Karlsruhe – 19-Jähriger bei Streit in Bar durch Messerstiche verletzt – Mutmaßlicher Täter festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Nach einem Streit in einer Bar in der Amalienstraße, bei dem in der Nacht von

Freitag auf Samstag ein 19-Jähriger durch mehrere Messerstiche schwer verletzt

wurde, konnte der mutmaßliche Täter am Montagnachmittag festgenommen werden. Auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe befindet sich der Mann mit syrischer

Staatsangehörigkeit mittlerweile wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags in

Untersuchungshaft.

Intensive Ermittlungen hatten die Beamten der Kriminalpolizei zuvor auf die Spur

des Tatverdächtigen geführt. Auf Grundlage eines vorab erwirkten Haftbefehls

konnte die Polizei den Mann schließlich gegen 17.15 Uhr in einer Wohnung in

Stutensee festnehmen.

Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt und Gegenstand der andauernden

Ermittlungen. Hinweise auf eine fremdenfeindliche Handlung liegen nicht vor. Das

Tatopfer befindet sich inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.