Rollator entwendet – Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Am 11.10.2023 stellte eine 73-Jährige ihren Rollator vor der Toilette eines Einkaufszentrums im Waldspitzweg ab. Als sie die Toilette wieder verließ, war ihr Rollator nicht mehr da. Dieser konnte bisher nicht aufgefunden werden, weswegen sie nun die Polizei kontaktierte. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet mögliche Zeugen die den Diebstahl beobachtet haben, sich per Telefon unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:15 Uhr, kam es in der Ludwigshafener Straße zu einem Verkehrsunfall. Drei Fahrzeuge befuhren die Ludwigshafener Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Als der vorderste Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies der 20-jährigen Fahrzeugführer des letzten Pkw zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Dieser wiederum wurde auf den vordersten Pkw geschoben. Die 52-jährige Fahrzeugführerin des mittleren Fahrzeuges wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Fahrzeugführer des ersten und letzten Pkw wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 5000EUR.

Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Dudenhofen (ots)

Am 16.10.2023 gegen 17:00 Uhr kontrollierten die Beamten in der Anne-Frank-Straße einen Pkw wegen einem defekten Bremslicht. Während der Kontrolle zeigte sich die 22-jährige Fahrerin sichtlich nervös. Zudem konnten bei ihr drogentypische Auffälligkeiten und im Fahrzeug Marihuanageruch festgestellt werden. Aus diesem Grund wurden die Fahrerin, ihre 23-jährige Beifahrerin und das Fahrzeug durchsucht. Dabei konnte in der Beifahrertür des Pkw ein gedrehter Joint aufgefunden werden. Beide Personen verneinten, dass dieser ihnen gehöre. Ein bei der Fahrerin durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC, weshalb ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Dudenhofen (ots)

Am 16.10.2023 gegen 16:05 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Pkw den Mönchsbusch in Richtung Rottstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad die Gommersheimer Str. aus Richtung Speyerer Straße kommend in Richtung Am Mönchsbusch. Beide wollten gleichzeitig die Kreuzung Gommersheimer Str. / Am Mönchsbusch überqueren. Dabei übersah der 29-Jährige den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der Motorradfahrer stürzte. Er musste vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.