Wiesbaden: Die Polizei-News

Zwei Jugendliche sexuell belästigt und Widerstand

geleistet, Wiesbaden-Biebrich, Im Schlosspark, 14.10.2023, 23.15 Uhr bis 23.20

Uhr,

(pl)Ein 19-jähriger Mann hat am Samstagabend im Biebricher Schlosspark zwei 16

und 17 Jahre alte Mädchen sexuell belästigt und anschließend Widerstand

geleistet. Die drei sich bekannten Personen waren gegen 23.15 Uhr mit Freunden

im Schlosspark unterwegs, als der 19-Jährige die beiden Mädchen in Höhe des Sees

unsittlich berührt haben soll. Anschließend sei er davongegangen. Die daraufhin

verständigten Polizeikräfte konnten den jungen Mann schließlich im Rahmen der

Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Erich-Ollenhauer-Straße antreffen. Bei der

anschließenden Kontrolle zeigte sich der 19-Jährige unkooperativ und aggressiv.

Ihm wurden Handfesseln angelegt und er kam zwecks weiterer Maßnahmen mit zur

Dienststelle. Hier setzte der Heranwachsende sein aggressives Verhalten weiter

fort und widersetzte sich den erforderlichen Maßnahmen. Da sich der

Festgenommene offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand,

wurde er zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes einer Fachklinik

überstellt. Von den eingesetzten Polizeikräften wurde durch die

Widerstandshandlung niemand verletzt.

Auseinandersetzung im Nachgang von Fußballspiel, Mainz-Kastel,

Jakob-Schick-Straße, 15.10.2023, 14.30 Uhr,

(pl)Im Nachgang eines Fußballspiels kam es am Sonntagnachmittag auf dem

Sportplatz in der Jakob-Schick-Straße in Mainz-Kastel zu einer

Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Die handfeste Auseinandersetzung, bei

welcher ein 30-jähriger Spieler verletzt worden ist, ereignete sich gegen 14.30

Uhr im Bereich der Umkleiden. Der Verletzte wurde vor Ort von einer

Rettungswagenbesatzung behandelt und im Anschluss wieder entlassen. Ersten

Erkenntnissen zufolge war der 30-Jährige mit einem 27-jährigen Gegenspieler und

einer weiteren Person in Streit geraten, was dann in Handgreiflichkeiten

ausuferte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen zum Ablauf der

Auseinandersetzung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-2240 entgegen.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 13.10.2023 bis 15.10.2023,

(pl)Zwischen Freitag und Montag waren in Wiesbaden Einbrecher zugange. In einem

Mehrfamilienhaus im Klagenfurter Ring brachen Unbekannte am Freitag zwischen

11.00 Uhr und 13.00 Uhr in eine Wohnung ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und

entwenden zwei hochwertige Armbanduhren sowie diverse Winterjacken. Einen Tag

später wurden in der Traunsteiner Straße in Delkenheim sowie im Siebenmorgenweg

in Kostheim zwei Einfamilienhäuser von Einbrechern heimgesucht. In Delkenheim

schlugen die Täter zwischen 16.30 Uhr und 21.15 Uhr zu und erbeuteten

Schmuckstücke. Beim Einbruch in Kostheim, der sich zwischen 17.30 Uhr und 20.30

Uhr ereignete, gingen die Unbekannten hingegen offensichtlich leer aus. Zwischen

Samstagabend und Sonntagnachmittag verschafften sich Einbrecher durch ein

gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten einer Firma in der

Adelheidstraße, brachen das Geldfach eines Kaffeeautomaten auf und ließen

Münzgeld mitgehen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Ferrari gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, 13.10.2023, 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Freitagvormittag in der Rheingaustraße einen

älteren Ferrari gestohlen. Der Geschädigte hatte seinen weißen Ferrari, Modell

Mondial, Baujahr 1984, gegen 10.00 Uhr am Straßenrand abgestellt. Als er gegen

11.00 Uhr zurückkam, war der Sportwagen mit dem amtlichen Kennzeichen WI-FE 110H

verschwunden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fußgängerin verletzt – Unfallflucht,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 15.10.2023, 17.25 Uhr,

(pl)In der Äppelallee wurde am Sonntagnachmittag eine 49-jährige Fußgängerin bei

einer Unfallflucht verletzt. Die 49-Jährige wollte gegen 17.25 Uhr in Höhe der

Hausnummer 19 vom Schlosspark kommend die Äppelallee in Richtung Bahnübergang

überqueren. Hierbei wurde sie unmittelbar vor der Verkehrsinsel von einem Pkw

erfasst, der in Richtung Kasteler Straße unterwegs war. Die verletzte

Fußgängerin wurde vor Ort medizinisch behandelt und anschließend in ein

Krankenhaus gebracht. Da sich der Autofahrer unerlaubt vom Unfallort entfernte,

ermittelt nun die Polizei. Bei dem mit zwei Männern besetzten Fahrzeug soll es

sich um einen weißen Dacia Dokker mit slowenischem Kennzeichen gehandelt haben.

