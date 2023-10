Nach geplatztem Reifen anderes Fahrzeug und Blumenkübel beschädigt; Schaden 3800 Euro

Weil am Pkw einer 50-Jährigen aus Eschwege am Samstagabend der rechte Vorderreifen platze, verlor die Frau in der Folge die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte im Anschluss mit einem geparkten Kleintransporter und einem Pflanzenkübel. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.08 Uhr im Buchenweg in Eschwege. Die Frau wollte am Fahrbahnrand einparken, wobei es dann zu dem besagten Reifenplatzer kam. Dadurch verunsichert streifte die Frau einen Kleintransporter und einen am Fahrbahnrand abgestellten Pflanzenkübel. Der Pkw der 50-Jährigen wurde bei dem Vorfall mit 3500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden an dem Kleintransporter und dem Pflanzkübel belaufen sich auf je 150 Euro. Später musste die Frau die Abschleppung ihres Autos veranlassen, da dieses nicht mehr fahrbereit war.

Handbremse nicht angezogen; Auto rollt gegen anderen Pkw

In der Straße „Am Scheiderasen“ in Bad Sooden-Allendorf hat eine aus der Kurstadt stammende 57-jährige Autofahrerin beim Parken ihres Wagens am Samstagnachmittag vergessen die Handbremse anzuziehen. In Folge dessen machte der Wagen sich gegen 15.00 Uhr selbständig und rollte gegen den geparkten Pkw eines ebenfalls aus Bad Sooden-Allendorf stammenden 60-Jährigen. Der Sachschaden am Auto des Mannes beläuft sich auf 100 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Am Sonntagabend gegen 20:55 Uhr kam es auf der L 3249 im Bereich Hessisch Lichtenau, zwischen Walburg und Waldkappel, zu einem Wildunfall. Ein 51-jähriger aus Eschwege erfasste zur Unfallzeit ein Wildschwein. Am PKW wurde die Frontschürze leicht verkratzt. Der Schaden beträgt 600 Euro. Das Tier verendete am Unfallort.

Trunkenheit am Steuer

Am 15.10.2023 haben die Polizeibeamten von Hessisch Lichtenau Verkehrskontrollen durchgeführt. Spät abends hielten Sie einen 37-Jährigen aus Großalmerode in seinem Fahrzeug an. Es wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt und dabei stellte sich heraus, dass der Mann Alkohol getrunken hat und der Promillewert bei knapp 1,3 Promille liegt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und gegen ihn wird in der Folge wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl aus einer Gartenhütte; Polizei sucht Zeugen

Vom Dienstag, 10.10.- Sonntag 15.10.2023, (genaue Tatzeit ist unbekannt) wurde in Witzenhausen ein Diebstahl in einer Gartenhütte gemeldet. Der Täter verschaffte sich in der Wartebergstraße Zutritt zum Gartengelände eines Einfamilienhauses, indem er über den Gartenzaun kletterte und die Tür aufhebelte. Entwendet wurden 2 Fahrräder (Pedelecs der Marke Cube; Modell Nuride Hybrid und Nuride Hybrid Performance Allroad; beide anthrazitgrau) im Wert von jeweils 2000 Euro. Außerdem beträgt der Sachschaden von der kaputten Tür 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Parkrempler; Schaden 600 Euro

Auf dem Parkplatz des tegut-Marktes „An der Bohlenbrücke“ in Witzenhausen hat ein 19-Jähriger aus Walsrode am Samstagabend gegen 19.50 Uhr einen Parkrempler verursacht. Der 19-Jährige streifte hier aus Unachtsamkeit mit seinem Kleintransporter im Vorbeifahren den geparkten Pkw einer 49-jährigen Frau aus Großalmerode. Der Schaden am Auto der Frau beläuft sich auf 600 Euro.