Wiesbaden: Die Polizei-News

Auseinandersetzung in der Welfenstraße, Wiesbaden,

Welfenstraße, 16.10.2023, 15.20 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag kam es in der Welfenstraße zu einer handfesten

Auseinandersetzung zwischen zwei 20 und 22 Jahre alten Männern. Die beiden

Männer waren gegen 15.20 Uhr im Bereich der Bushaltestelle aneinandergeraten,

was in wechselseitigen Körperverletzungen mündete. Hierbei soll unter anderem

auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein. Das 1. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Brennendes Motorrad,

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, 17.10.2023, 04.30 Uhr,

(pl)In der Hans-Böckler-Straße brannte am frühen Dienstagmorgen ein geparktes

Motorrad. Das Feuer wurde gegen 04.30 Uhr von einer vorbeifahrenden

Polizeistreife festgestellt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Das

graue Kraftrad der Marke BMW brannte vollständig ab. Die Brandermittler der

Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Abgelegtes Handy gestohlen,

Wiesbaden, Kirchgasse, 16.10.2023, 13.00 Uhr,

(pl)Ob in der Fußgängerzone, im Bekleidungsgeschäft, im Einkaufsmarkt, im

Restaurant oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, immer wieder sind Diebe auf der

Suche nach Beute und leider werden sie auch allzu häufig fündig. Am Montagmittag

kam es gegen 13.00 Uhr in einer Bäckerei in der Kirchgasse zum Diebstahl eines

Handys. Eine im Café sitzende Frau hatte ihr Smartphone auf dem Tisch abgelegt.

Als sie sich zu ihren Kindern umdrehte, nutzte ein Dieb die Gelegenheit und

schnappte sich das Handy. Der Täter soll schwarze Haare sowie einen Dreitagebart

gehabt und eine graue Jacke getragen haben. Bleibt für die Polizei der Hinweis,

gerade beim Bummeln durch die Stadt auf seine Wertsachen aufzupassen. Schnell

ist die Handtasche oder das Handy in der Gaststätte oder beim Aufenthalt im

Freien auf dem Tisch oder dem Boden abgelegt und verschwindet nur kurz aus dem

Blickfeld. Oder aber die Tasche mit der Geldbörse hängt am Kinder- bzw.

Einkaufswagen. Dies sind nur wenige Beispiele für Gelegenheiten, die sich die

Langfinger zu Nutzen machen. Oftmals werden die Opfer aber auch konkret

angesprochen oder durch absichtliches Anrempeln abgelenkt. In allen Fällen gilt:

Tragen Sie ihre Wertsachen immer nah am Körper und lassen Sie diese nie aus den

Augen! Wenige Sekunden genügen, damit der Ärger groß werden kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher suchen Weinausschank auf,

Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee, Freitag, 13.10.2023, 21:30 Uhr bis Samstag,

14.10.2023, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag haben Einbrecher versucht in einen Weinstand in der

Rüdesheimer Kastanienallee einzubrechen. Im Schutze der Nacht suchten die Täter

den am Rheinufer gelegenen „Weinstrand Rüdesheim“ auf und machten sich mit einem

Werkzeug an dessen Verkaufsbude zu schaffen. Trotz mehrerer Versuche gelang es

den Tätern nicht das Schloss zum Verkaufsraum zu knacken, sodass sie

unverrichteter Dinge und ohne Beute gemacht zu haben die Flucht antraten.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 mit

der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall,

Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Montag, 16.10.2023, 12:45 Uhr

(fh)In Taunusstein-Hahn ereignete sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall, bei

dem zwei Insassen eines beteiligten Fahrzeugs verletzt wurden. Gegen 12:45 Uhr

befuhr eine 40 Jahre alte Taunussteinerin in einem Audi A6 die Aarstraße von

Wehen kommend in Richtung Bad Schwalbach. In Höhe der Hausnummer 102 musste ein

vorausfahrender Opel Astra, besetzt mit dem 69-jährigen Fahrer und seiner

65-jährigen Beifahrerin, verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die

Taunussteinerin offenbar zu spät, sodass sie nicht mehr rechtzeitig abbremsen

konnte und mit dem Heck des Opel kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurden die

beiden Insassen des Opel leicht verletzt, konnten aber nach einer ambulanten

Behandlung vor Ort entlassen werden. Der entstandene Sachschaden summiert sich

auf etwa 1.500 Euro.

Baum stürzt auf Fahrbahn und führt zu Unfall, Waldems-Steinfischbach /

Waldems-Esch, K417, Samstag, 14.10.2023, 03:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag ist ein umgestürzter Baum zwischen Steinfischbach

und Esch auf einem fahrenden Pkw gelandet. Glücklicherweise blieb der

Fahrzeugführer unverletzt. Den Angaben des 35 Jahre alten Mercedes-Fahrers

zufolge, sei er gegen 03:00 Uhr auf der K417 in Richtung Esch unterwegs gewesen,

als plötzlich ein Baum auf die Fahrbahn fiel und auf der Motorhaube seines

Sprinters einschlug. Der 35-Jährige kam zum Glück unverletzt und mit einem

Schrecken davon. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro.