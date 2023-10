Gießen: Mit Messer vor Polizeiwache

Am Samstagmorgen (14.10.2023) erschien eine Frau in Begleitung ihrer drei Kinder gegen 09.15 Uhr bei der Polizeistation Gießen Nord. Über die Gegensprechanlage begehrte sie Einlass. Dank einer Videokamera am Eingangsbereich erkannten die Beamten, dass die Frau zwei Messer in ihren Händen hielt.

Auf wiederholte Ansprachen reagierte die Frau nicht. Stattdessen fing sie an, Einsatzfahrzeuge mit den Messern zu beschädigen. Die Beamten mussten die 28-Jährige schließlich unter Einsatz von Pfefferspray zu Boden bringen und festnehmen. Die Frau mit äthiopischer Staatsbürgerschaft erlitt leichte Verletzungen, die Beamten blieben unverletzt. Auf die 28-Jährige kommen mehrere Strafverfahren zu.

In der Folge wies ein Arzt die Frau in eine psychiatrische Einrichtung ein. Das verständigte Jugendamt nahm die Kinder in Obhut.

Grünberg: Widerstand bei Gallusmarkt

Im Rahmen des Gallusmarktes beleidigte ein 26-jähriger aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf eingesetzte Polizeibeamte zunächst verbal. Ausgesprochenen Platzverweisen kam er nicht nach. Die Beamten nahmen den Mann am Sonntag (15.10.2023) schließlich in Gewahrsam. Gegen 02.45 Uhr ließ sich der Mann mehrmals fallen und wehrte sich gegen die Maßnahme.

Im Rahmen seiner körperlichen Durchsuchung auf der Dienststelle zog er seinen Gürtel aus und griff damit die Beamten an. Ein Polizeibeamter der Polizeistation Gießen Süd erlitt bei dem Widerstand leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Ein Arzt führte eine Blutentnahme auf der Dienststelle bei dem Randalierer durch. Zudem musste dieser seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. Auf den deutschen Staatsbürger kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

Einbrüche:

Gießen:

Im Seltersweg gelangte ein Einbrecher in der Zeit zwischen Samstag (14.10.2023) 17.00 Uhr und Sonntag, 16.00 Uhr in einen Friseurladen. Dazu hebelte er die Eingangstür auf und durchsuchte anschließend das Geschäft nach Wertgegenständen. Mit Bargeld floh er schließlich unerkannt aus dem Laden.

In ein sog. „Tiny House“ versuchte ein Unbekannter zwischen Donnerstag (12.10.2023), 18.00 Uhr und Freitag, 22.00 Uhr zu gelangen. Das Haus befindet sich in der Monroestraße, der Einbrecher machte sich an der Tür zu schaffen und brach ein Fenster auf, ließ dann jedoch von seinem Vorhaben ab.

An der Tür eines Mehrfamilienhauses machten sich Einbrecher in der Bleichstraße zu schaffen. Vermutlich zwischen Samstagmittag (14.10.2023) und Sonntagmorgen hebelten die Unbekannten an der Hauseingangstür, scheiterten jedoch. Anschließend machten sie sich unerkannt aus dem Staub.

Laubach: Bargeld, Elektrogeräte und ein Dekoschwert klauten Unbekannte aus einem Vereinsgebäude in der Licher Straße. Dazu brachen sie Glasbausteine des Gebäudes im Ortsteil Münster auf und gelangten so in das Innere. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (13.10.2023), 19.50 Uhr und Samstagmorgen, 08.10 Uhr.

Die Polizei sucht in allen Fällen Zeugen und bittet um Hinweise unter 0641 7006-6555.

Gießen: Kind in Krankenhaus nach Chipskonsum

Opfer einer gefährlichen „Challenge“ wurde jüngst ein Kind aus dem Lahn-Dill-Kreis. Der 11-Jährige kaufte am Freitag (13.10.2023) für zehn Euro einen „Hot-Chip“ an einem Gießener Kiosk. Nach dem Konsum des Chips bekam das Kind gesundheitliche Probleme, hinzugerufene Rettungskräfte mussten den Jungen schließlich in eine Klinik bringen.

Ein solcher, besonders scharfer Chip hat einen Schärfegrad von ca. 2.000.000 Scoville, Tabasco-Soße hat zum Vergleich etwa 1.600 – 5.000 Scoville. Das Essen dieser Chips ist eine Art Mutprobe und verbreitet sich als „Challenge“ auch unter Kindern und Jugendlichen. Es drohen jedoch ernsthafte, körperliche Beeinträchtigungen.

Die Polizei rät insbesondere Eltern:

regelmäßig mit Ihren Kindern und fragen nach, was aktuell angesagt ist. So können Sie auf die Interessen Ihrer Kinder eingehen und auf mögliche Risiken rechtzeitig reagieren. Ermutigen Sie Ihr Kind, die Inhalte riskanter Challenges zu

bringen auch bei Aufforderungen durch Gruppen oder Freunde (Gruppendruck). Vermitteln Sie, dass die Weiterverbreitung von gefährlichen

Challenges andere gefährden kann. Bleiben Sie im regelmäßigen Austausch mit Ihren Kindern, um zu

erfahren, welche Mutproben aktuell angesagt sind.

Der 11-Jährige konnte das Krankenhaus nach entsprechender Behandlung am Freitagabend wieder verlassen. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

Gießen: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Mindestens sechs Gartenhütten im Bereich des Wiesecker Mühläckerrings brachen Unbekannte vermutlich zwischen Samstagabend (14.10.2023) und Sonntag, 17.00 Uhr, auf. Aus den Hütten klauten sie unter anderem Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem ist zwischen Samstag und Sonntag etwas Verdächtiges im Bereich der Gärten im Mühläckerring aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755 richten.

Gießen: Fahrzeug vor Pizzeria beschädigt

Auf dem Parkplatz einer Pizzeria in der Hardtallee parkte ein Verkehrsteilnehmer am Donnerstag (12.10.2023) seinen Hyundai. In der Zeit zwischen 13.07 Uhr und 14.20 Uhr beschädigte ein Unbekannter das graue Genesis Coupe und verursachte einen Schaden von ca. 3.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0641 7006-3755.