Häusliche Gewalt; Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Wegen eines Vorfalls von Körperverletzung/Häuslicher Gewalt mussten die Beamten der Eschweger Polizei am Montagnachmittag nach Wanfried ausrücken. Ein 41-jähriger Mann war gegenüber seiner 52-jährigen Ehefrau aggressiv geworden, hatte diese geschlagen und bedroht. Als die Polizei an der Örtlichkeit eintraf und den Aggressor festnehmen wollte, widersetzte sich der 41-Jährige den polizeilichen Maßnahmen und griff die Beamten mit Schlägen und Tritten an. Dabei erlitt ein Beamter u.a. einen Schlag ins Gesicht. Der 41-Jährige muss sich nun u.a. wegen Körperverletzung, Bedrohung, sowie wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.

Mann randaliert; zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen

Wegen Sachbeschädigung in zwei Fällen muss sich ein 32-Jähriger aus Eschwege jetzt strafrechtlich verantworten. Der Polizei war am Montagabend um 20.10 Uhr ein Mann gemeldet worden, der in einem Mehrfamilienhaus in der Schlesienstraße zu Besuch war und dort randalierte. Zuvor war der Mann offenbar mit dortigen Bewohnern in Streit geraten. Im Rahmen der Ermittlungen trafen die Beamten vor Ort letztlich auf den stark alkoholisierten (2,02 Promille) Mann, der im Zuge seines rauschhaften Zustands u.a. zwei Türen, eine Wohnzimmerwand sowie eine Vase beschädigt hatte. Die Schadenshöhe beziffert sich in einem Fall auf 100, im zweiten Fall auf 200 Euro. Gegen ihn wird jetzt in beiden Fällen strafrechtlich ermittelt.

Wildunfall

Ein geringer Schaden von 50 Euro entstand am Montagabend bei einem Wildunfall auf der L 3424 zwischen Neuerode und Hitzelrode. Gegen 19.55 Uhr hatte ein 40-Jähriger aus Meinhard hier mit seinem Pkw ein Reh erfasst, welches nach dem Aufprall am Unfallort verendete. Ein weiterer Wildunfall ereignete sich außerdem am Dienstagmorgen auf der L 3243 zwischen Reichensachsen und Vierbach. Hier hatte ein 54-jähriger Autofahrer aus Wehretal gegen 06.14 Uhr ebenfalls ein Reh erfasst welches so stark verletzt wurde, dass es später von einem Jagdausübungsberechtigten erlöst werden musste. Das Auto musste aufgrund der erheblichen Beschädigung abgeschleppt werden.

Polizei Sontra

Rollerfahrer unter BTM-Einfluss

Die Beamten der Polizei Sontra ermitteln aktuell gegen einen 33-Jährigen aus der Hänselstadt, nachdem der Mann den Beamten am Montagabend gegen 19.40 Uhr mit seinem Elektroroller aufgefallen war. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, der er sich in der Mühlbergstraße unterziehen musste, zeigten sich Anhaltspunkte dafür, dass der 33-Jährige unter Rauschmitteln stand. Daraufhin wurden gegen den Mann entsprechende Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auto rollt gegen Verkehrsschild; Schaden 1150 Euro

Ein Schaden von 1150 Euro entstand am Montag um 08.15 Uhr in der Kasseler Straße von Großalmerode, nachdem eine 38-jährige Frau ihr Auto geparkt hatte, die Handbremse aber nicht angezogen hatte. Der Pkw geriet auf der abschüssigen Straße ins Rollen und prallte gegen ein Straßenschild. Während der Schaden am Pkw auf 1000 Euro beziffert wird, ist das Schild mit 150 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden.

Auffahrunfall; Beteiligten sind sich uneins

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Hessisch Lichtenau kam es am Montag um 16.05 Uhr zu einem Auffahrunfall mit unterschiedlichen Aussagen der Beteiligten zum Unfallhergang. Wie die Beamten aus Hessisch Lichtenau berichten, befuhren zur genannten Zeit eine 18-Jährige Autofahrerin aus Eichenzell und eine 26-jährige Autofahrerin aus Helsa die L 3228 von Hessisch Lichtenau in Richtung Fürstenhagen. Während die 26-Jährige angab, dass die 18-Jährige plötzlich und ohne zwingenden Grund gebremst habe und sie einen Unfall daher nicht vermeiden konnte, beruft sich die vorausfahrende 18-Jährige ihrerseits darauf, dass sie wegen eines kreuzenden Lkw auf ihrer Fahrbahn erschrocken sei und abbremsen musste. An beiden Autos entstand Sachschaden der noch nicht beziffert ist.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall; Schaden 2500 Euro

Ein Stück außerhalb der Ortslage von Oberrieden kam es am Montag um 12.35 Uhr zu einem Auffahrunfall. Zur genannten Uhrzeit ist eine aus Witzenhausen stammende 51-Jährige Autofahrerin aus Unachtsamkeit auf den Anhänger eines vorausfahrenden 42-jährigen Autofahrers aus Tschechien aufgefahren. Beide waren auf der Landesstraße L 3240 von Oberrieden in Richtung Bundesstraße B 27 unterwegs. Die entstandenen Schäden beziffern sich auf 500 Euro am Pkw der Verursacherin und in Höhe von jeweils 1000 Euro am Pkw und Anhänger des 42-Jährigen.