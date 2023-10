Frankfurt – Innenstadt: Geldbörse entwendet

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Abend (14. Oktober 2023) gegen 17.00 Uhr kam es

in der U-Bahn-Haltestelle Willy-Brandt-Platz zu einem Taschendiebstahl. Zwei

unbekannte Täter entwendeten dem 55-jährigen Geschädigten die Geldbörse aus der

Jackentasche. Erst nachdem sich die beiden Männer zu Fuß in unbekannte Richtung

entfernt hatten, bemerkte der Geschädigte den Verlust seiner Geldbörse.

Täterbeschreibung:

Täter 1:

Männlich, ca. 170cm groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, dünne Statur, schwarze kurze

lockige Haare, dunkler Teint, trug eine braune Lederjacke und eine schwarze

Hose.

Täter 2:

Männlich, ca. 170cm groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, dünne Statur, schwarze

längere Haare, beige gekleidet.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und / oder dem

Tatablauf machen können, werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 – 10100 oder mit jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Innenstadt: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (lo) Am Freitagmorgen (13. Oktober 2023) kam es in der

Kaiserstraße zu einem Taschendiebstahl. Die Täter erbeuteten ein Smartphone und

flüchteten mit dem Diebesgut.

Gegen 04.30 Uhr wurde die 24-jährige Geschädigte an der Kreuzung Kaiserstraße /

Moselstraße an einer roten Fußgängerampel von zwei ihr unbekannten Männern

angesprochen. Einer der Männer nahm der jungen Frau unvermittelt mehrere

Kleidungsstücke aus der Hand und versteckte sie hinter seinem Rücken. Nach der

Aufforderung, die Kleidungsstücke wieder herauszugeben, warf der Täter die

Kleidungsstücke auf den Boden, so dass die Geschädigte sie vom Boden aufheben

musste. In diesem Moment griff der zweite Täter in die Handtasche der Frau und

entnahm das darin befindliche IPhone 13 in der Farbe Pink. Noch bevor die

24-Jährige die Tat realisieren konnte, flüchteten die beiden Täter zu Fuß in

unbekannte Richtung.

Einsatzreiches Wochenende für die Feuerwehr Frankfurt

Frankfurt am Main (ots)

Im Laufe des Wochenendes kam es zu einer Vielzahl von Einsätzen im Stadtgebiet Frankfurt. Neben den vermeintlich regelhaften feuerwehr- und hilfeleistungstechnischen Einsätzen, kam es zu unterschiedlichen Einsatzlage mit stellenweise paralleler Bindung vieler Einsatzkräfte.

Jeweils am Samstagmorgen und Sonntagmorgen kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu Einsätzen im Bereich von Bahnbetriebsanlagen. Samstags konnte am Lokalbahnhof eine Person unter einer S-Bahn unverletzt aus dem Gleisbett gerettet werden. Am Sonntagmorgen wurde eine, sich unbefugt im Gleisbett aufhaltende Person, in der Nähe des Bahnhofs Höchst durch einen S-Bahn-Zug erfasst und dabei tödlich verletzt.

In Schwanheim brannte es am Samstagnachmittag im Bereich einer großen Gartenhütte. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein ganzheitliche Übergreifen auf das Objekt verhindert werden.

Am Samstagabend kam es zu einem kritischen Wohnungsbrand in der Niederurseler Landstraße. Es brannte eine Gasflasche auf einem Balkon. Das Feuer breitete sich rasch auf die dazu gehörende Wohnung aus und drohte auf darüberliegende Stockwerke überzugreifen. Nur durch intensive Löschmaßnahmen über eine Drehleiter konnte die Ausbreitung frühzeitig unterbunden werden. Im Gebäude kamen weitere drei Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Drei Personen wurden verletzt. Drei weitere Gasflaschen auf dem Balkon, mussten auf Grund der Wärmebeaufschlagung durch das Feuer, umfänglich und lange gekühlt werden.

Ebenfalls am samstäglichen Abend konnte ein gestürzter Spaziergänger im Bereich des Frankfurter Stadtwaldes durch seinen Notruf über eine APP, schnellstmöglich durch die Leitstelle geortet werden. Der Rettungsdienst konnte den Patienten 20 Minuten nach der Alarmierung und folgender Erstversorgung in ein Krankenhaus transportieren.

Im Laufe des Sonntags kam es zu zwei Wohnungsbränden – es brannte jeweils in der Küche. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand in einer Küche im Stadtteil Hausen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Am Abend brannte ein Kühlschrank in einer Küche im Zimmerweg im Frankfurter Westend. Auch hier konnte die Feuerwehr durch einen zügigen Eingriff einen umfänglicheren Sachschaden unterbinden. Jeweils kamen mehrere Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. An beiden Objekten wurde der Brandrauch mittels von Hochleistungslüftern aus den Gebäuden entfernt. Verletzt wurden in beiden Einsatzgeschehnisse keine Personen.

Parallel kam am Sonntagabend der Fahrer eines PKWs in Eschersheim von der Fahrbahn ab. Vermutlich verlor er auf Grund eines medizinischen Notfalles die Kontrolle über das Fahrzeug. In Folge durchfuhr der PKW unkontrolliert einen Acker und kam schließlich in einem Gebüsch bzw. einer Baumreihe zum Stehen. Die Rettung erfolgte im Anschluss zügig durch die Feuerwehr mit der Übergabe an den Rettungsdienst. Nach Erstversorgung erfolgte der Abtransport in ein Krankenhaus.

Derweil wurden im Regelbetrieb durch die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Frankfurt von Samstagmorgen 07:00 Uhr bis Sonntagabend 19:00 Uhr rund 500 Rettungsdiensteinsätze und rund 30 Krankentransport-Einsätze disponiert. Dies entspricht einer durchschnittlichen Auslastung eines Wochenendes, ohne außergewöhnliche Einsatzlagen im Stadtgebiet.

Frankfurt – Innenstadt: Tourist wird von Personengruppe ausgeraubt

Frankfurt (ots) – (lo) In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags (15.

Oktober 2023) wurde ein 27-jähriger Tourist im Allerheiligenviertel Opfer eines

gewalttätigen Überfalls durch eine Gruppe von sieben bis acht unbekannten

Tätern. Den Tätern gelang die Flucht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 02:35 Uhr, als die Täter eine Bar in der

Stoltzestraße verließen und den Geschädigten, der sich ebenfalls im Nahbereich

aufhielt, unvermittelt und gemeinschaftlich angriffen.

Während des Angriffs ließ der Geschädigte seinen Koffer los, um sich mit den

Händen zu schützen. Währenddessen wurde er mehrfach auf den Rücken und den

Hinterkopf geschlagen. Zudem setzten die Täter Reizgas ein.

In der Folge entwendeten die Täter die Geldbörse des 27-Jährigen aus seinem

Reisekoffer, ließen diesen jedoch am Ort des Geschehens zurück. Die Täter

flüchteten daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung.

Aufgrund von Prellungen im Kopfbereich sowie Bauch- und Rückenschmerzen wurde

der Tourist in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Da sich die Tat für den Geschädigten zu schnell ereignete, war er nicht in der

Lage, einen der Täter zu erkennen oder zu sehen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den unbekannten Tätern werden gebeten,

sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-10100 oder jeder

anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Nacht (14. Oktober 2023) ereignete sich auf der

Bundesautobahn 3 zwischen der Anschlussstelle Frankfurt-Süd und dem

Autobahnkreuz Offenbach in Fahrtrichtung Würzburg ein schwerer Verkehrsunfall.

Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 29-jährige Fahrer eines VW Polo gegen

01:00 Uhr die BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg und fuhr auf das Heck eines vor

ihm fahrenden Dacia Jogger auf.

Durch den Aufprall wurde der Dacia nach rechts geschleudert, prallte gegen die

dortige Betongleitwand, wurde von dieser abgewiesen, überschlug sich, kippte um

und rutschte auf dem Dach liegend über die gesamte Fahrbahn. Erst auf dem linken

Fahrstreifen kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Die 5 Insassen im Alter von 53, 51, 17, 15 und 13 Jahren konnten sich selbst aus

dem Auto befreien und kamen mit leichten Verletzungen in ein umliegendes

Krankenhaus. Der Polo-Fahrer blieb unverletzt.

Der Unfall hatte ein Leck im Gastank des Dacia zur Folge, so dass sowohl aus

diesem Grund als auch wegen der Trümmerteile eine Vollsperrung der Fahrbahn für

etwa eine Stunde notwendig war. Gegen 03.00 Uhr war die Unfallstelle vollständig

geräumt. Es kam zu einem Rückstau von bis zu 4 Kilometern.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen

Eurobereich.

Der Unfallhergang und die Unfallursache sind Gegenstand der laufenden

Ermittlungen.

Bundesautobahn 661: Potenzmittelverkauf führt zu Festnahme

Frankfurt (ots) – (lo) Am Freitagabend (13.10.2023) wurde die Polizei darüber

informiert, dass auf dem Autobahnparkplatz Buchrain in Fahrtrichtung Oberursel

zwei Personen aus ihrem Fahrzeug heraus verschreibungspflichtige Medikamente

verkaufen würden. Die beiden Personen wurden festgenommen.

Gegen 22:00 Uhr teilte ein Mitteiler der Polizei mit, dass auf dem Parkplatz

„Buchrain“ aus einem Fahrzeug der Marke Citroen, Modell Jumper, heraus

Potenzmittel verkauft würden. Auf der Ladefläche sitze ein Pärchen und biete mit

einem Verkaufsschild „Viagra Cialis – hier erhältlich“ eben jene

verschreibungspflichtigen Medikamente an.

Eine eingesetzte Streife konnte den geschilderten Sachverhalt ebenfalls

wahrnehmen und das Paar, beide 56 Jahre alt, an ihrem Fahrzeug antreffen.

Auf Nachfrage teilten beide den Beamten mit, dass sie frisch verheiratet seien

und es sich bei dem Schild um einen Scherz handele. Im Rahmen der polizeilichen

Maßnahmen entwickelte sich der Scherz zur „bitteren“ Wahrheit. Insgesamt konnten

162 Tabletten Viagra und ein Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich

sichergestellt werden. Für das frisch vermählte Paar ging es vom Parkplatz in

die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums, wo beide nach Abschluss der weiteren

polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden.

Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verantworten.

Frankfurt – Nordweststadt: Schockanruf – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (lo) Am Samstagmittag (14. Oktober 2023) kam es gegen 14.25

Uhr in der Ernst-Kahn-Straße zu einem Trickbetrug mittels „Schockanruf“. Die

Täter erbeuteten dabei mehrere tausend Euro.

Die 98-jährige Geschädigte wurde von einer angeblichen ehemaligen

Arbeitskollegin angerufen, die vorgab, in einen schweren Verkehrsunfall

verwickelt zu sein. Zur Abwendung der Untersuchungshaft müsse nun eine Kaution

in Höhe von 32.000 Euro hinterlegt werden. Daraufhin übernahm eine vermeintliche

Polizistin das Gespräch und erklärte der Seniorin den Sachverhalt. In der Folge

vereinbarte die falsche Polizeibeamtin mit der Geschädigten ein Treffen an ihrer

Wohnanschrift zur Übergabe der Kaution.

Kurze Zeit später stand ein unbekannter Mann als Abholer der Kaution vor der

Haustür der älteren Dame und nahm einen Betrag in Höhe von 9.000 Euro in

Empfang. Als die Seniorin bemerkte, dass es sich um einen Trickbetrug handelte,

waren die Täter bereits geflüchtet.

Täterbeschreibung des Abholers:

männlich, etwa 40 Jahre alt, ca. 160cm – 170 cm groß, schlanke Statur, trug ein

gelblich kariertes Hemd und eine helle Schildmütze.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755-52499 oder mit jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt:

Bei dieser Betrugsmasche, auch „Schockanruf“ genannt, nutzen hochprofessionell

agierende Täter gezielt die Schockwirkung aus, die durch die

Nachrichtenübermittlung beim Angerufenen ausgelöst wird. Die Betrüger sind

äußerst kreativ und flexibel. Sie kombinieren die Fallvarianten „falsche

Polizeibeamte“, „Schockanrufer“ und „Enkeltrick“.

Das heißt, Sie haben vielleicht erst Ihren vermeintlichen Verwandten mit

weinerlicher Stimme am Telefon und dann einen vermeintlichen Polizisten,

Staatsanwalt oder Arzt. Solche gemeinsamen oder koordinierten Telefonanrufe gibt

es in der Realität nicht. Lassen Sie sich daher nicht durch angebliche Notlagen,

Unfälle, Krankenhaus- oder Gefängnisaufenthalte im In- und Ausland unter Druck

setzen.

Da im deutschen Rechtssystem keine Kaution hinterlegt werden muss, lassen Sie

sich von dieser Masche nicht in die Irre führen. Versuchen Sie aber auch die

angeblich betroffenen Angehörigen, deren soziales Umfeld und die Polizei

unverzüglich zu kontaktieren.

Frankfurt – Innenstadt: Konsequent und entschlossen – Polizei Frankfurt setzt Versammlungsverbot durch

Frankfurt (ots) – Nach den Terroranschlägen gegen Israel in der vergangenen

Woche, kam es am heutigen Samstag (14.10.2023) in der Frankfurter Innenstadt zu

mehrere Demonstrations- und Versammlungslagen, sowohl in Solidarität mit dem

Staat Israel als auch auf pro-palästinensischer Seite. Die Frankfurter Polizei

hatte sich intensiv und unter der besonderen Herausforderung, dass verschiedene

und zum Teil hoch emotionalisierte Interessenlagen aufeinandertreffen werden,

auf mögliche Einsatzlagen vorbereitet.

Auf dem Paulsplatz bekundeten am Nachmittag ca. 1.200 Personen ihre Solidarität

mit Israel. Die Versammlung verlief störungsfrei und ohne besondere

Vorkommnisse.

Eine weitere, für den Opernplatz angemeldete, pro-palästinensische Versammlung,

wurde bereits im Vorfeld durch die Stadt Frankfurt verboten. Der

Verwaltungsgerichtshof Kassel bestätigte die Verbotsverfügung der Stadt

Frankfurt am frühen Samstagnachmittag, wodurch heute höchstrichterlich

entschieden wurde, dass die Versammlung am Opernplatz verboten blieb.

Dennoch kamen etwa 1.000 Menschen nach Frankfurt, um an der

pro-palästinensischen Versammlung teilzunehmen. Temporär bildeten sich im

Bereich der Innenstadt über den Nachmittag verteilt mehrere zum Teil auch

kurzfristige Ansammlungen. Niedrigschwellig und entschlossen schritten die

Polizistinnen und Polizisten bei Verstößen und Gewaltaufrufen ein und ahndeten

diese konsequent.

Den Versuch, Ersatzveranstaltungen durchzuführen, verhinderte die Polizei an der

Hauptwache und am Rathenauplatz. Dazu wurden die pro-palästinensischen Personen

durch Polizeikräfte umstellt, um sie so den weiteren polizeilichen Maßnahmen

zuzuführen. Der Einsatz wurde fortwährend kommunikativ begleitet. Allerdings war

es in Teilen auch erforderlich, den Einsatz des Wasserwerfers unter Beachtung

der Verhältnismäßigkeit anzudrohen.

Unter anderem wegen Widerstands, tätlichen Angriffs, Gefangenenbefreiung und

Verstößen gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz wurden 12 Personen festgenommen.

Darunter auch eine Person, die im Verdacht steht, aktiv als Veranstaltende einer

Ersatzveranstaltung agiert zu haben.

