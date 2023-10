Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Zeugen für Auseinandersetzung auf Kerb gesucht, Weilrod, Hasselbach, Vorm Tor, Montag, 16.10.2023, 21:50 Uhr

(jn)Am Montagabend mündeten Streitigkeiten auf der Hasselbacher Kerb in gleich mehreren Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Polizei sucht nun nach Beteiligten sowie Zeugen des Vorfalles.

Um 21:50 Uhr wurde der Rettungsleitstelle gemeldet, dass soeben ein Mann bei einer Auseinandersetzung verletzt worden und der Geschädigte anschließend mit einem Pkw weggefahren sei. Ermittlungen am Dorfgemeinschaftsplatz in der Straße „Vorm Tor“ ergaben, dass es zunächst Streit zwischen zwei Parteien gab, infolgedessen es zu der wechselseitigen Körperverletzung kam. Dabei soll unter anderem ein 26-Jähriger aus Weilrod einem bis dato unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen haben. Auch sei es zu einer weiteren Körperverletzung zwischen zwei noch unbekannten Personen gekommen. Zudem soll ein dritter Geschädigter, der zuvor ein Bierglas an den Kopf bekommen hatte, betrunken in seinen Pkw gestiegen und weggefahren sein. Der 33-jährige Mann wurde an seiner Wohnanschrift in Weilmünster angetroffen. Aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Da der 33-Jährige aktuell nicht im Besitz eines Führerscheins ist, leiteten die Polizisten ein weiteres Strafverfahren ein.

Die Polizei in Usingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun weitere Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber sowie die Beteiligten der Körperverletzungen, sich unter der Telefonnummer 06081 / 9208 – 140 zu melden.

Einbrecher im Kreisgebiet unterwegs,

Oberursel-Weißkirchen, Usingen und Usingen-Kransberg, Freitag, 13.10.2023 bis Montag, 16.10.2023,

(fh)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in ein Wohnhaus und mehrere gewerbliche Objekte, unter anderem eine Pietät, in Usingen und Oberursel eingebrochen. In der Straße „Am Dornbusch“ in Usingen waren Einbrecher gleich zwei Mal zugange. Zwischen Sonntag und Montag verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Pietät und den Räumlichkeiten eines nahegelegenen Tierkrematoriums. In den beiden Gebäuden wurden mehrere Schränke und Behältnisse geöffnet und anschließend Bargeld entwendet. Bei diesen Einbrüchen entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Im Laufe des Montags waren Einbrecher dann in Usingen-Kransberg aktiv. Hier brachen sie in ein Wohnhaus in der Hauptstraße ein und entnahmen aus diesem einen Tresor samt Inhalt. Am Montag wurde der Polizei dann noch ein weiterer Einbruch gemeldet. Mitarbeiter einer Grundschule hatten frische Aufbruchspuren an dem in der Bischof-Brand-Straße gelegenen Schulgebäude festgestellt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Täter in ihrem Vorhaben gescheitert waren und ohne Diebesgut die Flucht ergriffen hatten.

In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei in Bad Homburg und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Autoreifen zerstochen,

Friedrichsdorf, Köppern, Pfingstweidstraße, Nacht zu Montag, 16.10.2023, 06:45 Uhr

(jn)Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Montag zwei Reifen eines VW zerstochen, der im Friedrichsdorfer Stadtteil Köppern parkte. Bis 06:45 Uhr am Montagmorgen näherte sich der Unbekannte dem in der Pfingstweidstraße abgestellten Pkw und zerstach dann Vorder- und Hinterreifen der Beifahrerseite.

Die Bad Homburger Polizei bittet um Hinweise, die unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0 entgegengenommen werden.

Von drei Personen überfallen und verletzt – dringend Zeugen (Verkehrsteilnehmer) gesucht! Wehrheim, Usinger Straße, Richtung B 456, Dienstag, 17.10.2023, circa 06:40 Uhr bis 06:55 Uhr

(he)Heute Morgen kam es auf der Usinger Straße, kurz vor der Einmündung auf die B 456, zu einem Überfall auf einen Pkw-Fahrer, bei dem dieser von drei Unbekannten angegriffen und verletzt wurde. Nun sucht die Polizei dringend nach Verkehrsteilnehmern und anderen Zeugen, welche zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Den eigenen Angaben zufolge war der 48-Jährige mit seinem Pkw gegen 06:45 Uhr auf der Usinger Straße, aus Richtung Wehrheim kommend, in Richtung B 456 unterwegs. Nachdem er den „Sportplatz am Oberloh“ passiert hatte, sei er auf einen am rechten Straßenrand stehenden Mann aufmerksam geworden. Dieser habe augenscheinlich um Hilfe gerufen und den Geschädigten, welcher daraufhin langsamer fuhr, auf den dortigen Waldweg gelotst. Hier sei er plötzlich durch drei männliche Personen angegriffen wurden. Der Mann erlitt oberflächliche Verletzungen, welche ihm ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Messer, bzw. messerähnlichen Gegenstand zugefügt wurden. Der Angegriffene konnte sich befreien und flüchtete zu Fuß auf die B 456. Dort wurden Verkehrsteilnehmer auf ihn aufmerksam und verständigten die Polizei. Der 48-Jährige wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Wer hat am heutigen Morgen, im Zeitraum von 06:15 Uhr bis 07:15 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen auf der Usinger Straße/ Abfahrt B 456 gemacht? Wurden verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug wahrgenommen? Hinweisgeber oder Hinweisgeberinnen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizei in Bad Homburg zu melden.