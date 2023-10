Versuchter Einbruch in Reihenhaus – Zeugen gesucht

Zwischen dem 16.10.23. 23:00 Uhr und dem 17.10.23, 1:25 Uhr schlugen unbekannte Täter die Tür zu einem Einfamilienhaus in der Breiten Straße ein. Nach ersten Ermittlungen betraten sie das Anwesen jedoch nicht. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Sind Ihnen zum Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Breiten Straße aufgefallen und können Sie diese beschreiben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unbekannte beschädigten Israel-Flagge

Am Montagabend (16.10.23) informierte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei gegen 23:30 Uhr über zwei Männer, die eine durch die Stadt Ludwigshafen gehisste Israel-Flagge an der Abfahrt der B37 (Fahrtrichtung Lichtenbergerstraße) herunterreißen würden. Am Tatort sowie im Umkreis konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Am Fahnenmast fanden die Beamten neben der teilweise beschädigten Israelflagge zudem eine durch die Täter darunter angebrachte Palästina-Flagge vor.

Die Polizeiinspektion Ludwighafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Sie um Ihre Mithilfe:

Haben Sie zum Tatzeitpunkt zwei verdächtige Personen oder ggf.

Fahrzeuge im Bereich der Abfahrt der B37 (Fahrtrichtung

Lichtenbergerstraße) beobachtet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

In der Straßenbahn bedroht – Zeugen gesucht

Ein unbekannter Mann bedrohte am Montagnachmittag (16.10.23) gegen 16:40 Uhr verbal zwei Mädchen im Alter 13 und 15 Jahren. Die Mädchen waren zum Tatzeitpunkt mit der Straßenbahn (Linie 4) in Ludwigshafen unterwegs. Laut Zeugenangaben sei der Mann bereits am Marktplatz in Mannheim in die Bahn zugestiegen. Der Täter sei zwischen 30 und 35 Jahre alt, habe braune Haare, einen Dreitagebart und sei zum Tatzeitpunkt mit einer grünen Weste und hellblauen Jeans bekleidet gewesen.

Befanden Sie sich zum Tatzeitpunkt in der Bahn und können Sie ggf. Angaben zum Beschuldigten machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall mit verletzter Person

Am Montag (16.10.23), gegen 17:20 Uhr, missachtete eine 62-jährige Autofahrerin im Kreuzungsbereich zwischen der Salzburgerstraße und der Steiermarkstraße die Vorfahrt eines auf der Steiermarkstraße fahrenden Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der 50-jährige Fahrer des bevorrechtigten Autos erlitt dabei leichte Verletzungen. Infolge des Unfalls entstand ein Sachschaden von rund 19.500 Euro.

Bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Ein 30-jähriger Autofahrer übersah am Montagvormittag (16.10.23) gegen 11:45 Uhr bei einem Wendemanöver in der Rheingönheimer Straße eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Autofahrer verletzte sich infolge des Unfalles leicht und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste in der Straßenbahn. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Einbrüche im Stadtgebiet

Am Samstag (14.10.23) brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer im Donnersbergweg in Ludwigshafen ein. Dabei entwendeten sie verschiedene Elektrogeräte im Wert von rund 450 Euro und verursachten zudem Sachschaden in unbekannter Höhe.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen dem 15.10.23, 19 Uhr und dem 16.10.23, 05:30 Uhr in der Oskar-Vongerichten-Straße. Unbekannte Täter verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim. Die Täter entwendeten Bargeld in Höhe von rund 300 Euro.

Haben Sie zum Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Donnersbergweg oder in der Oskar-Vongerichten-Straße beobachtet? Insbesondere Kennzeichen von verdächtigen Fahrzeugen sind für die Polizei dabei von Interesse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Ins Gleisbett navigiert – Bahnverkehr blockiert

Am gestrigen Tag (16.10.2023) folgte ein 64-jähriger Ludwigshafener den Anweisungen seines Navigationssystems, als er mit seinem Auto in das Gleisbett am Hans-Warsch-Platz fuhr. Sein Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen aus der misslichen Lage befreit werden. Der Straßenbahnbetrieb fiel für circa eine Stunde aus.

E-Scooter entwendet – Zeugen gesucht

Am vergangenen Sonntag (15.10.2023), zwischen 20:00 und 22:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen vor dem Wohnanwesen in der Dessauer Straße 41 abgestellten und mittels Fahrradschloss gesicherten E-Scooter im Wert von circa 820 Euro. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Fahrzeug aufgebrochen – Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Freitag und Montag (13.10.2023 – 16.10.2023) zerbrachen Unbekannte die Fensterscheibe eines VW Passat. Dieser war auf dem Parkplatz unterhalb der Hochstraße im Bereich Bgm.-Kutterer-Straße / Wredestraße geparkt. Vom Beifahrersitz wurden zwei Paletten mit Getränkedosen entwendet. Der Schaden beläuft sich auf circa 240 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdieb festgenommen

Am Montagmorgen (16.10.2023, 10 Uhr) wurde eine 86-Jährige in einem Supermarkt durch einen ihr unbekannten Mann angesprochen. Dieser gab vor, man würde sich kennen und er wäre ihr Nachbar. Danach erkundigte er sich bei der Seniorin nach Schmuck und kündigte an, sie im Laufe des Tages zu besuchen. Tatsächlich erschien der Mann wenig später bei ihr. In der Annahme, man würde sich kennen, ließ die Seniorin ihn in ihrer Wohnung. Dort gelang es ihm mithilfe einer Legende an mehrere Schmuckstücke der 86-Jährigen zu gelangen und mit diesen zu flüchten. Im Nachgang meldete die Seniorin den Vorfall der Polizei. Diese stellte ein Handy, das der Täter zurückgelassen hatte, sicher.

Noch während die Ermittlungen zu dem unbekannten Mann liefen, wurde die Polizei gegen 17 Uhr erneut durch die Seniorin alarmiert. Der Unbekannte sei zu ihrer Wohnanschrift zurückgekehrt und habe sein Handy zurückgefordert. Der anwesende Sohn der 86-Jährige hielt ihn hierauf bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei dem 27-Jährigen Trickdieb konnten mehrere Schmuckstücke sichergestellt werden, darunter auch die der 86-Jährigen. Der Mann wird sich jetzt wegen Diebstahls verantworten müssen. Ihm drohen eine Geldstrafe und eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre.