Main-Taunus: Die Polizei-News

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus,

Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Montag, 16.10.2023, 21:45 Uhr

(jn)Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist am Montagabend der Brand eines Kellerabteiles in einem Schwalbacher Mehrfamilienhaus am Marktplatz. Gegen 21:45 Uhr war der Rettungsleitstelle zunächst der Brand des Fahrstuhles in dem Haus mit 14 Stockwerken gemeldet worden. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stellte sich dann jedoch heraus, dass die Trennwand eines Kellerabteils in Brand geraten war, was zu einer entsprechenden Rauchentwicklung im Keller geführt hatte. Das Feuer wurde zügig von der Feuerwehr gelöscht, wobei dennoch, ersten Schätzungen zufolge, ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand.

Die Brandursachenermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Aktuell kann weder eine fahrlässige noch eine versuchte Brandstiftung ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Pedelec aus Tiefgarage gestohlen,

Bad Soden am Taunus, Gluckstraße, Sonntag, 15.10.2023, 17:40 Uhr bis Montag, 16.10.2023, 06:30 Uhr

(jn)Auf ein Pedelec im Wert von knapp 6.000 Euro hatten es ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht zum Montag in Bad Soden abgesehen. Das Zweirad war am Sonntagabend um 17:40 Uhr in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Gluckstraße abgestellt worden. Obwohl der Geschädigte den Akku und den Bordcomputer von dem Fahrrad entfernte und das das Fahrrad abgeschlossen war, musste er feststellen, dass es am Montagmorgen spurlos verschwunden war. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein blaues „Kalkhoff“, Modell Entice 5. Wie die Täter in die Garage gelangten, ist derzeit noch unklar.

Hinweise zum Verbleib des Fahrrads oder der Tat erbittet die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0.

Fahrräder in Tiefgarage erbeutet,

Kelkheim (Taunus), Münster, Frankfurter Straße, Sonntag, 15.10.2023, 12:30 Uhr bis Montag, 16.10.2023, 13:30 Uhr

(jn)Im Kelkheimer Ortsteil Münster haben unbekannte Täter zwei Fahrräder aus einer Tiefgarage gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen Sonntag, 12:30 Uhr und Montag, 13:30 Uhr verschafften sich die Fahrraddiebe auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu der Garage in der Frankfurter Straße. Dort entwendeten sie ein Pedelec des Herstellers „Riese und Müller“ sowie ein Mountainbike und verschwanden unerkannt mit ihrer Beute.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0 entgegen.

Berauscht und ohne Fahrerlaubnis,

Hofheim am Taunus, Montag, 16.10.2023, 19:30 Uhr und 23:50 Uhr

(jn)In Hofheim sind am Montagabend zwei Autofahrer von der Polizei kontrolliert worden, die beide von Alkohol bzw. von Drogen berauscht waren. Zunächst überprüften Beamte um 19:30 Uhr einen 28-jährigen Krifteler, bei dem sich der Verdacht ergab, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Zwecks einer Blutentnahme kam der Mann mit zur Dienststelle. Um kurz vor Mitternacht fiel der Besatzung eines Streifenwagens im Bereich von Wallau ein Pkw auf, der deutlich zu schnell unterwegs war. Im Rahmen der sich nun anschließenden Verkehrskontrolle des 40-jährigen Hofheimers stellte sich heraus, dass er bereits vor zwei Jahren seinen Führerschein hatte abgeben müssen. Des Weiteren zeigte ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von rund einem Promille, was entsprechende polizeiliche Maßnahmen zur Folge hatte. Er muss sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.