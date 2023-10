Marburg- Graffito gesprüht

Ein Graffito am Pilgrimstein wurde der Marburger Polizei am Sonntag (15.10.2023) gegen 14:55 Uhr gemeldet. Unbekannte hatten die Buchstaben „BTM“ an eine Hauswand gesprüht. Die Polizei beziffert den Schaden mit 300 Euro. Hinweise zu den Sprayern erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Gladenbach- Drogenfahrt

Unter Drogeneinfluss setzte sich gestern (16.10.2023) eine 23-Jährige hinter das Steuer ihres Mercedes und fuhr los. Beamte der Biedenkopfer Polizei kontrollierten die Frau gegen 16:10 Uhr in der Teichstraße. Sie führten einen Drogenvortest bei der Benz-Fahrerin durch. Dieser wies den Konsum von THC und Kokain nach. Die 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

Stadtallendorf- Geldbörse geklaut

Montagmittag (16.10.2023) bestahlen dreiste Diebe eine 85-Jährige. Die Seniorin war gegen 12:20 Uhr im Aldi in der Herrenwaldstraße einkaufen. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Offenbar hatten Unbekannte unbemerkt ihre Handtasche, die sie umhängen hatte, geöffnet, hineingegriffen und das Portemonnaie gestohlen. Es befanden sich mehrere Karten in der Geldbörse. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Herrenwaldstraße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

Lahntal-Sterzhausen: Einbrecher flüchten ohne Beute

Gute zwei Minuten dauerte der Einbruch, dann waren die Täter wieder verschwunden. In der Nacht zu Montag (16.10.2023) verschafften sie sich um 02:54 Uhr Zutritt zum Kassenraum des Rewe-Marktes in der Wittgensteiner Straße. Die Diebe hebelten die Eingangstür der Bäckerei auf und gelangten so in den Verkaufsraum des Rewe-Marktes. Dort begaben sie sich zielgerichtet in den Bereich der Kassen und schoben die dort verschlossenen Rollläden hoch. Die darin ausgelegten Tabakwaren ließen sie jedoch zurück. Im Thekenbereich der Bäckerei brachen sie zudem eine Kasse auf, in der sich jedoch kein Bargeld befand. Ohne Beute flüchteten die beiden Diebe in einem bereitgestellten Pkw und rasten in Richtung des Aldi-Marktes davon. Die Täter waren etwa 180 cm groß, 20 – 30 Jahre alt und hatten eine kräftige Statur. Sie trugen Jacken mit hochgezogenen Kapuzen. Am Fluchtfahrzeug befand sich eine auffallend durchgehende LED Leiste im Kühlergrill. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, die Kriminalpolizei Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

Marburg-Gisselberg: von der Fahrbahn abgekommen

Ein 47-Jähriger war gestern Abend (16.10.2023) mit seinem roten Mercedes auf der Gießener Straße in Richtung Gisselberg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 1 kam er mit seinem SLK nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortigen Warnbaken einer Verkehrsverengung. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt mit kaputtem rechtem Vorderreifen fort. Der Schaden am Benz wird mit rund 3.250 Euro beziffert. Im Nachging informierte der 47-Jährige die Polizei über den Unfall. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall gegen 19:30 Uhr beobachtet oder kann sonstige Hinweise in diesem Zusammenhang geben? Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Lahnau-Goßfelden: Telefonbetrüger erneut erfolgreich – Seniorin übergibt Wertsachen

Täglich erreichen uns Anrufe von Menschen, die verdächtige Anrufe erhalten haben. Glücklicherweise fällt der Betrugsversuch am Telefon in den meisten Fällen auf und die Betroffenen legen auf. Am Sonntag (15.10.2023) haben Betrüger jedoch wieder zugeschlagen und Schmuck, Bargeld und Münzen im Wert von rund 60.000 Euro ergaunert.

Das Telefon hatte gegen 20:00 Uhr geklingelt. Als die Seniorin sich meldete, schilderte ein angeblicher Polizeibeamter auf der anderen Seite der Leitung die Geschichte von einem Einbruch in der Nachbarschaft. Ein Mitglied der Einbrecherbande sei festgenommen worden. Angeblich habe man einen Zettel mit dem Namen der Seniorin bei dem Festgenommenen gefunden. Da nun ein Einbruch durch den Rest der Bande zu befürchten sei, verpackte die Frau, wie von dem vermeintlichen Polizeibeamten gefordert, Bargeld, Schmuck und Wertsachen in Taschen, um sie zur sicheren Aufbewahrung an die Polizei zu übergeben. Sie stellte die Taschen vor ihrer Haustür ab. Dort wurden die Taschen, vermutlich zwischen 23:00 Uhr und 24:00 Uhr, unbemerkt abgeholt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Wem sind insbesondere im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 24:00 Uhr Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Die Polizei warnt nochmals vor Betrügern am Telefon, die stets mit Varianten in den Geschichten arbeiten, aber am Ende des Gesprächs immer auf eines abzielen: Ihr Geld und ihre Wertsachen. Um nicht auf die Masche der Gauner hereinzufallen geben die Ermittler folgende Tipps:

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel die richtige Polizei an!

Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen

Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de

Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, und Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!

18-Jähriger von durchfahrendem Zug verletzt

Marburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots) – Glück im Unglück hatte gestern

Nachmittag (16.10.; 13.20 Uhr) ein 18-Jähriger im Bahnhof Marburg Süd. Der Mann

aus Lahntal stand nach eigenen Angaben mit einem Mitschüler offensichtlich zu

dicht an der Bahnsteigkante und wurde von einem durchfahrenden Regionalzug der

Hessischen Landesbahn (HLB) leicht touchiert.

Er wollte seinen Begleiter, der scheinbar sehr dicht an der Bahnsteigkante

stand, vor der Zugdurchfahrt waren und sei dann selbst mit der Bahn in Berührung

gekommen!“ sagte der Mann der Bundespolizei.

Der 18-Jährige, ein afghanischer Asylbewerber, erlitt dadurch Prellungen und

Abschürfungen. Er kam anschließend mit einem Rettungswagen in das Uniklinikum

Marburg. Der zum Glück nur leicht Verletzte konnte nach erfolgter Behandlung

wieder entlassen werden.

Der Zug der HLB, der in Richtung Kassel unterwegs war, machte eine

Schnellbremsung und kam zwischen Marburg-Süd und Marburg zum Halten. Reisende im

Zug blieben nach bisherigen Ermittlungen unverletzt. Die Bahnstrecke war wegen

des Vorfalls von 13:24 Uhr bis 13:35 Uhr kurzzeitig gesperrt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben

zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 056181616-0

oder über www.bundespolizei.de zu melden.