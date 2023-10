Fahrzeug gestreift und geflüchtet. Zeugen gesucht!

Kreis Kaiserslautern (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kam es in Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) im Bereich der Straße Busenhübel 33 zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Die Geschädigte parkte ihren PKW (Toyota Avensis) in der Zeit von 7 Uhr bis 8 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Der bisher unbekannte Verursacher streifte hierbei den abgestellten PKW über die gesamte Fahrerseite und entfernte sich dann von der Unfallörtlichkeit. Anhand der Spurenlage vor Ort dürfte es sich bei dem flüchtigen PKW um einen silberfarbenen Ford Transit handeln. Dieser ist vermutlich ebenfalls an der Fahrerseite sichtbar beschädigt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas gesehen haben oder Hinweise auf den unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cpe

Drogen, Unterschlagung und ein Haftbefehl

Ein Hinweis auf zwei männliche Personen in einem

Treppenhaus in der Innenstadt hat am Donnerstagmittag die Polizei auf den Plan

gerufen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten räumten die zwei Männer aus dem

Landkreis Kaiserlautern ein, soeben Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Einer

der beiden Männer führte auch einen bereits zur Fahndung ausgeschriebenen

Führerschein einer ihm unbekannten Person mit. Er gab an, diesen gefunden zu

haben. Der Führerschein wurde sichergestellt und Ermittlungen wegen des

Verdachts einer Unterschlagung eingeleitet. Bei der weiteren Überprüfung der

beiden Personen konnte zudem festgestellt werden, dass einer der beiden Männer

noch einen offenen Haftbefehl hatte. Da der 43-Jährige nicht zahlungsfähig war,

wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. |cpe

Diebstahl aus Einkaufswagen

Opfer eines Diebstahles wurde am Montagabend um 20:05 Uhr

eine 61-jährige Dame aus Kaiserlautern. Die Frau hatte in einem

Lebensmittelmarkt im Gersweilerweg ihre Handtasche in ihrem Einkaufswagen

abgestellt. Nach dem Einkauf vergaß sie die Tasche. Als es ihr nach wenigen

Minuten wieder einfiel und sie zu ihrem Einkaufwagen zurückkehrte, stellte sie

einen Mann beim Durchwühlen ihrer Tasche fest. Sie sprach ihn an und dieser

entfernte sich unmittelbar von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Bei der

Nachschau stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse und ihr Mobiltelefon

entwendet wurden. Der Täter wurde von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

Zirka 40-50 Jahre alt, mittellange graue Haare, Drei-Tage-Bart, ein olivgrünes

Oberteil und beige Hosen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas gesehen haben oder Hinweise auf den

unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen.

|cpe

Jugendliche mit Feuerwerkskörpern beworfen

Am Montagabend kam es im Bereich des Fackelrondells in

Kaiserlautern zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Drei

Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren wurden durch eine bisher unbekannte

Person mit einem Feuerwerkskörper beworfen. Verletzt wurde glücklicherweise

niemand. Der unbekannte Werfer entfernte sich im Anschluss fußläufig in Richtung

Innenstadt. Er wurde von den Zeugen als 15 bis 20 Jahre alt, dunkles/gelocktes

Haar und dunkel bekleidet beschrieben. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas gesehen oder gehört haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion

Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |cpe

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und verletzten Personen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen in der Kantstraße in Kaiserslautern. Eine 71-jährige Frau erkannte hierbei den Abbiegevorgang eines vor ihr fahrenden 52-jährigen Mannes zu spät und fuhr ungebremst auf dessen Fahrzeug auf. Durch den starken Aufprall verletzte sich die Frau im Bereich der Rippen und musste ärztlich versorgt werden. Auch der Mann klagte über Schmerzen im Nackenbereich. Die geschätzte Gesamtschadenshöhe beträgt zirka 12.000 Euro.|cpe

WhatsApp-Betrüger lassen nicht locker

Stadt und Kreis – In den vergangenen Tagen wurden der

Kriminaldirektion Kaiserlautern wiederholt Betrugsversuche mittels

WhatsApp-Nachrichten gemeldet. Die Masche ist hierbei immer ähnlich: Eine

unbekannte Nummer erscheint als Textnachricht auf dem eigenen Mobiltelefon mit

dem Wortlaut „Hallo Mama, hallo Papa das ist meine neue Nummer“. Sobald für das

betrügerische Gegenüber durch mehrere Textnachrichten ein Vertrauensverhältnis

aufgebaut wurde, folgt im nächsten Schritt die Forderung zur Durchführung einer

oder mehrerer Überweisungen. Die Polizei rät deshalb zur Vorsicht mit

unbekannten Nummern. Vergewissern Sie sich immer durch einen Anruf oder

persönliche Kontaktaufnahme, ob die genannte Person wirklich eine neue

Mobilnummer besitzt. Überweisen Sie keine Geldbeträge auf Ihnen unbekannte

Konten oder senden Geld an Zahlungsdienstleister im Internet, wenn Sie den

Empfänger nicht persönlich kennen. Gehen Sie zudem sorgsam mit Ihren

persönlichen Kontakt- und Zahlungsdaten um und geben diese nicht an Dritte oder

unbekannte Personen weiter. In Zweifelsfällen halten Sie immer Rücksprache mit

Ihrer Bank oder einer Polizeidienststelle. Aktuelles Beispiel: Ein Mann aus der

Verbandsgemeinde Landstuhl fiel vergangene Woche auf solche WhatsApp-Nachrichten

herein und überweis zweimal vierstellige Beträge. Als er eine dritte Überweisung

tätigen wollte, wurde er von seiner Bank auf die Betrugsmasche aufmerksam

gemacht. Eine Überprüfung ergab, dass die Handynachrichten tatsächlich falsch

waren und das Geld an Betrüger ging. Der 61-Jährige erstattete daraufhin Anzeige

bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen. |cpe