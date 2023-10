Mountainbike vor der Kirche gestohlen

Tatzeit: Sonntag, 15.10.2023, 09:30 Uhr bis Sonntag, 15.10.2023, 10:45 Uhr

Unbekannte haben am Sonntagmorgen ein Fahrrad vor der Kirche (Wilhelm-Dillich-Straße) in Wabern gestohlen.

Ein 13-jähriger Junge aus dem Schwalm-Eder-Kreis hatte sein Fahrrad vor der Kirche abgestellt und es mit einem Zahlenschloss an einem anderen Fahrrad gesichert. Als er später zu seinem Fahrrad zurückkehrte, musste er feststellen, dass derzeit unbekannte Täter sein Fahrrad samt dem Zahlenschloss geklaut hatten. Das andere Fahrrad befand sich noch an Ort und Stelle. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke CUBE Analog (17 „, black n green) im Wert von 700,- EUR.

Die Polizeistation Fritzlar ermittelt im vorliegenden Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 05622/9966-0.

Zwei Autos aufgebrochen

Tatzeit: Freitag, 13.10.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 14.10.2023, 02:00 Uhr

Unbekannten haben im oben angegebenen Tatzeitraum einen grauen VW Passat in der Straße „Am Eck“ in Wabern aufgebrochen. Die unbekannten Täter schlugen hierbei die hintere Dreiecksscheibe ein. Das weitere Öffnen des Autos misslang allerdings, sodass die unbekannten Täter in der Folge ohne Beute abzogen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500,- EUR geschätzt.

Ein zweites Auto wurde in der Zeit von Samstag, 14.10.2023, 02:00 Uhr bis Samstag, 14.10.2023, 10:30 Uhr in der Raiffeisenstraße in Wabern aufgebrochen. Hier wurde ein grauer VW Golf durch die unbekannten Täter angegangen indem ebenfalls die Scheibe eingeschlagen wurde. Die unbekannten Täter entwendeten daraufhin einen Rucksack aus dem Auto, der dann allerdings im nahen Umfeld wieder aufgefunden werden konnte. In dem Rucksack befanden sich keine Wertgegenstände, sodass auch in diesem Fall die unbekannten Täter ohne Beute vom Tatort flüchteten. Auch hier wird der Sachschaden auf 500,- EUR geschätzt.

In beiden Fällen ermittelt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Fritzlar.

Hinweise bitte unter Telefon 05622/9966-0.

Auto zerkratzt

Tatzeit: Freitag, 13.10.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 14.10.2023, 10:00 Uhr

Ein grauer VW Tiguan wurde durch unbekannten Täter beschädigt. Das Auto mit Homberger Kennzeichen stand geparkt in der Steingasse in Schwalmstadt-Treysa. Die unbekannten Täter ritzten mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes einen langen Kratzer von der Fahrertür bis zur C-Säule in den Lack des Autos und flüchteten anschließend vom Tatort.

Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf 2000,- EUR geschätzt.

Weitere Erkenntnisse über die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Schwalmstadt ermittelt.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.

Einbruch in Wohnung

Tatzeit: Montag, 09.10.2023, 13:00 Uhr bis Freitag, 13.10.2023, 16:37 Uhr

Unbekannte sind in dem angegebenen Tatzeitraum in eine Einliegerwohnung im Erdgeschoss eines Wohnhauses im Blumenweg in Wabern eingebrochen. Hier entwendeten die unbekannten Täter ein Laptop und weitere elektronische Gerätschaften. Die komplette Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht, Schubladen und Schränke wurden durchwühlt.

Die Höhe des Stehlschadens wird derzeit auf 500,- EUR geschätzt. Die Höhe des Sachschadens konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht angegeben werden.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt in dem Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.