie die Polizei.

Die Polizeibeamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal unterzogen den 28-Jährigen einer Kontrolle. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über 2 Promille. Die Geschädigte bekam ihre Geldbörse wieder ausgehändigt. Ob Geld oder andere Gegenstände aus der Geldbörse gestohlen wurden, ist bislang noch nicht bekannt.

Da sich der 28-Jährige auch noch provokativ anderen Gästen der Kneipe benahm, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Taschendiebstahls.

Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Zu einem nicht genauer bestimmbaren Zeitpunkt im Zeitraum

zwischen Montagabend – Dienstagfrüh drückte eine bislang Unbekannt ein rückwärtiges Toilettenfenster eines Bekleidungsgeschäfts in der Lameystraße auf und gelangten in das Innere. Dort wurden Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich des besonders schweren Falls des

Diebstahls auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174-3310, zu

melden.

Präventionsveranstaltung für Senioren – Enkeltrick & Co.

Mannheim (ots) – Immer mehr ältere Menschen fallen skrupellosen Betrügern zum

Opfer. Wie erkennt man gängige Betrugsmaschen sofort? Und wie sollte man sich im

Fall der Fälle am besten verhalten? Das erfahren Seniorinnen und Senioren bei

einer Präventionsveranstaltung im Polizeipräsidium Mannheim. Die Sachbearbeiter Vorbeugung der Polizeireviere Mannheim-Oststadt und -Innenstadt beraten Sie gerne zu den Themen Enkeltrick, Schockanruf und falsche Polizeibeamte.

Wann: Dienstag 14.11.2023 zw. 10-12 Uhr. Wo Polizeipräsidium Mannheim, Raum Kurpfalz, L6 1, 68161 Mannheim.

Eine Anmeldung ist möglich bis zum 08.11.2023 bei der Geschäftsstelle der

Kriminalprävention unter 0621 174-1201 oder per E-Mail unter

mannheim.pp.praevention@polizei.bwl.de.

Bitte geben Sie bei Anmeldung Ihre Kontaktdaten mit telefonischer Erreichbarkeit an. Die Veranstaltung ist auf 50 Teilnehmer begrenzt.

Infos und Tipps zu verschiedenen Betrugsmaschen finden Sie außerdem auf:

http://www.polizei-beratung.de