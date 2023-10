Radfahrer fährt Frau an und flüchtet

Am 16.10.2023 gegen 19.15 Uhr schob eine 31-jährige Frau ihr Fahrrad auf dem unbeleuchteten Geh- und Radweg von der Wimphelingstraße in Speyer in Richtung Römerberg. Sie telefonierte, als plötzlich ein bislang unbekannter Radfahrer von hinten auf sie auffuhr, obwohl das Rücklicht ihres Fahrrades eingeschaltet war. Die 31-Jährige stürzte zu Boden und fiel teilweise auf ihr Fahrrad. Der unbekannte Radfahrer stürzte ebenfalls mit seinem Fahrrad. Die 31-Jährige rief die Polizei. Der Unfallverursacher spannte die abgesprungene Fahrradkette wieder auf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Römerberg. Die 31-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Sie beschrieb den flüchtigen Radfahrer wie folgt:

auffällig orangefarbenes (Jugend-)Mountainbike mit weißen Felgen

ca. 16-18 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank

lange schwarze glatte Haare (etwas länger als schulterlang)

schwarzes Basecap, schwarze Kapuzenjacke, dunkle lange Hose,

Rucksack

Wer kann Hinweise zu dem gesuchten Radfahrer geben? Zeugen oder der Radfahrer selbst werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Gruppe beim Drogenkonsum erwischt

Am 16.10.2023 gegen 16:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Speyer fünf Jugendliche in der Nähe der Klosterruine. Die Personengruppe konsumierte teilweise vor den Augen der Beamten Betäubungsmittel. Alle führten typische Konsumutensilien mit sich. Die Beamten stellten einen Joint und eine geringe Menge Marihuana sicher.