Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Fulda

Zeugenhinweise erbeten

Fulda. Am Freitag (13.10.) kam es gegen 7.40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Derzeitigen Erkenntnissen nach war ein 15-jähriger Roller-Fahrer aus Fulda auf der Milseburgstraße unterwegs und wollte nach links auf die Biebersteinstraße abbiegen. Ein bislang unbekannter Rollerfahrer bog zeitgleich mit seinem roten Zweirad aus Richtung eines Schotterweges nach links auf die Milseburgstraße ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 15-Jährige ausweichen und kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Der unbekannte Rollerfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Trickbetrüger erbeuten mehrere tausend Euro

Eiterfeld. Am Telefon geben sich Unbekannte als Mitarbeiter einer IT-Sicherheitsfirma aus. Unter einem Vorwand, beispielsweise der Computer sei mit Viren verseucht, versuchen die Betrüger Fernzugriff auf die entsprechenden Geräte – auf denen sich zumeist vertrauliche Daten befinden – zu erlangen.

So geschehen am Mittwoch (11.10.) in Eiterfeld. Die Täter forderten das Opfer auf, einen TAN-Generator mehrfach an den Bildschirm eines Laptops zu halten und entsprechende Aufforderungen zu bestätigen. In der Folge kam es zu mehreren Abbuchungen vom Bankkonto des 64-jährigen Opfers. Der Mann erkannte die Masche erst, als die Betrüger bereits mehrere hundert Euro erbeutet hatten.

In einem weiteren Fall kontaktierten Schwindler eine 80-jährige Frau aus Eiterfeld per WhatsApp und gaben sich als deren Sohn aus, dessen Rufnummer sich angeblich geändert habe. Sie gaukelten vor, dass der Sohn sich in einer finanziellen Notlage befände und baten um Bargeld. Die Frau glaubte den Angaben der Betrüger zunächst und überwies einen vierstelligen Geldbetrag an ein ihr unbekanntes Konto.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten am Telefon.

Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert.

Personen.

Künzell. Am Sonntag erhielt eine 83-jährige Frau aus Künzell einen Anruf von sogenannten falschen Polizeibeamten. Ihr wurde mitgeteilt, dass sich aktuell Einbrecher in der Nähe der Wohnanschrift aufhalten würden und es zum Schutz ihres Eigentums dringlich erforderlich sei, sämtliche zuhause befindlichen Bargeldbestände sowie Schmuck der Polizei zur Sicherung auf der Dienststelle zu übergeben. Einige Minuten nach dem Anruf klingelte eine männliche Person an der Haustür der Frau. Der Mann betrat die Wohnung, nahm Schmuck und Bargeld im Wert vom mehreren tausend Euro an sich und flüchtete in unbekannte Richtung.

Ihre Polizei warnt:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Erreichbarkeiten oder der 110 an.

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Fahrrad gestohlen

Fulda. Aus der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Kurfürstenstraße stahlen Unbekannte am Donnerstag (12.10.), zwischen 17 Uhr und 21 Uhr, ein grünes Mountainbike des Herstellers Trek, Modell Marlin 5, im Wert von rund 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Freitagnachmittag (13.10.) und Samstagmorgen (14.10.) auf einem Firmenparkplatz in der Straße „Am Rabenstein“ die Kennzeichenschilder FD-CB 9999 von einem blauen Skoda Octavia. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkws

Ebersburg. In der Straße „Hegberg“ im Ortsteil Schmalnau brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (13.10.) und Samstagmorgen (14.10.) einen schwarzen sowie einen grauen Mercedes Benz auf und stahlen einen Portemonnaie und eine Jacke im Gesamtwert von rund 500 Euro. Die Autos standen in Zufahrten zu Wohnhäusern. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Tann. Im Bereich „Kirchplatz“ stahlen Unbekannte am Samstagnachmittag (14.10.), zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, ein silberfarbenes Pedelec des Herstellers „The Electric Move“. Das Klapprad im Wert von 2.500 Euro war mit einem Seilschloss an einem Pfahl gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmiererei an Mauer

Fulda. Am Sonntagnachmittag (15.10.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Moltkestraße eine Mauer mit Farbe beschmiert hatten. Es entstand rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Bad Salzschlirf. Unbekannte stahlen zwischen Samstagabend (14.10.) und Sonntagmorgen (15.10.) in der Brückenstraße die Kennzeichenschilder FD-D 2810 von einem schwarzen BMW. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter zerkratzten derzeitigen Erkenntnissen nach mittels unbekanntem spitzen Gegenstand die hintere rechte Tür eines grauen Chevrolet Cruze. Das Fahrzeug war zwischen Donnerstagmittag (12.10.) und Freitagabend (13.10.) in der Straße „Vogelgesang“ geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 120 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter knickten am Samstag (14.10.), zwischen 19.30 Uhr und 20.45 Uhr, alle drei Scheibenwischerarme eines schwarzen Audi Q3 ab. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum an einem Gehweg im Weißdornweg in Johannesberg. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kirchheim. Auf bislang nicht bekannte Weise drangen unbekannte Täter zwischen dem 4. Oktober und dem 13. Oktober in ein Mehrfamilienhaus in der Straße „Sonnenblick“ ein. Aus dem Inneren entwendeten sie diverse Gegenstände aus zwei Kellerräumen im Gesamtwert von rund 2.400 Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Fahrradgeschäft

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Indem sie die Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäftes in der Straße „Ludwigsplatz“ eingeschlagen haben, verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (16.10.), gegen 2.55 Uhr, unerlaubt Zutritt. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurden aus dem Inneren zwei E-Mountainbikes im Wert von rund 8.000 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Künzell (ots)

Eine leicht verletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Samstag (14.10.), gegen 11.25 Uhr, in Künzell im dortigen Edelzeller Weg.

