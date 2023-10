Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Provida-Streife der Autobahnpolizei unterwegs: Handy- sowie Abstandsverstöße geahndet – 45-Jährige deutlich zu schnell unterwegs

(fg) Mit 56 Stundenkilometern zu schnell soll eine 45 Jahre alte VW-Fahrerin am Montagmittag auf der Bundesstraße 45 in Richtung Dieburg kurz vor der Autobahn 3 (Anschlussstelle Hanau) unterwegs gewesen sein, als eine Provida-Streife der Autobahnpolizei Langenselbold den mutmaßlichen Geschwindigkeitsverstoß mit der im Zivilwagen verbauten Messtechnik aufzeichnete. Bei der anschließenden Kontrolle wurde die VW-Fahrerin auf den registrierten Geschwindigkeitsverstoß hingewiesen; sie war mit 136 bei erlaubten 80 Stundenkilometern gemessen worden. Die Frau aus Obertshausen hat nun mit einem Monat Fahrverbot, einem Punkt im Fahreignungsregister sowie einem Bußgeld in Höhe von 480 Euro zu rechnen. Zwischen 9 und 21 Uhr ahndeten die Beamten sechs Verstöße wegen Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit und zwei Verstöße wegen Unterschreitung des Sicherheitsabstandes zum Vorausfahrenden. „Bei der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt, insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten auf Bundesstraßen oder Autobahnen, ist man quasi wie im Blindflug unterwegs,“ gab ein kontrollierender Polizeibeamter am Montag im Rahmen der Ahndung von insgesamt fünf Handyverstößen gegenüber den betreffenden Verkehrsteilnehmern zu verstehen. Die Provida-Streife war unter anderem auf den Autobahnen 3, 66 sowie 661 und den Bundesstraßen 43a, 45 sowie 448 im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Südosthessen unterwegs.

Bereich Offenbach

Straßenlaterne angefahren und zu Fuß geflüchtet – Mühlheim

(br) Ein lauter Knall vor seinem Haus, in Höhe der Mühlheimer Straße 32, alarmierte in der Nacht zu Dienstag den 65-jährigen Eigentümer. Als Auslöser des Lärmes habe der Hausbesitzer, nach eigenen Angaben, einen Lastkraftwagen-Fahrer ausmachen können, welcher augenscheinlich beim Rückwärtsfahren gegen eine Straßenlaterne vor dem Haus gefahren sei. Die verbogene Laterne habe weiterhin eine Beschädigung an der Regenrinne des Hauses verursacht. Auf erfolgte Ansprache des Hausbesitzers habe sich der Fahrer zügig von der Unfallstelle entfernt. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 43-Jährigen kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe des Unfallortes aufgreifen. Da sich im Zuge der weiteren Ermittlungen Anhaltspunkte für das Fahren unter Alkoholeinfluss ergaben, musste der Mann mit auf die Polizeistation, wo er – nach einem ersten Atemalkoholtest von über 2,04 Promille – eine Blutentnahme abgeben musste. Ermittelt wird nun gegen den 43-Jährigen wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Waschküche eines Einfamilienhauses brannte – Dreieich

(cb) Die Mieter eines Einfamilienhauses in der Blumenstraße (10er-Hausnummern) bemerkten am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, Schmorgeruch im Keller. Kurz darauf wurde die Feuerwehr verständigt, bei deren Eintreffen, bereits die Holzverkleidung hinter dem Wäschetrockner in der dortigen Waschküche in Flammen stand. Alle Bewohner des Hauses sowie der Familienhund konnten sich vor den Flammen in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf die anderen Etagen verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Bereich Main-Kinzig

Zeugen gesucht: Schwarzer BMW zerkratzt – Hanau

(cb) Ein bislang Unbekannter beschädigte am Montag, in der Zeit von 11.30 bis 20.15 Uhr, einen schwarzen BMW mit Alzenauer Kennzeichen, welcher in der Johann-Carl-Koch-Straße (einstellige Hausnummern) geparkt war. Der Täter zerkratzte die Motorhaube des Fahrzeuges und richtete dadurch einen Schaden von etwa 1.500 Euro an. Die Polizei in Hanau bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06181 100-120 zu melden.

