Heidelberg: 30-jähriger Mann wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls in Untersuchungshaft. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Heidelberg (ots) – Am 16.10.2023 begab sich um 16:22 Uhr ein 30-jähriger Mann in

ein Lebensmittelgeschäft in Heidelberg-Handschuhsheim. Dort entnahm er

Alkoholika sowie mehrere Takakdosen in einem Gesamtwert von 401,77 Euro aus der

Auslage. Die Waren verpackte er in mitgeführten Einkaufstaschen und verließ

anschließend das Geschäft ohne die entnommenen Waren zu bezahlen. Nach dem

Passieren des Kassenbereichs wurde der Mann von einem Ladendetektiv angesprochen

und aufgefordert, die entnommenen Waren zu bezahlen. Dem kam der 30-Jährige

nicht nach und lief weiter. Als der Ladendetektiv nach den Einkaufstaschen

griff, holte der Mann eine Glasflasche aus einer der Taschen und schlug mit

dieser heftig gegen das Gesicht des Ladendetektivs. In der Absicht sich im

Besitz des Diebesgutes zu erhalten, trat der 30-Jährige im weiteren Verlauf mit

seinem rechten beschuhten Fuß gegen das linke Knie des Ladendetektivs und schlug

ihm mit der Faust in den Bauch. Anschließend ergriff der Tatverdächtige mit

einem Teil der entwendeten Waren die Flucht. Der Ladendetektiv erlitt durch den

Schlag mit der Flasche eine ca. 5 bis 7 cm lange Wunde auf Höhe des rechten

Jochbeins und durch den Tritt gegen das linke Knie Schmerzen. Der Tatverdächtige

konnte gegen 23 Uhr durch die Polizei vorläufig festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte daraufhin beim Amtsgericht

Heidelberg Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr gegen den

31-Jährigen.

Der Tatverdächtige wurde am 17.10.2023 der zuständigen Haftrichterin am

Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die den Haftbefehl erließ und in Vollzug

setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Heidelberg: Beschleunigtes Verfahren gegen Klimaaktivist nach Beschädigung eines historischen Gebäudes der Universität Heidelberg beim Amtsgericht Heidelberg beantragt

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am 16.10.2023 gegen 10:00 Uhr hat der 27-jährige Beschuldigte zusammen mit einem

gesondert verfolgten Heranwachsenden die Fassade des unter Denkmalschutz

stehenden Gebäudes der neuen Universität Heidelberg mit orangener Farbe

beschmiert.

Hierzu führten die Täter Feuerlöscher mit sich, die mit orangener Farbe gefüllt

waren und beschädigten hiermit großflächig die Fassade des Gebäudes. Nach

vorläufiger Schätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Der Beschuldigte war erst am 11.10.2023 durch das Amtsgericht Heidelberg wegen

einer anderen Tat im Zusammenhang mit einer Aktion der „Letzten Generation“ zu

einer Freiheitsstrafe von drei Monaten ohne Bewährung verurteilt worden.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat am 17.10.2023 beim Amtsgericht Heidelberg

beantragt, das beschleunigte Verfahren durchzuführen.

Heidelberg: LKW-Fahrer prallt aus Unachtsamkeit auf Auto

Heidelberg (ots) – Um kurz nach 8 Uhr ereignete sich am Montag auf der B 535 ein

Unfall zwischen einem LKW und einem vorausfahrenden Skoda. Der 41-jährige Fahrer

des Autos war, aus Richtung Heidelberg kommend, auf dem Weg zur Autobahn. Kurz

nach der Überführung über die Speyerer Straße prallte auf dem

Verzögerungsstreifen ein dahinterfahrender LKW auf das Heck des Autos. Durch die

mutmaßlich aus Unachtsamkeit verursachte Kollision, wurde der 41-Jährige leicht

verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 4.500 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die Ermittlung der genauen

Unfallursache.

Heidelberg: Frau rennt bei Rot über Ampel und verursacht Unfall mit Verletzter – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Gegen 13:45 Uhr bog am Montag ein Bus der Linie 32 von der

Karl-Metz-Straße nach links auf die Kurfürstenanlage ein, um die Haltestelle

Heidelberg-Hauptbahnhof anzufahren. Plötzlich rannte eine Frau bei Rot über die

Straße und der Fahrer des Busses musste eine Gefahrenbremsung einlegen, um eine

Kollision mit der Fußgängerin zu vermeiden. Dadurch kam ein weiblicher Fahrgast

zu Fall und verletzte sich leicht. Die 84-Jährige kam zur weiteren medizinischen

Behandlung in ein Krankenhaus. Als der Busfahrer die Unfallverursacherin

ansprach und ihre Personalien aufnehmen wollte, rannte diese nach kurzem Zögern

davon. Diese wird als 50 bis 55 Jahre alt, schlank und knapp 170 cm groß

beschrieben. Sie trug ihre silbergrauen, schulterlangen Haare mit

Seitenscheitel. Bekleidet war sie mit einer silbergrauen Winterjacke und einer

dunklen Cordhose.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und

Unfallflucht ein und sicherte Videoaufzeichnungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621-1744111, zu melden.