Laut einem Zeugen soll ein Autoinsasse etwa 50 Jahre alt sowie schlank gewesen

sein und eine „gute Handwerkerbräune“ sowie graue Haare gehabt haben. Ob es sich

hierbei um Fahrer oder Beifahrer gehandelt habe, konnte jedoch nicht gesagt

werden. Weitere Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie hinweisgebende Personen

werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone, Wiesbaden, 12.10.2023 bis

15.10.2023,

(pl)In den vergangenen Tagen wurden innerhalb der Waffenverbotszone mehrere

Kontrollen durchgeführt. Am Donnerstagabend kontrollierte die Wiesbadener

Polizei gemeinsam mit der Stadtpolizei zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht

insgesamt 16 Personen. Hierbei wurden zwei Verstöße festgestellt und durch die

Stadtpolizei aufgenommen. Auch am Samstagabend waren die Polizeikräfte gemeinsam

innerhalb der Waffenverbotszone unterwegs und führten 13 Personenkontrollen

durch, wobei ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt wurde. Bei Kontrollen

am Sonntagabend konnten erfreulicherweise keine Waffen, gesetzlich verbotene

Gegenstände oder andere gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in der

Waffenverbotszone untersagt ist, feststellt werden. Stadt und Polizei werden

weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im

Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar

sein.

Mann mit Gewehr gesichtet,

Wiesbaden, Bernhard-May-Straße, Freitag, 13.10.2023, 19.10 Uhr

(akl) Ein aufmerksamer Mitteiler berichtete der Polizei am Freitag gegen 19.10

Uhr von einem Mann, den er mit einem geschulterten Gewehr auf dem Biebricher

Friedhof in der Bernhard-May-Straße festgestellt habe. Mehrere Polizeistreifen

wurden entsandt und an der Kasteler Straße vorgehalten. Vor Ort konnte der

Sachverhalt schnell aufgeklärt werden, es handelte sich um einen berechtigten

Jäger im Auftrag des Wiesbadener Grünflächenamtes.

Unfallfahrer alkoholisiert,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Freitag, 13.10.2023, 16.15 Uhr

(akl) Am Freitagnachmittag ereignete sich auf dem Kaiser-Friedrich-Ring ein

Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 16.15 Uhr

standen auf dem linken Fahrstreifen des Kaiser-Friedrich-Rings in Richtung

Bahnhof ein schwarzer Hyundai Tucson und ein weißer Ford Ka verkehrsbedingt an

einer Rotlicht zeigenden Ampel. Ein 42 Jahre alter Wiesbadener fuhr mit seinem

grauen Daimler von hinten auf den Ford Ka auf und schob diesen auf den Hyundai.

Dabei verletzte sich die 83jährige Mitfahrerin im Hyundai und musste zur

medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus

verbracht werden. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher eine

Alkoholisierung festgestellt, er musste sich auf dem 1. Polizeirevier einer

Blutentnahme unterziehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Durch

den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen auf dem 1. Ring und der Schiersteiner

Straße.

Unfall mit hohem Sachschaden

Wiesbaden, B455, Berliner Straße, Freitag, 13.10.2023, 20.55 Uhr

(akl) Durch einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel gerieten am Freitagabend zwei

Fahrzeuge auf der Berliner Straße ins Schleudern und verunfallten. Es entstand

Sachschaden von 26.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren gegen 20.55 Uhr in Richtung

Innenstadt unterwegs. Eine 65jährige Frau aus Mehring befuhr mit ihrem roten

Toyota die linke Fahrspur, als ein 20jähriger Mainzer mit seinem BMW von der

rechten auf die linke Fahrspur wechselte. Dabei übersah er den Toyota und

prallte mit seiner rechten Front in dessen linkes Heck. Dabei wurde auch ein PKW

in die Leitplanke geschleudert. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie

mussten abgeschleppt werden. Bei dem Mainzer wurde am Unfallort ein Alcotest

durchgeführt, dieser verlief positiv. Er wurde zur Blutentnahme auf das 1.

Polizeirevier mitgenommen.

