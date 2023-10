Rülzheim – Durchfahrtsverbot überwacht

Rülzheim (ots)

Auf Grund einer aktuellen Baustelle im Bereich der Friedhofstraße / Kuhardter Straße in Rülzheim wurde ein temporäres Durchfahrtsverbot erlassen. Bei einer polizeilichen Verkehrsüberwachung am Montagabend zwischen 17.10 bis 17.40 Uhr ahndeten die eingesetzten Polizisten sieben Verstöße gegen das Verbot. Weiterhin wurden drei Fahrzeuge auf Grund technischer Mängel beanstandet. Die Polizeiinspektion Germersheim beabsichtigt weitere Kontrollen an der Örtlichkeit durchzuführen.