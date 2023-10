Räuberischer Diebstahl auf offener Straße

Am Freitag, den 13.10.2023 gegen 22:15 Uhr kam es am Bahnberg in Alzey zwischen einer vierköpfigen und einer dreiköpfigen Personengruppe zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf entwendete eine Person der vierköpfigen Personengruppe eine mit Lebensmitteln gefüllte Einkaufstüte der dreiköpfigen Personengruppe. Zur Sicherung des Diebesguts drohte die Person der vierköpfigen Personengruppe mit dem Kopf einer zerbrochenen Glasflasche. Die vierköpfige Personengruppe konnte am Bahnhof Alzey vorläufig festgenommen werden. Allen Vieren wurde eine Blutprobe entnommen und nach Abschluss weiterer polizeilicher Maßnahmen entlassen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, den 13.10.2023 gegen 19:40 Uhr kam es auf der B 420 in Höhe der Jahnstraße Wörrstadt zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Fußgängerin mit Hund und einem Pkw. Die 70-jährige Fahrzeugführerin befuhr die B420 in Fahrtrichtung Ensheim. Die 52-jährige Fußgängerin mit ihrem Hund querte aus Richtung Jahnstraße kommend die unbeleuchtete B 420. Zwischen dem Pkw und der Fußgängerin kam es zum Zusammenstoß, wodurch die Fußgängerin schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Das Fahrzeug der 70-jährigen wies nur einen leichten Schaden auf. Der Hund blieb unverletzt.

Alleinunfall mit leichtverletzter Person und Auffinden von Betäubungsmitteln

Am Freitag, den 13.10.2023 ereignete sich gegen 20:00 Uhr ein Alleinunfall auf der K 26, nähe des Kettenheimer Bahnhofs. Ein 27-jähriger aus dem Donnersbergkreis befuhr mit seinem Kleinkraftrad die K 26 aus Richtung Dautenheim kommend in Fahrtrichtung Kettenheim. Kurz vor dem Bahnhof stürzt der 27-jährige auf gerader Strecke aus bislang ungeklärten Gründen und blieb auf der Straße liegen wo er von unbeteiligten Zeugen vorgefunden wurde. Der alkoholisierte 27-jährige wurde leicht verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war er nicht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Kleinkraftrad wurde nur leicht beschädigt. Zur Unfallaufnahme erfolgte eine kurzzeitige Vollsperrung der K 26. Während der Auflösung der Vollsperrung wird ein 29-jährigen Fahrzeugführer und sein 30-jähriger Beifahrer durch das offene Fenster auf die Auflösung hingewiesen. Hierbei konnte intensiver Cannabisgeruch wahrgenommen werden, weshalb das Fahrzeug kurz darauf am Kettenheimer Bahnhof einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Schließlich konnten auf der Rückbank zwei Müllsäcke voll frisch geernteter Cannabispflanzen fest- und sichergestellt werden. Bei einer weitreichenderen Durchsuchung des 29-jährigen und seiner mitgeführten Sachen konnten weiterer Betäubungsmittel/-utensilien sichergestellt werden. Dem augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehende 29-jährigen wurde im Anschluss die Weiterfahrt untersagt und durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen.