Frankfurt – Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall mit Lastkraftwagen

Frankfurt (ots) – (lo) Heute Mittag (17. Oktober 2023) ereignete sich auf der

Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln ein schwerer Auffahrunfall zwischen drei

Lastkraftwagen. Dabei wurde ein Fahrer schwer, zwei weitere Fahrer leicht

verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 12.20 Uhr auf der BAB 3 zunächst zu

einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw. Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte den

Auffahrunfall nicht rechtzeitig und fuhr in die Unfallstelle. Durch den Aufprall

wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er erlitt schwere Verletzungen und

wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Fahrer des

vorausgegangenen Unfalls erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort

erstversorgt.

Die BAB 3 ist zwischen dem Frankfurter Kreuz und der Anschlussstelle Kelsterbach

in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt.

Die Sperrung bleibt für die Dauer der Bergungsarbeiten vorerst bestehen.

Umfangreiche Absperr- und Umleitungsmaßnahmen sind eingerichtet.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, Ausweichstrecken zu nutzen und den Bereich

weiträumig zu umfahren.

Zur Erstellung eines Unfallgutachtens ist ein Sachverständiger vor Ort.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur genauen Unfallursache dauern an.

Frankfurt – Eschersheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (py) Am Sonntagabend, den 15.10.2023, ereignete sich auf der

Bonameser Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Mann mit seinem Pkw

gegen eine Mauer fuhr und schwer verletzt wurde.

Gegen 19:45 Uhr war ein 69-jähriger Mann mit seinem VW Up auf der Bonameser

Straße in Richtung Alt-Eschersheim unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mann ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn

ab und prallte gegen die rechtsseitige befindliche Mauer. Der Pkw wurde

daraufhin nach links abgewiesen und kam nach etwa 50 Metern in einem Feld zum

Stehen.

Der Fahrer war beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar und musste

durch die Feuerwehr aus seinem Pkw geborgen werden und kam in ein umliegendes

Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Der Unfallhergang und die Unfallursache sind Gegenstand der laufenden

Ermittlungen.