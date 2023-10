Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Exhibitionist zeigt sich Frau auf Waldspielplatz, Oberursel (Taunus), Neuhausstraße, Samstag, 14.10.2023, 08:15 Uhr

(jn)In Oberursel ist am Samstagmorgen eine 29-jährige Frau Opfer eines Exhibitionisten geworden. Als die Geschädigte um 08:15 Uhr den Waldweg bei der Neuhausstraße im Bereich des Waldspielplatzes entlanglief, fiel ihr ein 40 bis 50 Jahre alter Mann mit heruntergelassener Hose auf. Dort stehend soll sich der Unbekannte selbst befriedigt und mit einem Pfiff Kontakt zu der 29-Jährigen aufgenommen haben. Diese ging zügig weiter und alarmierte im Nachgang die Polizei, die in Tatortnähe keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Der Exhibitionist soll ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und dunkle Haare sowie dunkle Kleidung getragen haben. Bei ihm soll es sich der Geschädigten zufolge um einen „Südländer“ gehandelt haben.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte in Bad Homburg ermittelt und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0.

Einbruch in Einfamilienhaus -Täter geflüchtet, Bad Homburg, Güldensöllerweg, Sonntag, 15.10.2023, 19:45 Uhr bis 20:40 Uhr

(he)Am Sonntagabend kam es in Bad Homburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Täter mutmaßlich von Bewohnern gestört wurden, die weitere Tatbegehung abbrachen und flüchteten. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht abschließend fest. Zwischen 19:45 Uhr und 20:40 Uhr gelangten die Täter auf das Grundstück des im Güldensöllerweg gelegenen Einfamilienhauses und drangen anschließend gewaltsam in das Hausinnere ein. Dieses wurde durchsucht und Bargeld entwendet. Als die Täter dann im 1. Obergeschoss zu Gange waren, wurden sie den ersten Ermittlungen zufolge von Bewohnern überrascht und flüchteten. Hinweisgeber, welche am Sonntagabend in dem Güldensöllerweg zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172)120-0 in Verbindung zu setzen.

Hochwertiger Porsche entwendet,

Königstein-Schneidhain, Kuckucksweg, Sonntag, 15.10.2023, 21:00 Uhr bis Montag, 16.10.2023, 07:00 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht entwendeten unbekannte Täter in Königstein-Schneidhain einen Porsche im Wert von circa 160.000 Euro. Der PKW war in der Einfahrt eines im Kuckucksweg gelegenen Einfamilienhauses abgestellt und gegen 21:00 Uhr des gestrigen Abends noch vor Ort. Heute, gegen 07:00 Uhr war der schwarze Porsche 911 S mit den Kennzeichen HG-SW 441 dann verschwunden. Während der Tatausführung wurde ein elektrisches Schiebetor des Grundstücks, welches am Abend geschlossen worden war, geöffnet. Hinweise auf den oder die Täter bzw. auf die Art und Weise des Abtransports des PKW sind nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172)120-0 um Hinweise.

Einbruch in Geschäftsräume,

Steinbach, Daimlerstraße, Freitag, 13.10.2023, 22:00 Uhr bis Samstag, 14.10.2023, 14:45 Uhr

(he)Mutmaßlich in der Nacht von Freitag, den 13.10.2023 auf Samstag, den 14.10.2023 kam es in Steinbach in der Daimlerstraße zu einem Einbruch in Geschäftsräume, bei dem ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro entstand. Zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag, 14:45 Uhr verschafften sich die oder der Täter gewaltsam Zugang in die in der Daimlerstraße gelegenen Gewerberäume. Aus der dortigen Ausstellung entwendeten sie hochwertige Küchengeräte wie Saftpressen, Fritteusen oder Küchenkombinationsgeräte. Mit ihrem Diebesgut gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172)120-0 um Hinweise.

