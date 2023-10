Bergstrasse

Lampertheim: Unfall auf der Landstraße/Polizei würdigt beherztes Eingreifen von Ersthelfern

Lampertheim (ots) – Christian Grewe und Axel Janicki waren am Mittag des 13.

August auf der Landesstraße 3411 unterwegs, als sie auf ein Auto aufmerksam

wurden, dessen Fahrer offenbar während der Fahrt in Höhe des Sportplatzes einen

medizinischen Notfall erlitten hatte und bewusstlos wurde. Dem Beifahrer des

63-jährigen Wagenlenkers gelang es noch das Fahrzeug zu stoppen.

Ohne zu zögern begannen die beiden Männer mit der Reanimation und übergaben den

Autofahrer anschließend zu weiteren Versorgung an den Rettungsdienst. Grewe und

Janicki wussten auf Grund ihrer vergangenen Tätigkeiten als Rettungssanitäter im

Rettungsdienst bzw. bei der Bundeswehr sofort, was zu tun ist. Sehr

wahrscheinlich haben sie den 63-Jährigen durch ihren Einsatz vor schlimmeren

Folgen bewahrt oder ihm sogar das Leben gerettet. Am vergangenen Dienstag

(10.10.) wurden die beiden couragierten Ersthelfer zu einem Besuch auf die

Polizeistation Lampertheim-Viernheim eingeladen. In Vertretung der

Dienststellenleitung würdigten Polizeihauptkommissar Peter Rüddenklau und

Polizeioberkommissar Ralph Bansemer den großartigen Einsatz.

Grund genug für die Polizeibeamten „Danke“ zu sagen. In einem ausführlichen

Gespräch schilderten Christian Grewe und Alex Janicki noch einmal die Situation

aus ihrer Sicht. Zum Abschluss wurde ihnen als kleine Geste ein Geschenkpaket

des Polizeipräsidiums Südhessen überreicht.

Darmstadt/Eberstadt/Pfungstadt: Über 10.000 Euro bei Durchsuchungen sichergestellt / Polizei nimmt drei Tatverdächtige vorläufig fest

Darmstadt/Eberstadt/Pfungstadt (ots) – Am frühen Dienstagmorgen (17.10.) haben

in Darmstadt, in Eberstadt und in Pfungstadt Durchsuchungsmaßnahmen des

Darmstädter Rauschgiftkommissariats (K34) stattgefunden. Die Ermittlerinnen und

Ermittler wurden hierbei unter anderem von Spezialkräften und Diensthundeführern

unterstützt.

Wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels standen drei Tatverdächtige im

Alter zwischen 30 und 33 Jahren aus Darmstadt, Eberstadt und Pfungstadt seit

längerem im Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler. Heute gegen 6 Uhr haben die

Einsatzkräfte die Wohnungen der Tatverdächtigen auf Antrag der

Staatsanwaltschaft erlassenem richterlichen Beschlusses durchsucht.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamtinnen und Beamten 600

Gramm Haschisch und über 10.000 Euro Bargeld sicher. Auch diverse Handys und

Waffen, unter anderem ein Einhandmesser und einen Teleskopschlagstock, nahmen

die Einsatzkräfte in amtliche Verwahrung.

Gegen 13 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen beendet. Die drei Tatverdächtigen werden

sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Heppenheim (ots) – Am Montag, 17.10.2023, im Zeitraum zwischen 08:50 Uhr und

10:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Vitos kinder-und jugendpsychiatrischen

Ambulanz ein geparkter grauer Seat an der hinteren linken Seite beschädigt. Das

Fahrzeug wurde ordnungsgemäß in einer Parklücke vor der Ambulanz abgestellt. Der

Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um

den Schaden zu kümmern. Es handelte sich vermutlich um ein grünes Fahrzeug. Der

Fremdschaden lässt sich auf 600,00EUR beziffern. Zeugen, die Angaben zum

Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf

der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Bensheim: „Sicher im Alter“- Aus- und Fortbildung für Sicherheitsberaterinnen und -Berater für Senioren aus den Landkreisen Bergstraße und Groß-Gerau/Weitere Schulung in Darmstadt

Bensheim (ots) – Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten

ausgeben, um in den Besitz von Geld und Wertgegenständen ihrer Opfer zu

gelangen. Gefahren im Internet lauern zudem in sozialen Netzwerken. Die Liste

der Straftaten, bei denen oftmals Senioren ins Visier von Betrügern und Dieben

gelangen, ist lang. Obendrein sind Senioren im Straßenverkehr oft stärker

benachteiligt und sind öfter Geschädigte bei Verkehrsunfällen.

Das Polizeipräsidium Südhessen setzt sich zusammen mit den Kommunen und

Landkreisen aktiv für die Prävention von Kriminalität gegenüber Seniorinnen und

Senioren ein. Ein wichtiger Baustein dieser Präventionsarbeit sind die

„Sicherheitsberaterinnen – und Berater für Senioren“ (SfS), die es bereits seit

März 2016 an der Bergstraße und seit 2013 im Kreis Groß-Gerau gibt. Im Rahmen

dieses Engagements fand am Montag (16.10.) ein Tag der Aus- und Fortbildung für

über 30 SfS, aus den Landkreisen Bergstraße und Groß-Gerau statt, welche diese

Aufgabe meist schon seit Jahren wahrnehmen. Mit von der Partie waren auch die

Schutzleute vor Ort (SvO).

Die SfS sind Multiplikatoren der polizeilichen Präventionsbotschaften und

informieren in ihrem persönlichen Umfeld auf vielfältige Weise über Kriminal-

und Verkehrsprävention. Mit dieser Schulungsinitiative sollen Freiwillige

ausgebildet werden, um Täuschungsversuche zu erkennen und sicher und konsequent

darauf zu reagieren. Als kompetente Ansprechpartner unterstützen die

ehrenamtlichen Sicherheitsberater die polizeiliche Präventionsarbeit. Sie

informieren über verschiedene Erscheinungsformen von Kriminalität zum Nachteil

älterer Menschen, geben Verhaltenstipps und leisten im Bedarfsfall Unterstützung

bei der Kontaktaufnahme mit den zuständigen Stellen. Die Beratungen können in

verschiedenen Formen erfolgen, so bei Seniorennachmittagen, in Vereinen, in

Selbsthilfegruppen oder bei Präventionsveranstaltungen.

Die Bürgermeisterin der Stadt Bensheim, Christine Klein, begrüßte die Teilnehmer

in der Weststadthalle und machte deutlich: „Die Sicherheitsberaterinnen und –

berater leisten eine wertvolle und sinnvolle ehrenamtliche Tätigkeit für sich

und ihre Mitmenschen. Sie informieren, klären auf und hören zu. Die heutige

Schulung in Bensheim ist ein wichtiger Baustein in Richtung einer sicheren

Gemeinschaft. Die große Resonanz zeigt das hohe Engagement unserer Bürgerinnen

und Bürger bei diesem wichtigen Thema.“

Am Mittwoch (18.10) findet in Darmstadt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis

Darmstadt-Dieburg und der Wissenschaftsstadt Darmstadt zudem ein Ausbildungstag

statt. Hier haben sich viele neue Freiwillige angemeldet, um ihr gesamtes Umfeld

zu sensibilisieren und einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit

in der Region zu leisten.

Der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Südhessen, Rudi Heimann, sagte

anlässlich der Urkundenübergabe an die neuen Sicherheitsberaterinnen und

-Berater: „Die demographische Entwicklung in Deutschland macht auch vor Hessen

nicht halt. Das durchschnittliche Lebensalter steigt und das ist erfreulich. Mit

zunehmenden Alter nimmt aber oft auch die Furcht vor Kriminalität zu. Zwar

werden Seniorinnen und Senioren nicht häufiger Opfer von Straftaten, doch gibt

es perfide Kriminalitätsphänomene wie den „Enkeltrick“ oder den „falschen

Polizeibeamten“, welche in erster Linie ältere Menschen als Ziel haben. Ich

freue mich, dass Sie an der heutigen Aus- und Fortbildung teilnehmen. Sie

sprechen die Sprache älterer Menschen, kennen und teilen deren Sorgen. Sie

können nun praxisnah hilfreiche Verhaltensweisen vermitteln und zeigen, wie sich

ältere Menschen im Alltag besser vor kriminellen Gefahren schützen können.

Machen Sie vielfältig Gebrauch davon.“

Die Polizeisozialhilfe Hessen e. V. unterstützte die Veranstaltung mit der

Übernahme der Kosten für Getränke, Obst und Snacks für die Teilnehmer.

Für weitere Informationen zum Präventionsprojekt und anstehenden Schulungen

können sich Interessierte an die Polizeiliche Beratungsstelle des

Polizeipräsidiums Südhessen wenden (Telefon: 6151 969-40444 oder per E-Mail:

beratungsstelle.ppsh@polizei.hessen.de).

Darmstadt

Austritt von Gefahrgut aus Gefahrgut-Sattelzug

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Montagmittag (17.10.), gegen 14.15 Uhr, wurde der Polizei Osthessen gemeldet, das Gefahrstoffe aus einem Tankauflieger an der Tank- und Rastanlage Werratal auslaufen sollen.

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort haben den Bereich dann zügig weiträumig abgesperrt. Die Erstmeldung bestätigte sich – bei dem Stoff handelte es sich um Salzsäure.

Die umliegenden Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot vor Ort und kümmerten sich in Schutzanzügen zeitnah darum, den Stoff zunächst aufzufangen und wieder in den Tank zurückzuführen. Das Umpumpen des Gefahrenstoffes in ein Ersatzfahrzeug dauerte dann bis Dienstagmorgen an.

Für die Zeit der Arbeiten war der Tankstellenbereich aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt und konnte gegen 2.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Grund für das Austreten des Gefahrstoffes war nach aktuellem Kenntnisstand ein technischer Defekt am Fahrzeug.

Glücklicherweise wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand verletzt.

Im Einsatz waren neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, auch die Autobahnmeisterei, sowie Vertreter des Amtes für Arbeitsschutz, der unteren Wasserbehörde und der unteren Naturschutzbehörde. In der Spitze waren über 100 Einsatzkräfte vor Ort.

Darmstadt: Kriminelles Trio geht auf 49-Jährigen los / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots) – Das Kriminalkommissariat 10 hat die Ermittlungen zu einem

möglichen Raub aufgenommen, der sich in der Nacht zum Samstag (14.10.) in der

Darmstädter Innenstadt zugetragen haben soll.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 49 Jahre alter Mann gegen Mitternacht zu

Fuß in der Innenstadt unterwegs. Gerade als er den Kleinschmidt-Steg in Richtung

Altstadtanlage überquerte, soll er von drei bislang unbekannten Männern

angesprochen worden sein. Das kriminelle Trio soll im weiteren Verlauf unter

anderem die Kleidung, die Geldbörse und das Handy des Mannes entwendet haben.

Einer der Kriminellen soll einen Zopf gehabt haben. Weitere Beschreibungen zu

den Unbekannten liegen der Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

Die genauen Umstände der Tat müssen von den Ermittlerinnen und Ermittlern noch

geprüft werden. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen, die im

Bereich des Kleinschmidt-Stegs, in der Altstadtanlage und in der

Rudolf-Müller-Anlage Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise

geben können. Das Kommissariat 10 in Darmstadt ist unter der Rufnummer

06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt: Mutmaßliche Drogendealer festgenommen / Betäubungsmittel beschlagnahmt

Darmstadt (ots) – Zivilpolizisten kontrollierten am Montag, den 16.10.2023, in

der Schleiermacher Straße einen 43-Jährigen und seine 34-jährige Begleiterin. Im

Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten diverse Betäubungsmittel, unteranderem

mehr als 40 Plomben Heroin, Bargeld sowie ein Messer bei den Tatverdächtigen

auffinden und beschlagnahmen. Das Duo wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittler konnten im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen zudem einen

Durchsuchungserfolg verzeichnen. Die Durchsuchung der Wohnung der

Tatverdächtigen führte zum Auffinden weiterer Drogen, Bargeld und Waffen. Sie

werden sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen

Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Mühltal/ Nieder-Beerbach: Einbruch in Burgturm / Unbekannte erbeuten mittelalterliche Waffen

Mühltal (ots) – Wie sich am vergangenen Wochenende (14.10.-15.10.)

herausgestellt hat, haben bislang unbekannte Kriminelle mittelalterliche Waffen

aus einer Burg im Ralphweg entwendet. Ersten Ermittlungen zufolge soll sich die

Tat bereits vor zwei Wochen (8.10.) zugetragen haben.

Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Kriminellen unter Anwendung

von Gewalt Zutritt zu einem dortigen Turm. Hieraus entwendeten sie verschiedene

Ausrüstungsgegenstände, unter anderem ein Schwert und eine Lanze. Mit ihrer

Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend

Euro geschätzt.

Das Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt ist mit den Ermittlungen

betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Weiterhin bittet die Polizei um sofortige

Kontaktaufnahme, falls die Gegenstände zum Verkauf angeboten werden. Die

Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Lützelbach/Babenhausen: Hoher Schaden nach Reifendiebstählen/Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Montag (16.10.) geriet ein umzäuntes Lagergelände im Waldgebiet im Bereich der Landesstraße 3349/Hainhaus in das Visier Krimineller. Die Täter entwendeten von 12 dort abgestellten neuwertigen Fahrzeugen die Kompletträder. Aus einem Fahrzeug wurden auch die Frontscheinwerfer ausgebaut. Im Rahmen der Tat entstand erheblicher Schaden an mehreren Fahrzeugen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Eine ähnlich gelagerte Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitagabend (13.10.) und Montagmorgen (16.10.) auf dem Gelände eines Autohauses in der Darmstädter Straße in Babenhausen. Hier machten sich die Kriminellen an acht Fahrzeugen zu schaffen und erbeuteten 32 Reifen und Felgen. Auch hier wurden die Fahrzeug im Rahmen des Diebstahls beschädigt. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530 oder bei der Polizei in Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Erzhausen (ots) – Insgesamt 36 Fahrräder haben Beamte des 3. Polizeireviers am

Sonntag (15.10.) codiert. Die Aktion fand im Rahmen des Blaulichttags in

Erzhausen statt, bei dem auch zahlreiche Rettungs- und Hilfsorganisationen aktiv

waren. Auch die Polizei beteiligte sich daran und gab den Bürgerinnen und

Bürgern die Möglichkeit, ihre Räder mit einem individuellen Code versehen oder

sich rund um das Thema Prävention beraten zu lassen.

Alsbach-Hähnlein: Drogen beschlagnahmt 22-Jähriger vorläufig festgenommen

Alsbach-Hähnlein (ots)

Polizeibeamte der Polizeistation Pfungstadt kontrollierten am Montagabend (16.10.2023) im Beuneweg einen 22-Jährigen. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten circa 25 Gramm Cannabis bei dem Mann auffinden und beschlagnahmen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Babenhausen-Hergershausen: Fahrzeuge beschädigt / Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen-Hergershausen (ots) – Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten

bislang Unbekannte am Montag (16.10.) zwischen 14:00 und 15:30 Uhr einen BMW und

einen Volkswagen, die in der Odenwaldstraße geparkt waren. Insgesamt beläuft

sich der Schaden nach ersten Schätzungen auf circa 9.000 Euro. Wer Hinweise auf

die auf die Tat oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen geben kann, wird

gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 41 in Dieburg in Verbindung zu setzen

(Tel.: 06071 / 9656-0).

Alsbach-Hähnlein:: 36-Jähriger verletzt 85-jährigen Mitbewohner mit Messer / Polizei nimmt Tatverdächtigen fest / Ermittlungen dauern an

Alsbach-Hähnlein (ots) – In einem Einfamilienhaus in der Georg-Fröba-Straße

attackierte ein 36 Jahre alter Mann am frühen Freitagmorgen (13.10.) seinen 85

Jahre alten Großvater. Ersten Ermittlungen zufolge verletzte der 36-Jährige

gegen 3.30 Uhr den Senioren mit einem Messer. Er wurde ärztlich versorgt und in

ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine

Lebensgefahr. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort von den alarmierten

Polizeikräften widerstandslos festgenommen. Ein durchgeführter Test zeigte, dass

er dem Alkohol zugesprochen hatte. Der Hintergrund der Tat sowie der Ablauf des

Geschehens sind derzeit Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Zudem wird

geprüft, ob der 36-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen des

Verdachts der gefährlichen Körperverletzung einem Haftrichter vorgeführt wird.