Baustellendiebe machten Beute – Hanau

(jm) Kabeltrommeln, Baumaschinen und mehr stahlen Diebe am Wochenende von einer Baustelle in der Saarstraße. Zwischen Freitag, 11 Uhr und Montag, 8 Uhr, gelangten die Täter auf das Gelände und öffneten gewaltsam ein Schloss zu einem Container. Die Langfinger stahlen daraus unter anderem Werkzeug. Zudem schnitten sie mehrere Stromkabel auf der Baustelle durch und nahmen diese mit. Der Wert der Beute liegt bei mehreren tausend Euro. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei Hanau bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

Zeugensuche: Unbekannte entwendeten Taxi und ließen es anschließend zurück – Hanau/Lamboy und Langenselbold

(jm) Unbekannte haben zwischen Montagabend und kurz nach Mitternacht ein geparktes Taxi im Buchenweg in Hanau entwendet und sollen anschließend nach Langenselbold gefahren sein. Gegen 0.40 Uhr bemerkte ein Zeuge einen akustischen und optischen Alarm eines Fahrzeugs in der Wingertstraße in Langenselbold, sah drei dunkel gekleidete Personen in Richtung Gelnhäuser Straße davonrennen und informierte daraufhin die Polizei. Es stellte sich heraus, dass das Taxi zuvor gestohlen worden war. Der Halter hatte, gegen 22 Uhr, seinen gelben Touran auf einem Parkplatz im Buchenweg im Bereich der 50er-Hausnummern abgestellt. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Wagen und fuhren damit davon. Zudem hatten sie offenbar das GPS-Gerät des Gefährts ausgebaut. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde dies im Bereich August-Schärttner-Straße in Hanau letztmalig geortet. Die Kripo sucht nun Zeugen, die im Bereich der genannten Örtlichkeiten verdächtige Personen beobachtet haben. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

Diebstahl auf Baustelle – Hanau/Großauheim

(br) Ein Dieb war in der Nacht zum Dienstag auf einer Baustelle in der Adalbert-Eisenhuth-Straße zugange. Zwischen 4.30 und 5.10 Uhr soll der maskierte Täter den verschlossenen Bauzaun des Grundstückes aufgebrochen und eine große Menge an Betonstahl gestohlen haben. Das Diebesgut soll, nach ersten Erkenntnissen, mithilfe eines bereitgestellten Autos (silberner VW Sharan) abtransportiert worden sein. Zu dem mutmaßlichen Täter liegt bislang folgende Personenbeschreibung vor: circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer beigen Hose. Die Polizei in Großauheim bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 95970.

Kabeldiebe zugange – Polizei sucht Zeugen – Maintal/Dörnigheim

(jm) Diebe waren am Wochenende auf einer Baustelle in der Straße „Alter Kesselstädter Weg“ zugange und nahmen Kabel im Wert von mehreren hundert Euro mit. Zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 8 Uhr, gelangten die Täter auf das umzäunte Gelände. Dort entwendeten sie Starkstromkabel aus der Tiefgarage. Zudem brachen die Unbekannten eine Tür zu einem Raum auf und stahlen daraus Kabeltrommeln. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0 entgegen.

Zusammenstoß von Kleinlaster und Opel Corsa: Verkehrsteilnehmer schwer verletzt – Landstraße 3193/ Neuberg

(cb) Zu einem Verkehrsunfall am Montagabend, gegen 19 Uhr, kam es auf der Landstraße 3193, wobei eine Person schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen nach verlor der 48-jährige Fahrer des Fiat Ducato in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn ab und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden schwarzen Opel. Der Fahrer des Kleinwagens wurde bei dem Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt, er musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der schwerverletzte Opelfahrer wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung verbracht. Beide Fahrzeuginsassen des Fiat Ducato erlitten leichte Verletzungen. Beide Unfallfahrzeuge erlitten Totalschaden und verloren an der Unfallstelle Betriebsflüssigkeiten, welche die Landstraße verunreinigten. Aufgrund der notwendigen Straßenreinigungsmaßnahmen war die Landstraße 3193 bis 23.40 Uhr vollgesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.