Bus und Eisenbahn mit Farbe beschmiert, Königstein im Taunus, Bahnstraße, Samstag, 14.10.2023, 20:00 Uhr bis Sonntag, 15.10.2023, 09:30 Uhr

(jn)Am Königsteiner Bahnhof verursachten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag einen Schaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro, indem sie einen Zug sowie einen Linienbus mit Farbe beschmierten. Aktuellen Erkenntnissen nach hielten sich der oder die Sprayer zwischen 20:00 Uhr und 09:30 Uhr im Bereich der Bahnstraße in Königstein auf, wo sie insgesamt mehrere Dutzend Graffitis an den zwei Verkehrsmitteln hinterließen. Die Kosten für das Entfernen der erheblichen Verunreinigungen dürften sich auf schätzungsweise 13.000 Euro belaufen.

Die Ermittlungsgruppe der Königsteiner Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 06174 / 9266 – 0 entgegengenommen.

Meldungen vom Wochenende

Einbruch in Baufirma

Friedrichsdorf, Lohgrundweg, 13.10.2023, 17:00 Uhr bis 14.10.2023, 09:00 Uhr

In Friedrichsdorf kam es von Freitag auf Samstag zu einem Einbruch in eine Baufirma. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür der Lagerhalle auf um sich so Zutritt zu verschaffen. In der Halle wurden anschließend diverse Baustellengeräte aus einem Container entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. An der Eingangstür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung am Rathausplatz

Bad Homburg, Rathausplatz, 14.10.2023, gegen 13:15 Uhr

Infolge von Streitigkeiten schlugen und traten zwei unbekannte Täter einen unbekannten Geschädigten und schubsten diesen zu Boden. Dort wurde weiter auf den Geschädigten eingetreten. Eine Passantin rief den Tätern zu, dass sie das lassen sollen wonach sich die Täter in Richtung Kurpark und der Geschädigte in Richtung Louisenstraße vor Eintreffen der Polizei entfernten.

Beschreibung Täter 1:

männlich

kurze schwarze Haare

schwarzes Oberteil mit weißen Streifen

blaue Jeans

Beschreibung Täter 2:

männlich

kurze Haare

kräftige Statur

beiges Oberteil mit schwarzem Strich im Brustbereich

schwarze Hose

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Pkw-Scheibe beschädigt

Using1. Exhibitionist zeigt sich Frau auf Waldspielplatz, Oberursel (Taunus), Neuhausstraße, Samstag, 14.10.2023, 08:15 Uhr

(jn)In Oberursel ist am Samstagmorgen eine 29-jährige Frau Opfer eines Exhibitionisten geworden. Als die Geschädigte um 08:15 Uhr den Waldweg bei der Neuhausstraße im Bereich des Waldspielplatzes entlanglief, fiel ihr ein 40 bis 50 Jahre alter Mann mit heruntergelassener Hose auf. Dort stehend soll sich der Unbekannte selbst befriedigt und mit einem Pfiff Kontakt zu der 29-Jährigen aufgenommen haben. Diese ging zügig weiter und alarmierte im Nachgang die Polizei, die in Tatortnähe keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Der Exhibitionist soll ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und dunkle Haare sowie dunkle Kleidung getragen haben. Bei ihm soll es sich der Geschädigten zufolge um einen „Südländer“ gehandelt haben.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte in Bad Homburg ermittelt und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0.

Einbruch in Einfamilienhaus -Täter geflüchtet, Bad Homburg, Güldensöllerweg, Sonntag, 15.10.2023, 19:45 Uhr bis 20:40 Uhr

(he)Am Sonntagabend kam es in Bad Homburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Täter mutmaßlich von Bewohnern gestört wurden, die weitere Tatbegehung abbrachen und flüchteten. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht abschließend fest. Zwischen 19:45 Uhr und 20:40 Uhr gelangten die Täter auf das Grundstück des im Güldensöllerweg gelegenen Einfamilienhauses und drangen anschließend gewaltsam in das Hausinnere ein. Dieses wurde durchsucht und Bargeld entwendet. Als die Täter dann im 1. Obergeschoss zu Gange waren, wurden sie den ersten Ermittlungen zufolge von Bewohnern überrascht und flüchteten. Hinweisgeber, welche am Sonntagabend in dem Güldensöllerweg zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172)120-0 in Verbindung zu setzen.

