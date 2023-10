Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Diebe stahlen Toyota Prius – Offenbach

(jm) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Sonntag in der Herzogstraße einen am Fahrbahnrand in Höhe der 10er-Hausnummern geparkten Toyota Prius. Das schwarze Fahrzeug, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, verschwand zwischen 19 und 8.30 Uhr. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zeugen gesucht: Fernseher und Energy-Drinks aus Lagerhalle geklaut – Offenbach

(cb) Energy-Drinks stahl ein Täter aus einer Lagerhalle in der Kaiserleistraße (10er-Hausnummern) zwischen Samstag, 3.20 Uhr und Sonntagnacht, 3.40 Uhr, nachdem er in die Lagerhalle eingebrochen war. Der Täter war mit einer Jogginghose, einem Kapuzenpullover sowie einer Basecap bekleidet. Nach der Tat flüchtete er mit den Getränkedosen in unbekannte Richtung. Sonntagnacht, gegen 2.30 Uhr, kam es in den selben Räumlichkeiten zu einem erneuten Einbruch. Hier verschaffte sich ein dunkel gekleideter Mann, der eine Jacke mit Pelzbesatz trug, Zutritt in die Lagerhalle; er war 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Dieser Täter klaute einen Fernseher und die dazugehörige Fernbedienung. An der Lagerhalle entstand durch beide Taten ein Sachschaden von schätzungsweise 90 Euro. Ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt, prüft nun die Kriminalpolizei in Offenbach. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Diebe stahlen Toyota Land Cruiser – Dreieich/Sprendlingen

(br) In der Nacht zum Sonntag wurde in der Freiherr-von-Stein Straße ein grauer Toyota Land Cruiser gestohlen. Der Diebstahl des Kraftfahrzeuges mit Offenbacher Kennzeichen wurde erst am darauffolgenden Mittag bemerkt. Das Auto wurde durch den Eigentümer gegen 23 Uhr am Fahrbahnrand, in Höhe der Hausnummer 10, abgestellt. Wer Hinweise zum Diebstahl und zum Verbleib des Autos geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8998-1234.

Einbruch in Bäckerei: Hinweise erbeten – Dietzenbach

(cb) Einen Sachschaden von schätzungsweise 1.500 Euro richteten Einbrecher an, als sie zwischen Sonntagnachmittag,14 Uhr und Montagmorgen, 3.45 Uhr, in eine Bäckerei im Theodor-Heuss-Ring (60er-Hausnummern) einbrachen. Die bis dato unbekannten Täter entwendeten Zigaretten sowie Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Einbruch in Büroräume – Egelsbach

(jm) Einbrecher waren zwischen Samstag und Sonntag in Büroräume einer Firma im Kurt-Schumacher-Ring (einstellige Hausnummern) eingedrungen. Zwischen 18 und 17.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten ins Innere des Gebäudes. Nach erster Nachschau stahlen sie unter anderem zwei Diagnosegeräte sowie ein Kopiergerät. Anschließend verließen sie das Objekt offenbar über den Hintereingang in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Unbekannte beschmieren Grundstücksmauer – Seligenstadt

(jm) Eine Grundstücksmauer in der Berliner Straße wurde jüngst das Ziel unbekannter Täter. Am Sonntagmorgen stellten Polizeibeamten im Rahmen der Streife Schriftzüge sowie ein Symbol an der Mauer im Bereich der 120er-Hausnummern fest und fertigten von Amts wegen eine Strafanzeige. Die genaue Tatzeit steht derzeit noch nicht fest. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt. Das Kommissariat für Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südosthessen ermittelt nun und bittet aufmerksame Zeugen sowie Anwohner, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Unfallflucht in fließendem Verkehr – Polizei bittet um Hinweise – Seligenstadt