Insgesamt wurden im Laufe des Tages mehr als 300 Identitätsfeststellungen

durchgeführt und entsprechend viele Platzverweise für die Frankfurter Innenstadt

ausgesprochen. Die Hauptwache als auch der Rathenauplatz wurden zeitweise

gänzlich geräumt.

Durch das konsequente polizeiliche Einschreiten konnte ein Aufeinandertreffen

der beiden Interessenlagen – mit Ausnahme einer Situation, bei der eine

israelische Fahne beschädigt wurde – verhindert werden.

Im Verlaufe des Einsatzes wurde ein Polizeibeamter durch den Biss eines

Tatverdächtigen, der sich der Festnahme wegen des Vorwurfs der

Gefangenenbefreiung widersetzte, verletzt. Nach Erstversorgung im Rettungswagen

konnte der Beamte seinen Dienst fortsetzen. Darüber hinaus kam es zu keinen

weiteren Übergriffen oder auch Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit dem

Einsatzgeschehen. Aufgrund der verschiedenen Einsatzlagen kam es im Stadtgebiet

am Nachmittag jedoch zu Verkehrsbeeinträchtigungen und teilweise Sperrungen.

Wohnungsbrand durch brennende Gasflasche

Frankfurt am Main (ots)

(Mbr) Gegen 20 Uhr wurde am Samstag der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Frankfurt ein Brand auf einem Balkon in der Niederurseler Landstraße gemeldet.

Auf Grund der Vielzahl an Anrufern und der geschilderten Meldebilder von gefährdeten Personen im betroffenen Objekt, wurde das Stichwort „Feuer 3 – Menschenleben in Gefahr“ alarmiert.

Beim unmittelbaren Eintreffen der ersten Feuerwehreinheiten stand eine Gasflasche auf einem Balkon im 3. OG und das Inventar dessen in Vollbrand. Das Feuer hatte sich in Teilen bereits auf die dazugehörende Wohnung ausgebreitet und drohte auf darüberliegende Stockwerke überzuschlagen.

Durch einen direkten und massiven Löschangriff über eine Drehleiter, konnte die Ausbreitung unterbunden werden. Drei weitere, auf dem Balkon gelagerte Gasflaschen wurde von Außen gekühlt, sodass ein Übergreifen des Feuers und ein möglicher, explosionsartiger Druckgefäss-Zerknall verhindert werden konnte.

Drei Trupps unter Atemschutz kamen im Inneren des Gebäudes zum Einsatz. Mit zwei Rohren wurde die Brandbekämpfung in der betroffenen Wohnung vollzogen und die Kühlmaßnahmen auf dem Balkon in Folge unterstützt. Der Treppenraum in dem 9-geschossigen Objekt wurde durch Kräfte unter Atemschutz auf betroffene oder verletzte Personen durchsucht. Es kam im gesamten Objekt zu einer umfänglichen Ausbreitung des Brandrauches. Dieser wurde im weiteren Einsatzverlauf mittels elektrischer Lüfter aus dem Gebäude entfernt.

In Summe wurden drei Personen leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst gesichtet, sowie erstversorgt.

Zur Höchstzeit waren über 60 Einsatzkräfte der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr, sowie des Rettungsdienstes im Stadtteil Niederursel tätig. Schon nach kurzer Einsatzdauer konnte „Feuer aus“ gemeldeten werden. Die erforderlichen Nachlöscharbeiten und das Kühlen der Gasflachen, sowie unfämglichen Arbeiten zur Brandnachbereitung dauerten jedoch in Summe über 3 Stunden an. Die Brandwohnung, sowie die betroffenen Balkone im 3. und 4. Obergeschoss sind auf Grund der Feuerbeaufschlagung nicht bewohnbar, bzw. nutzbar.

Gegen 23 Uhr konnte die Einsatzstelle abschließend an die Polizei, durch den feuerwehrtechnischen Einsatzleiter übergeben werden. Eine Schadenssumme konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Brandursachenbewertung wird Teil der kriminaltechnischen Ermittlungen durch die Polizei Frankfurt sein.