Brand in Gastronomiebetrieb

Mainz-Kastel, Steinern Straße Samstag, 14.10.2023, 03:00 Uhr

(am) Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Brand im Außenbereich eines

Restaurants in Mainz-Kastel. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die

Brandursache ist noch nicht geklärt.

Gegen 03:00 Uhr wurde über Notruf der Brand eines Restaurants in der Steinern

Straße gemeldet. Die Lokalität hatte zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen.

Beim Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte stand bereits die Überdachung

des Außenbereichs des Lokals in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der

Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude verhindert

werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100.000,- EUR. Personen wurden

nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei

übernommen. Diese bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Widerstand geleistet

Wiesbaden, Bleichstraße Freitag, 13.10.2023, 22:05 Uhr

(am) Am Freitagabend leistete ein Beteiligter einer vorausgegangenen

Körperverletzung Widerstand gegen die einschreitenden Polizeibeamten.

Gegen 22:05 Uhr kam es am „Platz der Deutschen Einheit“ zu einer

Körperverletzung zwischen zwei männlichen Personen. Als die alarmierte

Polizeistreife den Sachverhalt vor Ort aufklären wollte, entfernte sich ein

Beteiligter in Richtung Bleichstraße. Die Streife eilte dem Mann, einem

23-jährigen Wiesbadener, hinterher und sprach ihn mehrfach erfolgslos an. Als

man die alkoholisierte Person festhalten wollte, griff dieser plötzlich die

Beamten mit erhobenen Fäusten an. Die Streife musste schließlich Pfefferspray

einsetzen, um den Aggressor zu Boden zu bringen und festzunehmen. Am Boden

liegend wehrte sich die Person vehement gegen die Festnahme und trat mehrfach

nach den Polizisten. Schließlich gelang es den eingesetzten Polizeikräften den

Mann zu fesseln und in ein Krankenhaus zu bringen. Durch die

Widerstandshandlungen wurden keine Polizeibeamten verletzt. Den Beschuldigten

erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Einbruch bei Optiker,

Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Freitag, 13.10.2023, 06:12 Uhr

(cp)Bislang unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen in ein Optikergeschäft

in Wiesbaden eingebrochen. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen Sonnenbrillen

im Wert von mehreren Tausend Euro.

Gegen 06:10 Uhr wurde in dem Geschäft in der Kirchgasse ein Bewegungsmelder

ausgelöst. Zuvor hatten sich die unbekannten Täter über die derzeit

provisorische Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Aus der

Auslage entwendeten sie dann mehrere hochwertige Sonnenbrillen und flüchteten

anschließend unerkannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611

3450 bei der Polizei zu melden.

Exhibitionist in der Landesbibliothek Wiesbaden, Rheinstraße Samstag,

14.10.2023, 15:50 Uhr

(Sc) Eine Mitarbeiterin der Landesbibliothek meldete sich bei der Polizei, da

sie einen Mann beobachtet habe, wie dieser sich selbst befriedigte. Eine

17-jährige Geschädigte befand sich zu dem Zeitpunkt unmittelbar neben dem Mann

und setzte sich, nachdem sie die Handlung erkannte, unverzüglich um.

Der Mann konnte durch die Polizei festgenommen werden. Es handelte sich um einen

57-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Der Täter wurde nach den

polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Betrunkener E-Rollerfahrer festgenommen Wiesbaden, Bahnhofstraße Samstag,

15.10.2023, 02:50 Uhr

(Sc) Eine Polizeistreife fuhr zur o.g. Zeit auf eine auf Rot umspringende Ampel

zu. Die Streife wurde dann noch durch einen E-Roller rechts überholt, der über

die bereits Rot zeigende Ampel fuhr. Die anderen Autos hatten zu dem Zeitpunkt

bereits Grünlicht und fuhren in die Kreuzung ein. Einige Autos mussten stark

bremsen, um den Rollerfahrer nicht zu treffen.

Die Polizeistreife konnte den Rollerfahrer schließlich anhalten. Der 23-jährige

italienische Fahrer war betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05

Promille.

Nach einer Blutentnahme wurde er entlassen.

Festnahme – GPS-Tracker wird Einbrecher zum Verhängnis,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Carla-Henius-Straße / Westend, Freitag, 13.10.2023,

02:39 Uhr bis 02:55 Uhr

(cp)Im Wiesbadener Rheingauviertel wurde in der Nacht zum Freitag bei einem

Einbruch ein Pedelec entwendet. Der Täter hatte jedoch dank eines GPS-Trackers

nicht lange Freude an seiner Beute. Der Besitzer konnte das Fahrrad nach dem

Einbruch orten und die Polizei so zum Täter führen. Dieser versuchte noch zu

flüchten, stürzte hierbei jedoch und wurde festgenommen.