Eine 25-jährige Frau aus Künzell fuhr mit ihrem PKW, einem Opel Corsa, aus einer Grundstücksausfahrt des Edelzeller Weges nach links auf diese auf, um in Fahrtrichtung Bachrainer Straße weiterzufahren. Hierbei übersah sie jedoch offenbar den ordnungsgemäß auf dem Gehweg laufenden, von rechts kommenden, Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fußgänger, ein 75-jähriger Mann, ebenfalls aus Künzell stammend, zu Fall kam. Durch den Sturz zu Boden wurde der 75-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt.

Mit einem Rettungswagen wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 25-jährige Unfallverursacherin kam mit dem Schrecken davon.

Es entstand keinerlei Sachschaden.

A 66 – Alleinunfall führt zur Fahrbahnsperrung im Bereich Flieden

Fulda (ots)

Am Sonntag (15.10.2023) befuhr ein 39-jähriger Fahrer aus der Gemeinde Kalbach gegen 12.40 Uhr die BAB 66 in Richtung Fulda. Etwa 1 Kilometer vor der Anschlussstelle Flieden verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen weißen BMW, als er den linken von zwei Fahrstreifen befuhr. In der weiteren Folge schleuderte das Fahrzeug nach rechts über die Fahrbahn in den Flutgraben und überschlug sich dort. Von dort wurde das Fahrzeug schließlich wieder zurück auf die Fahrbahn abgewiesen und kam quer über beide Fahrstreifen stehend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde durch Ersthelfer an der Unfallstelle aus dem Fahrzeug befreit und an eintreffende Rettungssanitäter übergeben. Aufgrund des zunächst unklaren Verletzungsbildes des Fahrers wurde ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle nachgefordert. Der Fahrer konnte nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die Autobahn musste während der Einsatzmaßnahmen für etwa eineinhalb Stunden in Fahrtrichtung Fulda gesperrt werden.

Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Fulda (ots)

Am Samstag, 14.10.2023, kam es gegen 19:20 h auf der Bardostraße in Fulda zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW – und einem Pedelec Fahrer. Hierbei wurde der Zweiradfahrer leicht verletzt; er zog sich Schürfwunden in Folge eines Sturzes zu, konnte allerdings erfreulicherweise noch vor Ort nach Betreuung durch einen Rettungsdienst wieder entlassen werden. Ein 61 – jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem Skoda die Sickelser Straße in Fahrtrichtung Fulda. In Höhe des Hauptstützpunktes der Feuerwehr Fulda beabsichtigte der PKW – Führer nach links in die Bardostraße einzubiegen und übersah hierbei einen 30 – jährigen Mann aus Eichenzell, der gerade dabei war, die Bardostraße in Höhe der dortigen Lichtzeichenanlage in Richtung Fuldaaue zu überqueren. Beide Verkehrsteilnehmer berührten sich, der Pedelec Fahrer fiel zu Boden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 EUR.

Verkehrsunfallflucht in Wölfershausen

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitagabend zwischen 17:20 Uhr und 23:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor dem DGH in Wölfershausen ein dort geparkter weißer Renault Twingo von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der oder die Verursacher/in des Unfalls entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Renault entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizeistation Bad Hersfeld ermittelt nun wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort und erbittet Hinweise unter Telefon 06621/932-0, oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall mit erheblichem Sachschaden

Tann (Rhön) (ots)

Am Samstag (14.10.), gegen 07 Uhr befuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer die Landesstraße 3174 in Tann (Rhön), Ortsteil Dippbach, aus Thüringen kommend in Richtung Tann (Rhön). In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Hauswand des alten Backhauses.

An dem PKW und der Wand des Backhauses entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Verkehrsunfall mit E-Scooter – Zeugenaufruf

Am Freitagnachmittag kam es in Fulda in der Johannes-Dyba-Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Ein 39-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw auf der Pauluspromenade und bog in die Johannes-Dyba-Allee ab. In diesem Bereich befindet sich eine Fußgängerampel und der Pkw-Fahrer lies die dortigen Fußgänger die Straße überqueren. Als alle Fußgänger die Straße überquert hatten, setzte er seine Fahrt fort und übersah dabei einen Jugendlichen, der auf seinem E-Scooter ebenfalls noch die Straße überqueren wollte. Der E-Scooter-Fahrer flog dabei über die Motorhaube, stieg im Anschluss wieder auf seinen E-Scooter und fuhr davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Fulda zu melden.