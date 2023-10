Unbekannter beklaut Mann in Zentgrafenstraße beim Fahrradaufschließen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Kirchditmold: Das Opfer eines dreisten Diebstahls wurde am vergangenen Freitag ein 68 Jahre alter Mann aus Kassel vor einem Sportlerheim in der Zentgrafenstraße. Als der 68-Jährige gegen 21:30 Uhr gerade sein Fahrrad aufschließen wollte, riss plötzlich jemand von hinten an seiner auf dem Kopf getragenen Schiebermütze. Anschließend ergriff der Täter mit der Mütze die Flucht in Richtung Zentgrafenstraße. Wie der Bestohlene erst später bemerkte, war ihm nicht nur die Mütze, sondern auch noch sein Portemonnaie mitsamt Ausweisen, EC-Karten und Bargeld aus der Gesäßtasche gestohlen worden. Der unbekannte Täter wurde als ein ca. 1,70 Meter großer, etwa 25 bis 30 Jahre alter, sehr schlanker und sportlicher Mann beschrieben. Er soll einen Vollbart gehabt und einen schwarzen Jogginganzug mit aufgezogener Kapuze sowie darunter eine dunkle Basecap getragen haben.

Die Kasseler Polizei such nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise werden unter Tel. 0561 – 9100 entgegengenommen.

Mutmaßlich bei Rot über die Ampel gegangen: Fußgängerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Kassel-Mitte: Eine 23-jährige Fußgängerin ist am heutigen Montagmorgen am Kasseler Rainer-Dierichs-Platz von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Lebensgefahr soll nach erster Einschätzung der Rettungskräfte für die Frau aus Volkmarsen nicht bestehen. Sie wurde zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls und der Rettungsarbeiten kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen rund um den Hauptbahnhof.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, hatte sich der Unfall gegen 8:50 Uhr ereignet. Nach Angaben von Zeugen soll die 23-jährige Frau die Straße vom Bahnhof kommend stadteinwärts an der roten Fußgängerampel überquert haben, wobei ihr Blick auf ihr Mobiltelefon gerichtet und sie dadurch offenbar abgelenkt war. Ein auf dem linken Fahrstreifen des Rainer-Dierichs-Platzes fahrender 23-jähriger Mann am Steuer eines VW, der an der grünen Ampel nach links in die Kurfürstenstraße abbiegen wollte, konnte nicht mehr bremsen und erfasste die plötzlich von rechts kommende Fußgängerin, sodass die junge Frau auf die Motorhaube aufgeladen wurde und anschließend auf die Straße stürzte. Der Autofahrer aus Kassel erlitt einen Schock. An seinem VW entstand geringer Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Wohnungseinbrecher nutzt gekipptes Fenster: Zeugen im Vorderen Westen gesucht

Kassel-Vorderer Westen: Einen gehörigen Schrecken bekamen am gestrigen Sonntagnachmittag die Bewohner einer Hochparterrewohnung im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen, als sie feststellten, dass während ihrer Anwesenheit unbemerkt in ihr Schlafzimmer eingebrochen worden war. Der bislang unbekannte Täter war offenbar an der Fassade des Mehrfamilienhauses hochgeklettert, um das gekippte Fenster in zwei Metern Höhe zu erreichen. Durch Umlegen des Fenstergriffes war er innerhalb weniger Augenblicke in das Schlafzimmer eingestiegen. Mit erbeutetem Bargeld, Schmuck und Parfüm ergriff der Einbrecher anschließend unerkannt die Flucht. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Täterhinweise geben können.

Ereignet hatte sich der Wohnungseinbruch in der Breitscheidstraße, nahe der Riedeselstraße, am gestrigen Sonntag in der Zeit zwischen 10:45 und 15:45 Uhr. Die Bewohner hatten währenddessen im Wohnzimmer ferngesehen und nichts von dem Einbruch mitbekommen. Als sie am Nachmittag bemerkten, dass das Schlafzimmer durchwühlt war, fehlte von dem Täter bereits jede Spur.

Zeugenhinweise zu dem Einbruch werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Großbrand in Naumburg, OT Elbenberg

Am Samstag, den 14.10.23 musste die Feuerwehr und die Polizei gegen 11:20 Uhr zu einem Brand in Naumburg, OT Elbenberg ausrücken. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein Brand in einem Werkstattgebäude ausgebrochen. Das Feuer griff auf eine Scheune und ein Wohnhaus über. Zur Brandbekämpfung sind etwa 120 Feuerwehrleute von den umliegenden Wehren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern noch an. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa eine Million Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kriminalpolizei geführt.