(br) Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3121 am Seligenstädter Ortsausgang in Fahrtrichtung zur Anschlussstelle der Autobahn 3 eine Verkehrsunfallflucht. Gegen 16 Uhr befuhr eine 62-Jährige in ihrem grauen Audi Q3 die L3121 und wollte sich nach eigenen Angaben aufgrund des dortigen Fahrbahnendes vor einen, auf gleicher Höhe fahrenden Lastkraftwagen, einsortieren. Der Fahrer des Lastkraftwagens (Darmstädter Kennzeichen) soll jedoch beschleunigt haben. Aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs sah sich die Audi-Fahrerin gezwungen, eine Vollbremsung hinzulegen. Dennoch konnte ein Zusammenstoß mit dem Heck des Lastkraftwagens nicht verhindert werden. Der Lkw-Lenker setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden an dem Audi auf rund 5.000 Euro. Die Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe suchen nun Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Unfallhergang und dem Fahrer geben können und bitten um Mitteilung unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Bereich Main-Kinzig

Wer fuhr gegen den silbernen VW? – Hanau

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes im Kinzigheimer Weg 130 sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 3.000 Euro geschätzten Schadens an einem silbernen VW. In der Zeit zwischen 13.45 und 14.20 Uhr fuhr der bislang Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen Heckstoßstange des geparkten Passats und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nehmen die Unfallfluchtermittler unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Falsche Handwerker beklauten Seniorin – Hanau

(jm) Zwei Trickdiebe waren am Freitagmittag in der Otto-Grün-Straße zugange: Gegen 13.15 Uhr gelangte zunächst einer der Täter in die Wohnung einer Seniorin. Er gab vor, die Steckdosen zählen zu müssen. Während ein Täter die betagte Frau ablenkte, gelangte der Komplize in die Wohnung und durchsuchte wohl die Zimmer nach Wertgegenständen. Die Rentnerin stellte die zweite Person in ihrer Küche fest. Auf Ansprache verließen die beiden 30 bis 40 Jahre alten Männer die Wohnung. Erst danach bemerkte die Frau die fehlende Geldbörse sowie den fehlenden Schmuck. Ein Täter war etwa 1,80 Meter groß und hatte kurze Haare. Er trug eine dunkle Stoffhose, ein hellgrünes Sweatshirt und hatte eine grüne Mappe dabei. Der andere war etwa 1,60 Meter groß und schlank. Er hatte ebenfalls kurze Haare und war mit einer Jeanshose sowie einem Sweatshirt bekleidet. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der einstelligen Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Kriminalpolizei rät in diesem Zusammenhang:

Seien Sie wachsam und lassen keine unbekannten Personen in die

eigene Wohnung.

eigene Wohnung. Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst

vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen

zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die

Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen.

vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen. Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von

ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei.

ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei. Informationen, wie man sich gegen Trickdiebstahl oder andere

Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter

www.polizei-beratung.de oder bei den örtlich zuständigen

kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für den Main-Kinzig-Kreis ist

Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann vom Polizeipräsidium

Südosthessen der Ansprechpartner und telefonisch unter der Rufnummer

06181 100-233 erreichbar.

Unfallverursacher schob zwei Fahrzeuge zusammen und flüchtete anschließend – Hanau

(cb) Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug am Samstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, die Willy-Brandt-Straße (20er-Hausnummern). Die vor ihm stehenden Fahrzeuge warteten an der Ampel, als der Unbekannte mit seinem Fahrzeug auf einen gelben Seat auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat auf einen vor ihm stehenden schwarzen VW Polo geschoben. Der Unfallverursacher flüchtete ohne sich um den entstandenen Sachschaden von insgesamt 2.300 Euro zu kümmern. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-120.

