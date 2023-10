Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Unbekannter schlägt Scheiben von fünf Autos ein, hoher Sachschaden, wenig Beute

Auf Wertsachen abgesehen hatte es ein unbekannter Täter offensichtlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Korbach. Er machte wenig Beute, hinterließ dafür aber hohen Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bei insgesamt fünf Autos schlug der wahrscheinlich selbe Täter jeweils eine Scheibe ein. In drei Fällen konnte er keine Wertsachen finden und blieb daher ohne Beute. Aus einem Auto konnte er lediglich mehrere Schlüssel stehlen, einmal entwendete er eine Jacke und einen Kopfhörer im Wert von etwa 250 Euro.

Die Autos standen in der Continentalstraße, der Flechtdorfer Straße, der Heerstraße sowie in den Straßen Auf dem Kampe und Am Hauptbahnhof. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf insgesamt über 2.000 Euro

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Frankenberg – 24-Jähriger versucht Zigarettenautomat aufzuhebeln, Festnahme nach Zeugenhinweis

Am Samstagmorgen nahm die Polizei einen 24-Jährigen fest, der versuchte einen Zigarettenautomaten aufbrechen.

Gegen 07.45 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei Frankenberg. Er schilderte, dass er soeben einen jungen Mann beobachtet habe, der versucht im Teichweg in Frankenberg einen Zigarettenautomaten aufzubrechen

Die sofort entsandte Streife konnte am Tatort einen 24-Jährigen festnehmen, der gerade dabei war einen bereits umliegenden Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen bei der Polizeistation Frankenberg wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Er wird sich aber wegen versuchten schweren Diebstahls und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Bei ihm fanden die Polizeibeamte ein verbotenes Messer. Den Sachschaden am Automat schätzten die Polizeibeamten auf etwa 1.000 Euro

Waldeck – Unbekannte brechen in Lebensmittelgeschäft ein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bisher unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft am Marktplatz in Waldeck ein.

Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und gelangten so in den Verkaufsraum. Danach begaben sie sich in einen Büroraum, wo sie einen Schrank aufhebelten und aus diesem Kasseneinsätze und einen kleinen Tresor mit Bargeld entwendeten. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Gesamtschaden wurde etwa 2.600 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Frankenberg – Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag in der Zeit von 13.00 bis 15.45 Uhr brach ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Frankenberg ein.

Der Täter gelangte durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus in der Frankenberger Goßbergstraße. Hier durchsuchte er fast alle Räume und Behältnisse. Der Täter entwendete ein Apple IPad, einen Laubbläser der Marke Scheppach und einen Akkuschrauber im Gesamtwert von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Willingen – Neun Autos zerkratzt, Polizei bittet um Hinweise

Am Freitag zwischen 14:50 Uhr bis 18:30 Uhr beschädigten Unbekannte insgesamt neun parkende Autos in Willingen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagabend wurde die Polizei Korbach darüber informiert, dass es im Willinger Sonnenweg zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen ist. Vor Ort nahmen die Polizeibeamten die Sachbeschädigung auf, ein Unbekannter hatte mehrere Türen des grauen Audi Q2 zerkratzt. Der Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Bei einer anschließenden Nachschau im Sonnenweg stellten die Polizeibeamten fest, dass acht weitere parkenden Autos erheblich zerkratzt worden waren. Der Gesamtschaden an den Autos unterschiedlicher Marken beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.