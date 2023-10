Austritt von Gefahrgut aus Gefahrgut-Sattelzug

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Montagmittag (17.10.), gegen 14.15 Uhr, wurde der Polizei Osthessen gemeldet, das Gefahrstoffe aus einem Tankauflieger an der Tank- und Rastanlage Werratal auslaufen sollen.

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort haben den Bereich dann zügig weiträumig abgesperrt. Die Erstmeldung bestätigte sich – bei dem Stoff handelte es sich um Salzsäure.

Die umliegenden Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot vor Ort und kümmerten sich in Schutzanzügen zeitnah darum, den Stoff zunächst aufzufangen und wieder in den Tank zurückzuführen. Das Umpumpen des Gefahrenstoffes in ein Ersatzfahrzeug dauerte dann bis Dienstagmorgen an.

Für die Zeit der Arbeiten war der Tankstellenbereich aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt und konnte gegen 2.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Grund für das Austreten des Gefahrstoffes war nach aktuellem Kenntnisstand ein technischer Defekt am Fahrzeug.

Glücklicherweise wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand verletzt.

Im Einsatz waren neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, auch die Autobahnmeisterei, sowie Vertreter des Amtes für Arbeitsschutz, der unteren Wasserbehörde und der unteren Naturschutzbehörde. In der Spitze waren über 100 Einsatzkräfte vor Ort.

Einbruch in Büro

Wildeck. Unbekannte Täter schlugen zwischen Freitagmittag (13.10.) und Montagmorgen (16.10.) eine Fensterscheibe einer Firma in der Rohbergstraße in Obersuhl ein. So verschafften sich die Unbekannten unerlaubt Zutritt zu den Büroräumlichkeiten und entwendeten ein Fernsehgerät, einen Laptop sowie Zigaretten im Gesamtwert von rund 1.500 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Imbiss

Rotenburg. Unbekannte Täter versuchten zwischen Donnerstag (12.10.) und Montag (16.10.) in einen Imbiss in der Neustadtstraße einzubrechen. Ein Fenster sowie die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand, sodass die Langfinger vermutlich von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Kupferkabel

Nentershausen. Unbekannte entwendeten zwischen Montag (09.10.) und Montag (16.10.) circa 300 Meter Kupferkabel im Bereich einer Baustelle an der L 3249 (Kreuzung zur K 53) sowie der dortigen Kläranlage in der Mühlenstraße. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Schule

Hilders. Derzeitigen Erkenntnissen nach setzten bislang unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag (13.10.) und Montagmorgen (16.10.) eine Plastikmülltonne auf einem Schulgelände in der Julius-Echter-Straße in Brand. Durch die Rußbildung wurde auch die Gebäudefassade beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Bad Salzschlirf. Auf bislang nicht bekannte Weise gelangten unbekannte Täter zwischen Sonntag (08.10.) und Mittwoch (11.10.) auf das Gelände eines Vereinsheims in der Müser Straße. Die Langfinger versuchten ein Fenster gewaltsam aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, ließen sie vermutlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