Hochwertiger Porsche entwendet,

Königstein-Schneidhain, Kuckucksweg, Sonntag, 15.10.2023, 21:00 Uhr bis Montag, 16.10.2023, 07:00 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht entwendeten unbekannte Täter in Königstein-Schneidhain einen Porsche im Wert von circa 160.000 Euro. Der PKW war in der Einfahrt eines im Kuckucksweg gelegenen Einfamilienhauses abgestellt und gegen 21:00 Uhr des gestrigen Abends noch vor Ort. Heute, gegen 07:00 Uhr war der schwarze Porsche 911 S mit den Kennzeichen HG-SW 441 dann verschwunden. Während der Tatausführung wurde ein elektrisches Schiebetor des Grundstücks, welches am Abend geschlossen worden war, geöffnet. Hinweise auf den oder die Täter bzw. auf die Art und Weise des Abtransports des PKW sind nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172)120-0 um Hinweise.

Einbruch in Geschäftsräume,

Steinbach, Daimlerstraße, Freitag, 13.10.2023, 22:00 Uhr bis Samstag, 14.10.2023, 14:45 Uhr

(he)Mutmaßlich in der Nacht von Freitag, den 13.10.2023 auf Samstag, den 14.10.2023 kam es in Steinbach in der Daimlerstraße zu einem Einbruch in Geschäftsräume, bei dem ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro entstand. Zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag, 14:45 Uhr verschafften sich die oder der Täter gewaltsam Zugang in die in der Daimlerstraße gelegenen Gewerberäume. Aus der dortigen Ausstellung entwendeten sie hochwertige Küchengeräte wie Saftpressen, Fritteusen oder Küchenkombinationsgeräte. Mit ihrem Diebesgut gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172)120-0 um Hinweise.

Bus und Eisenbahn mit Farbe beschmiert, Königstein im Taunus, Bahnstraße, Samstag, 14.10.2023, 20:00 Uhr bis Sonntag, 15.10.2023, 09:30 Uhr

(jn)Am Königsteiner Bahnhof verursachten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag einen Schaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro, indem sie einen Zug sowie einen Linienbus mit Farbe beschmierten. Aktuellen Erkenntnissen nach hielten sich der oder die Sprayer zwischen 20:00 Uhr und 09:30 Uhr im Bereich der Bahnstraße in Königstein auf, wo sie insgesamt mehrere Dutzend Graffitis an den zwei Verkehrsmitteln hinterließen. Die Kosten für das Entfernen der erheblichen Verunreinigungen dürften sich auf schätzungsweise 13.000 Euro belaufen.

Die Ermittlungsgruppe der Königsteiner Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 06174 / 9266 – 0 entgegengenommen.

en, Neuer Marktplatz, 13.10.2023 10:00 Uhr bis 14.10.2023 10:00 Uhr

Eine Frau aus Usingen hatte ihren Pkw auf dem Parkplatz hinter dem EDEKA Markt zwischen Freitag 10:00 Uhr und Samstag 10:00 Uhr abgestellt. Bisher unbekannte Täter zerstörten die Seitenscheibe der Fahrertür. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Opel Zafira. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Für Hinweise zur Sache wenden Sie sich bitte an die Polizei Usingen unter Tel.: 06081/92080 oder per E-Mail unter: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Haustür beschädigt

Steinbach Ts., Königsteiner Straße, 13.10.2023

Unbekannte Täter beschädigten die Haustür eines Einfamilienhauses in dem sie einen Stein gegen die Glasscheibe warfen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200EUR. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel (06171/6240-0) in Verbindung zu setzen.

E-Roller-Fahrerin durch Vorfahrtsverstoß verletzt

Bad Homburg, Stedter Weg / Götzenmühlweg, 13.10.2023, gegen 19:30 Uhr

Ein Fahrzeug befuhr den Stedter Weg und wollte an der Einmündung Götzenmühlweg nach links abbiegen. Der Fahrer missachtete hierbei die Vorfahrt einer abbiegenden E-Roller-Fahrerin, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die E-Roller-Fahrerin kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Am E-Roller entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt und nimmt unter der Telefonnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverstoß

Kronberg im Taunus, Schönberger Straße / Limburger Straße, 15.10.2023, 01:24 Uhr

Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von ca. 14 000EUR ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Kronberg am Taunus am frühen Sonntagmorgen. Der Fahrer eines Toyotas befuhr die chönberger Straße in Kronberg und bog in die Limburger Straße ein. Er missachtete dabei die Vorfahrtsregelung an der Kreuzung und verursachte dadurch einen Unfall mit einen Vorfahrtsberechtigten Jaguar. Während der Toyota nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wurden der Fahrer, sowie die jeweiligen Mitfahrer beider Fahrzeuge leicht verletzt. Durch hinzugerufen Rettungsfahrzeuge wurden diese medizinisch versorgt. Zu einer Verbringung und weiteren Versorgung in ein Krankenhaus kam es nicht.

Unfall mit Alkohol, keinem Führerschein und Fahrerflucht

L 3004, Fahrtrichtung Oberursel, 15.10.2023, gegen 01:26 Uhr

In der Nacht zum Sonntag ereignete sich im Bereich der L3004 zwischen Sandplacken und Oberursel eine Verkehrsunfallflucht. Drei Fahrzeuge waren in den Verkehrsunfall verwickelt, die den genannten Streckenabschnitt hintereinander befuhren. Aus derzeit unbekannten Gründen bremste der Fahrer des ersten Fahrzeuges stark ab, sodass die hinter ihm fahrenden Fahrzeuge ebenfalls stark bremsen mussten. Dem letzten der drei Fahrzeuge gelang dies nicht mehr rechtzeitig und es kam zum Zusammenstoß mit dem zweiten Fahrzeug. Das vorausfahrende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zusätzlich zum Unfall stellten die anwesenden Polizeibeamten fest, dass einer der beiden anwesenden Fahrzeugführer alkoholisiert war und der zweite anwesende nicht über die nötige Fahrerlaubnis verfügte. Die beiden an der Unfallstelle verbliebenen Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 16.000EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel (06171/6240-0) in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht an geparktem Pkw

Friedrichsdorf, Mirabellenweg, 13.10.2023, 10:00 Uhr bis 14.10.2023, 06:55 Uhr

Der Fahrer eines blauen VW T-Roc hatte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein anderes Fahrzeug streifte augenscheinlich beim Vorbeifahren den geparkten VW und beschädigte diesen hierdurch. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt und nimmt unter der Telefonnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

Pkw nach Unfall geflüchtet

Neu-Anspach, K723, 14.10.2023, gegen 17:30 Uhr

Samstagabend befuhr ein Ehepaar aus Weilmünster mit ihrem Pkw samt Wohnwagenanhänger die K 723 von Neu-Anspach in Richtung Schnitten. Bei der Durchfahrt von Rod am Berg auf dem Brombacher Weg Ecke Höhenstraße kam ein entgegenkommender Pkw zu weit nach links und streifte den Wohnwagen. Der Unfallverursacher flüchtete in Anschluss in Richtung Usingen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich laut Zeugen um einen grauen Mitsubishi Space Wagon mit britischer Zulassung gehandelt haben. Das Fahrzeug müsste im Bereich der linken Fahrzeugseite und des linken Außenspiegels erhebliche Beschädigungen aufweisen. Der Pkw soll zur Tatzeit mit zwei Personen besetzt gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Es werden Zeugen gesucht, die weitere Hinweise auf das Fahrzeug geben können. Für Hinweise zur Sache wenden Sie sich bitte an die Polizei Usingen unter Tel.: 06081/92080 oder per E-Mail unter: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Lkw nach Unfall davongefahren

Schmitten / Wiegerstraße, 14.10.2023, 10:30 bis 13:30 Uhr

Samstagmittag zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug eine Hauswand in der Wiegerstraße beschädigt. Die Spurenlage lässt vermuten, dass ein Lkw die Wand beim Rangieren in der Straße beschädigte. Das Fahrzeug weist wahrscheinlich einen Schaden im Bereich des linken Rücklichts auf. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Es werden Zeugen gesucht, die weitere Hinweise auf das Fahrzeug geben können. Für Hinweise zur Sache wenden Sie sich bitte an die Polizei Usingen unter Tel.: 06081/92080 oder per E-Mail unter: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de