Wohnzimmerbrand in Dreieich Sprendlingen

Am Samstag gegen 23.35 Uhr kam es in der Oisterwijker Straße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Auslöser des Brandes dürfte nach derzeitigen Ermittlungsstand eine brennende Kerze gewesen sein, welche ein Regal im Wohnzimmer entzündete. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so dass sich der Brandschaden auf das Wohnzimmer beschränkte. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die betreffende Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Zeugen nach Unfallflucht im Bereich Rodgau gesucht

Zunächst wurde am Samstag gegen 20:45 Uhr eine angeblich betrunkene Person in Rodgau gemeldet, die in der Raiffeisenstraße in einen roten Mercedes C -Klasse mit Offenbacher Kennzeichen stieg und in Richtung Nieder-Roden davonfuhr. Der Mercedes konnte schließlich in der Frankfurter Straße auf dem Parkplatz eines Supermarktes festgestellt werden. Er hatte sowohl am Heck als auch an der Fahrzeugfront diverse neue Unfallschäden. Außerdem fehlte das vordere Kennzeichen. Der Fahrer des Mercedes hatte sich zwischenzeitlich aus dem Staub gemacht. Die Polizei geht anhand der Unfallschäden davon aus, dass der flüchtige Fahrer mit dem roten Mercedes mehrere Unfälle verursacht hat. Eine Absuche nach passenden beschädigten Fahrzeugen verlief bisher leider erfolglos. Gegen den Halter des roten Mercedes wird derzeit ermittelt. Dieser machte bei der Polizei keine Angaben. Die Unfallfluchtgruppe der Polizei bittet daher um Ihre Mithilfe unter der Rufnummer 06183 911-550. Gesucht wird ein bislang unbekannter Radfahrer, der den mutmaßlich betrunkenen Fahrer dem Sicherheitsdienst am Wirtshaus in der Raiffeisenstraße gemeldet hatte. Darüber hinaus werden weitere Zeugen gesucht, die den roten Mercedes fahrend gesehen haben oder aktuell neue Unfallschäden im Bereich Rodgau festgestellt haben.

Kellerbrand in Neu-Isenburg

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Sonntag, den 15.10.23 in den frühen Morgenstunden zu einem Kellerbrand in der Kurt-Tucholsky-Straße. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten alle Bewohner des Mehrfamilienhauses das Haus verlassen. Ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnräume konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Es wurden keine Personen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bereich Main-Kinzig

Brand auf Balkon in Nidderau-Eichen

Gegen 22.30 Uhr stellten Nachbarn eines Zweifamilienhauses am Samstag in der Westendstraße einen brennenden Balkon fest und alarmierten die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen dürfte glühende Asche auf eine auf dem Balkon befindliche Matratze übergegriffen haben. Durch das Feuer wurde die Fassade und eine Markise beschädigt. Es kam niemand zu Schaden.

Auf frischer Tat ertappt – Nidderau-Ostheim

Am Sonntag, den 15. Oktober gegen 03:15 Uhr durchwühlte ein Dieb einen in der Karlstraße geparkten Mercedes. Während er seine Hosentaschen mit Wertgegenständen aus dem Auto füllte, kam der Besitzer des Mercedes zu seinem Fahrzeug zurück und hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach Feststellung der Personalien und Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der Täter entlassen.

Brände in der Feldgemarkung Hasselroth-Niedermittlau – Zeugen gesucht

Ein Anwohner nahm am Samstag, den 14.10. gegen 02.20 Uhr einen Feuerschein aus Richtung Feld – der Verlängerung der Friedhofstraße wahr und rief die Feuerwehr. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte gleich zwei Brandstellen fest. Zum einen brannte ein Unterstand für Heu und etwa 50 Meter weiter entfernt mehrere Strohballen. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Schätzung des Geschädigten ca. 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Hanau ermittelt wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Motorradfahrer schwer verletzt – A 66 – Erlensee

Ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Alzenau verlor am Freitagabend gegen 18.30 Uhr im Kurvenbereich der Autobahnauffahrt A 66 Erlensee in Fahrtrichtung Fulda die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen die Leitplanke. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und Bergung des Motorrades war die Auffahrt bis 20.20 Uhr gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Beobachtungen zum Unfallhergang nimmt die Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 911-550 entgegen.