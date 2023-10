Licht-Test-Aktion 2023: „Gut sehen und sichtbar sein!“

Mainz (ots) – Informationen der Polizei Rheinland-Pfalz für mehr Sicherheit im

Straßenverkehr:

Der Herbst hat begonnen, das Wetter wird trüber und die Autofahrenden sind

vermehrt in Dämmerung und Dunkelheit unterwegs – eine gute Beleuchtung ist da

Pflicht.

Aus diesem Grund veranstalten die Deutsche Verkehrswacht (DVW) und der

Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) jedes Jahr im Oktober den

Licht-Test, denn „Blindflüge“ müssen nicht sein. Autos, die im Oktober beim

kostenlosen Licht-Test in den Kfz-Betrieben überprüft werden, sind auf der

sicheren Seite. Denn dort werden defekte Lichtanlagen entdeckt und korrigiert.

Der Licht-Test ist ein Service, bei dem kleine Mängel sofort und kostenlos

behoben werden und erst, wenn alles in Ordnung ist, gibt es die bekannte

Licht-Test-Plakette für die Windschutzscheibe. Nur nötige Ersatzteile und

umfangreiche Diagnose- und Einstell-Arbeiten müssen bezahlt werden.

Beim Licht-Test werden neun Bestandteile der Fahrzeugbeleuchtung auf Funktion

und richtige Einstellung getestet:

Fern- und Abblendlicht

Rückfahrscheinwerfer

Begrenzungs- und Parkleuchten

Bremsleuchten

Schlussleuchten

Warnblinkanlage

Fahrtrichtungsanzeiger

Nebelschlussleuchte

Nebel-, Such- und andere erlaubte Zusatzscheinwerfer,

Tagfahrlicht und Abbiegescheinwerfer

Die hohen Mängelquoten der vergangenen Jahre verdeutlichen die Bedeutung des

Licht-Tests. Im vergangenen Jahr 2022 war die Mängelquote zwar etwas rückläufig,

aber immer noch fielen 27,5 Prozent der PKW in Deutschland wegen Defekten bei

der Beleuchtung auf. Jeder vierte Autofahrer fährt mit mangelhafter

Fahrzeugbeleuchtung, jeder zehnte blendet andere Verkehrsteilnehmer.

„Sehen und gesehen werden – im Straßenverkehr“ ist das Motto, Leben zu retten!

Dies gilt auch für Fußgänger und Radfahrende, die im Dunklen nur sehr schlecht

wahrgenommen werden. Eine funktionierende und richtig eingestellte

Fahrzeugbeleuchtung ist ein wichtiger Bestandteil der Fahrzeugsicherheit, nicht

nur in der dunklen Jahreszeit.

Im Rahmen einer Verkehrssicherheitsaktion findet im November ein landesweiter

Kontrolltag der Polizei in Rheinland-Pfalz statt. Bei den Verkehrskontrollen

haben Autos mit der neuen Licht-Test-Plakette 2023 freie Fahrt. Ziel der

Lichttest-Aktion sowie des Kontrolltages ist es, das Bewusstsein der Autofahrer

für korrekte Fahrzeugbeleuchtung zu schärfen, denn es geht in erster Linie um

Ihre Sicherheit im Straßenverkehr.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.licht-test.de

Fahrradfahrer sorgt für Schnellbremsung eines Zuges

Mainz-Gonsenheim (ots) – Um eine Kollision mit einer männlichen Person zu

vermeiden, musste am Morgen des 16. Oktober 2023 ein Zug der vlexx GmbH eine

Schnellbremsung einleiten. An einem beschrankten Bahnübergang in

Mainz-Gonsenheim überquerte ein Radfahrer trotz geschlossener Schranke die

Gleise. Der Mann umfuhr die geschlossene Schranke, woraufhin die

Triebfahrzeugführerin eine Schnellbremsung einleitete. Die männliche Person

konnte die Gleise kurz vor der Bahn passieren und zeigte trotz Achtungspfiff

keine Reaktion und setze seine Fahrt fort. Bei dem Vorfall wurden keine Personen

verletzt. Gegen die unbekannte männliche Person wird ein Strafverfahren wegen

des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet, die Ermittlungen

dauern an.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren,

die beim unbefugten Betreten von Gleisanlagen bestehen. Bahnübergänge dürfen nur

bei geöffneten Schranken überquert werden. Auf vielen Strecken sind Züge beinahe

lautlos und mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Des Weiteren haben Züge

einen langen Bremsweg und können nicht ausweichen.

Mainz – Hechtsheim; Einbrüche in Firmen

Mainz – Hechtsheim (ots) – Sowohl in der Nikolaus-Otto-Straße, wie auch in der

Robert-Koch-Straße in Mainz-Hechtsheim kam es am Wochenende zu Einbrüchen in

Firmengebäude. Vermutlich in der Samstag- oder Sonntagnacht verschaffte sich der

oder die Täter durch rohe Gewalteinwirkung, Zutritt zu den Gebäuden.

Auch im Inneren wurden daraufhin gewaltsam Türen und Fenster geöffnet und

beschädigt. Der oder die bislang unbekannten Täter erbeuteten Werkzeuge, sowie

Elektronikartikel.

Aufgrund der groben Gewalteinwirkung kam es vermutlich zu einer nicht

unerheblichen Geräuschentwicklung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann bzw. etwas

Verdächtiges gesehen oder gehört hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei

Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz, A60: Unfall im Berufsverkehr verursacht große Staus

Ingelheim, OT Heidesheim (ots) – Am 17.10.23 kam es gegen 07:35 h zu einem

Verkehrsunfall auf der A 60 in Fahrtrichtung Darmstadt. Zwischen dem

Autobahnkreuz Mainz und der Anschlussstelle Hechtsheim-West wollte ein LKW vom

mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah der LKW-Fahrer

einen, auf der rechten Spur fahrenden PKW und stieß mit diesem zusammen. Der

PKW-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und drehte sich (ohne

Überschlag) auf der Fahrbahn ohne mit der Leitplanke zu kollidieren. Die

64-jährige Beifahrerin aus Rheinhessen wurde hierbei vermutlich nur leicht

verletzt. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand

ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 EUR. Außer der Autobahnpolizei waren noch

die Berufsfeuerwehr Mainz, die Freiwillige Feuerwehr Bretzenheim, sowie

Rettungs- und Notarztwagen im Einsatz. Da sich die Bergung der Beifahrerin aus

dem PKW schwierig gestaltete, war die Hauptfahrbahn der A 60 in Richtung

Darmstadt für ca. 10 Minuten voll gesperrt. Danach war im Berufsverkehr

lediglich ein Fahrstreifen befahrbar, bis die Autobahn gegen 08:35 h wieder frei

war. Bis dahin hatte sich auf der A 60 ein Stau von ca. 8 km – auf der A 63 in

Richtung Mainz von 7 km Länge gebildet. Nach der Freigabe der Fahrbahn lösten

sich die Staus schnell auf.