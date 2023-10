Durchsuchung im Rauschgiftverfahren: Drogen und Machete beschlagnahmt; 25-Jährigem droht U-Haft

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Oberzwehren: In einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge haben Beamte der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei am gestrigen Montag die Wohnung eines Tatverdächtigen in einem Mehrfamilienhaus in Kassel-Oberzwehren durchsucht. Hierbei fanden sie insgesamt rund 370 Gramm Marihuana und Haschisch sowie eine Machete. Zudem beschlagnahmten sie in der Wohnung Handys und Utensilien für die Verpackung und den Verkauf von Drogen. Der 25 Jahre alte Tatverdächtige war zuvor bei Ermittlungen in einem anderen Rauschgiftverfahren ins Visier der Polizisten geraten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel hatte ein Richter die Wohnungsdurchsuchung angeordnet, die nun am Montag vollstreckt wurde. Der 25-Jährige öffnete den Beamten sogar selbst die Tür und konnte anschließend festgenommen werden. Er sitzt seit seiner Festnahme im Polizeigewahrsam und wird am heutigen Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Die weiteren Ermittlungen wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dauern an.

Folgemeldung zum Großbrand in Naumburg: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel (ots)

Naumburg (Landkreis Kassel): Nach dem Großbrand im Naumburger Ortsteil Elbenberg am Samstagmittag werden die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache des Feuers von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt. Gemeinsam mit Brandermittlern des Hessischen Landeskriminalamtes haben die Kasseler Kriminalbeamten die Brandstelle am heutigen Dienstagvormittag aufgesucht und die Ermittlungen fortgesetzt. Wie sie berichten, haben sich bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ergeben. Gleichwohl ließ sich die genaue Brandursache aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht mehr zweifelsfrei feststellen.

Zu dem Brand war es am Samstag, gegen 11:20 Uhr gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Feuer in einem Werkstattgebäude ausgebrochen und hatte von dort auf ein Wohnhaus und eine Scheune übergriffen. Der dadurch entstandene Schaden könnte nach ersten Schätzungen bei einer Millionen Euro liegen.

Unbekannte Autofahrerin fährt Fahrradfahrer an: Ermittler fahnden nach silbernem Toyota und suchen Zeugen

Niestetal (Landkreis Kassel): Die bislang unbekannte Fahrerin eines silbernen Toyota soll am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr in der Hannoverschen Straße in Niestetal einen Fahrradfahrer angefahren haben und anschließend geflüchtet sein. Der verletzte 29-jährige Radfahrer hatte selbst kurz nach der Kollision die Polizei alarmiert. Wie er der zum Unfallort geeilten Streife des Polizeireviers Ost schilderte, hatte er die Hannoversche Straße in Höhe der Tankstelle an der grünen Fußgängerampel überquert. Plötzlich sei aus Richtung Dresdener Straße der Pkw gekommen, der offenbar bei Rot über die Ampel fuhr und das Hinterrad seines Mountainbikes touchierte. Der 29-Jährige stürzte daraufhin zu Boden, während das Auto in Richtung Ortsmitte Sandershausen davonfuhr. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Pkw, der als silberner Kleinwagen des Herstellers Toyota mit Kasseler Kennzeichen beschrieben wurde, verlief bisher ohne Erfolg. Das Fahrzeug soll von einer älteren Frau mit kurzen weißen Haaren gesteuert worden sein. Der leicht verletzte 29-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei konnten bisher nicht zur Aufklärung des Falls führen. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Auto-Aufbrecher attackiert verfolgenden Zeugen mit Pfefferspray: Polizei bittet um Hinweise auf unbekannten Täter

Kassel-Fasanenhof: Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Montagabend in der Kellermannstraße ein Auto aufgebrochen und anschließend einen ihn verfolgenden Zeugen mit Pfefferspray attackiert. Die Kasseler Polizei bittet nun um Hinweise auf den Täter, der ca. 1,75 Meter groß und etwa 25 Jahre alt gewesen sein soll und eine dunkle Hautfarbe sowie einen schwarzen Vollbart hatte. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Adidas-Anzug mit grünen Streifen und einer weißen Cappy.

Der Auto-Aufbruch in der Kellermannstraße hatte sich gestern Abend gegen 17:10 Uhr ereignet. Der unbekannte Täter hatte bei einem dort abgestellten Pkw die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse sowie ein Mobiltelefon gestohlen. Der Zeuge hatte die Tat jedoch beobachtet und den Täter, der in Richtung Fuldatalstraße flüchtete, verfolgt. In der Fuldatalstraße sprach der Zeuge den Dieb schließlich in Höhe des Aldi-Marktes an. Dieser zog daraufhin ein Pfefferspray und sprühte es seinem Verfolger ins Gesicht. Anschließend setzte er seine Flucht in Richtung Gartenstraße fort. Die nach dem Notruf des Zeugen eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter führte nicht mehr zum Erfolg.

Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und bittet unter Tel. 0561 – 9100 um Hinweise auf den Täter.

Bei Festnahme nach Körperverletzung: 26-Jähriger beißt Stadtpolizisten in den Arm

Kassel-Mitte: Für einen Polizeieinsatz sorgte am gestrigen Montagnachmittag in der Kasseler Fünffensterstraße, Ecke Obere Königsstraße, ein aggressiver 26-jähriger Mann, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zunächst war er gegen 17 Uhr aus bislang unbekannten Gründen mit einem anderen Mann in Streit geraten und hatte diesem mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Passanten hatten sofort die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert und waren dem Opfer, das vermutlich einen Nasenbeinbruch erlitten hatte und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde, zur Hilfe geeilt. Der äußerst renitente 26-Jährige setzte sich gegen seine Festnahme durch die hinzugeeilten Streifen der Stadtpolizei und des Polizeireviers Mitte erheblich zur Wehr und biss einen Stadtpolizisten in den Arm. Darüber hinaus trat er nach den eingesetzten Streifen, traf aber glücklicherweise niemanden. Auch im Streifenwagen verhielt sich der Festgenommene fortwährend aggressiv und versuchte weiterhin die Beamten zu beißen und zu treten. Der Tatverdächtige aus Kassel, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, wurde zur Verhinderung weitere Straftaten in eine Gewahrsamszelle im Polizeipräsidium eingeliefert. Er muss sich nun wegen Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, verantworten.