Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 45-jähriger Tatverdächtiger wegen Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 45-jähriger Tatverdächtiger soll vergangene Woche, in der Nacht von Mittwoch

auf Donnerstag, mit Hilfe eines Nothammers die gläserne Eingangstür eines

Schmuckgeschäftes in der Mannheimer Straße in Schwetzingen eingeschlagen haben.

Aus der Auslage soll er zahlreiche Stücke handgefertigten Silberschmucks

entwendet haben.

Durch aufmerksame Zeugen, welche die Polizei verständigten, wurde der 45-Jährige

gestört, weshalb er in Richtung Heidelberger Straße flüchtete. Dort konnte er im

Zuge der unmittelbaren Fahndung durch eine Streife festgenommen werden.

Der 45-Jährige wurde am Donnerstag dem Haft- und Ermittlungsrichter beim

Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen

Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde hiernach in

eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers

Schwetzingen dauern an.

Dielheim / A6: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln ohne Führerschein mit Roller auf Autobahn unterwegs

Dielheim (ots) – Am Montagabend gegen 20 Uhr war auf der A6 bei Dielheim ein

27-jähriger Rollerfahrer auf dem Standstreifen der Fahrbahn in Richtung Mannheim

unterwegs, weshalb mehrere Verkehrsteilnehmer den Notruf wählten.

Der Mann soll Zeugen zufolge mehrfach auf dem Standstreifen gewendet haben. Ob

hierbei Verkehrsteilnehmer der Hauptfahrbahnen gefährdet wurden, ist noch

unklar.

Nachdem eine Polizeistreife den Mann ausfindig machen konnte, gab dieser an,

dass das Navi den Weg über die Autobahn vorschlug und er hierbei sein Handy

verlor, welches er nun suchte. Im Rahmen der Kontrolle fanden die eingesetzten

Einsatzkräfte eine geringe Menge an Marihuana und Amphetamine bei dem

27-Jährigen auf. Nachdem ein Drogentest positiv verlief, musste er mit zur

Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Einen Führerschein besaß er

nicht.

Der Verkehrsdienst Walldorf hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und

sucht Geschädigte, welche durch die waghalsige Fahrt gefährdet wurden und bittet

diese, sich unter der Telefonnummer 06227/35826-0 zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand mit großer Rauchentwicklung

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nachdem es gegen 8 Uhr in der AVR Wiesloch

zu einem Brand gekommen war, wurden starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren

zusammengezogen und mit den Löscharbeiten begonnen. Die Anwohner in Wiesloch und

den umliegenden Ortschaften wurden aufgefordert, Türen und Fenster vorerst

geschlossen zu halten. Informationen wurden auch über Katwarn an die Bevölkerung

weitergegeben und auf den Brand aufmerksam gemacht. Die Rauchsäule war bis in

die Ortschaften Walldorf, Ketsch und Speyer sichtbar. Der Brand konnte gelöscht

werden, jedoch befindet sich die Feuerwehr weiterhin bei Nachlöscharbeiten vor

Ort, die sich noch über mehrere Stunden hinziehen können. Wie es zu dem Brand

kam und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht

bekannt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Anwohner werden

weiterhin aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.