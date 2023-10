Ehringshausen: Giftköder ausgelegt –

Nachdem Unbekannte in der Mühlbachstraße mutmaßllich mit Gift gespickte Köder auslegten, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Samstagabend, gegen 19.10 Uhr kehre der Hund eines Anwohners mit einem Brocken Leberwurst aus dem Garten ins Haus zurück. Der Hund spuckte den Brocken aus – darin befand sich eine blaue Substanz. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich hierbei um Nagergift handelte. Eine Streife der Herborner Polizei stellte drei dieser Brocken sicher. Der Hund trug nach einer ersten Einschätzung keine Beeinträchtigungen davon. Zeugen, die die Täter am Samstagabend in der Mühlbachstraße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar-Werdorf: Einbruch zielt auf Metall –

Unbekannte Diebe suchten in der Straße „Ostend“ das Gelände eines auf Stahl- und Metallbau spezialisierten Betriebes auf. Wann genau die Täter das Gelände aufsuchten, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei geht davon aus, dass der Einbruch in den vergangenen drei Wochen geschah. Die Einbrecher schlugen die Scheibe eines Eingangstores ein und drangen ein. Weiterhin hebelten sie vergeblich an zwei Balkontüren eines auf dem Gelände stehenden Einfamilienhaus. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 600 Uhr. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Aßlar: Dreiste Trickdiebe schlagen bei Autofahrerin zu –

Mit einer geschickten Ablenkung erbeuteten Diebe am Samstagmorgen auf dem Lidl-Parkplatz eine Handtasche aus einem roten Hyundai i20. Die Fahrerin hatte nach ihrem Einkauf in ihrem Kleinwagen Platz genommen, als ein Mann an ihr Fenster klopfte und in Richtung des Hecks ihres Pkw zeigte. Sie stieg aus und entdeckte dort eine größere Menge an Kleingeld neben dem Wagen auf dem Boden liegen. Obwohl sie dieses selbst nicht verloren hatte, bückte sie sich nach dem Geld und hob die Münzen auf. Ein Komplize des Mannes nutzte dies aus, öffnete die Beifahrertür des Hyundais und griff sich aus dem Fußraum die Handtasche und von der Sitzfläche den Geldbeutel und das Handy der Wetzlarerin. Die Täter machten sich auf und davon, noch bevor die Frau alle Münzen aufgenommen hatte. Eine Beschreibung kann sie nicht abgeben. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall am Samstagmorgen auf dem Lidl-Parkplatz beobachteten oder die selber Opfer dieser Masche wurden, sich unter Tel.: (06441) 9180 auf der Wetzlarer Wache zu melden.

Lahnau-Dorlar: In Rathaus eingestiegen –

Auf Beute aus dem Lahnauer Rathaus hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. Zwischen Sonntagnachmittag, gegen 13.40 Uhr und heute Morgen, gegen 06.50 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren brachen die Diebe nahezu jede verschlossene Tür auf. Eine Liste der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei derzeit noch nicht vor – die Polizei schätzt den Aufbruchschaden auf mindestens 15.000 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Diebe am Rathaus beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang in der Zeit von Sonntagnachmittag bis heute Morgen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Mit Metall und Maschinen geflohen –

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, gegen 12.15 Uhr bis heute Morgen, gegen 05.45 Uhr machten Diebe auf dem Gelände von Buderus Edelstahl Beute. Sie brachen die Tür zu einem Bürocontainer auf und ließen aus diesem die Schlüssel von mehreren Lagercontainern mitgehen. Mit diesen öffneten sie die Container und griffen sich Werkzeuge und Kupfermetall. Angaben zur Menge können momentan noch nicht gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Kradfahrer stürzt –

Leiche Verletzungen trug ein Motorradfahrer nach einem Sturz auf der Landstraße zwischen Braunfels und Lahnbahnhof davon. Der 17-Jährige war am Samstag, gegen 17.45 Uhr dort mit seiner Kawasaki unterwegs. In einer Kurve geriet er aus bisher nicht bekannten Gründen mit seiner Maschine ins Rutschen und stürzte zu Boden. Er schlitterte über die Fahrbahn und prallte gegen die Schutzplanke. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung und den Transport ins Krankenhaus. Die Schäden an der Kawa belaufen sich auf rund 1.000 Euro.