Am Freitag, gegen 02:40 Uhr wurde der Besitzer des Pedelecs über eine

Alarmfunktion auf den Diebstahl seines Pedelecs aufmerksam und informierte die

Polizei. Der bis dato unbekannte Täter hatte sich gewaltsam Zutritt zu dem

Mehrfamilienhaus in der Carla-Henius-Straße verschafft und in der Tiefgarage

ebenfalls gewaltsam das mehrfach gesicherte Pedelec entwendet. Der Besitzer

konnte es von nun an jedoch permanent orten und die Position in Echtzeit an die

Polizei weitergeben. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Pedelec und wurden in

der Wellritzstraße fündig. Auf dem entwendeten E-Bike saß auch noch der

mutmaßliche Täter, ein 36 Jahre alter wohnsitzloser Mann aus Wiesbaden. Bei

Erblicken der Streife flüchtete der Mann auf dem Fahrrad, stürzte jedoch kurze

Zeit später in der Emser Straße und setzte seine Flucht nun zu Fuß fort. Als er

wenige Meter weiter der nächsten Streife in die Arme lief, gab der 36-Jährige

schließlich auf. Zu dem Einbruch kommt erschwerend hinzu, dass bei dem Mann eine

Luftdruckpistole gefunden wurde und er auch noch eine geringe Menge Drogen

dabeihatte. Da er darüberhinaus auch noch unter Drogeneinfluss stand, muss er

sich zudem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Da der Mann der

Polizei kein Unbekannter ist, wurde er im Laufe des Tages einem Haftrichter

vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Betrunkener schlägt mit Stuhl um sich, Wiesbaden, Mitte, Wagemannstraße,

Freitag, 13.10.2023, 05:00 Uhr

Nachdem ein Betrunkener am frühen Freitagmorgen eine Wiesbadener Gaststätte

verlassen sollte, schlug dieser mit einem Stuhl um sich. Er wurde festgenommen.

Gegen 05:00 Uhr baten Mitarbeiter eines Lokals in der Wagemannstraße einen ihrer

Gäste, einen 22 Jahre alten Mann aus Wiesbaden, zu gehen. Der alkoholisierte

junge Mann kam dieser Bitte jedoch nicht nach und brach stattdessen einen Streit

vom Zaun. Dabei ergriff er einen Stuhl der Gaststätte und drohte damit

zuzuschlagen. Der Streit verlagerte sich vor die Kneipe, wo der Mann dann mit

dem Stuhl um sich schlug und diesen schließlich noch in die Richtung

umherstehender Gäste warf. Getroffen wurde hierbei zum Glück niemand und eine

just in diesem Moment eintreffende Streife nahm den Mann fest. Auf dem Revier

wurde dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen, wogegen er sich heftig aber

vergeblich wehrte und hierbei erfolglos nach mehreren Beamtinnen und Beamten

trat. Auf richterliche Anordnung verbringt der den Tag nun bis in die

Abendstunden im Gewahrsam.

Trickdiebe entwenden Handtasche,

Wiesbaden, Kastel, Boelkestraße, Donnerstag, 12.10.2023, 19:00 Uhr

(cp)Donnerstagabend fiel eine Wiesbadener Seniorin in Mz.-Kastel zwei

Trickdieben zum Opfer. Diese entkamen mit der Handtasche der Dame. Die Seniorin

befand sich gegen 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Großhandelsunternehmens in

der Boelkestraße und räumte ihre Ei1. Mann mit Gewehr gesichtet,

Unfallfahrer alkoholisiert,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Freitag, 13.10.2023, 16.15 Uhr

(akl) Am Freitagnachmittag ereignete sich auf dem Kaiser-Friedrich-Ring ein

Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 16.15 Uhr

standen auf dem linken Fahrstreifen des Kaiser-Friedrich-Rings in Richtung

Bahnhof ein schwarzer Hyundai Tucson und ein weißer Ford Ka verkehrsbedingt an

einer Rotlicht zeigenden Ampel. Ein 42 Jahre alter Wiesbadener fuhr mit seinem

grauen Daimler von hinten auf den Ford Ka auf und schob diesen auf den Hyundai.

Dabei verletzte sich die 83jährige Mitfahrerin im Hyundai und musste zur

medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus

verbracht werden. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher eine

Alkoholisierung festgestellt, er musste sich auf dem 1. Polizeirevier einer

Blutentnahme unterziehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Durch

den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen auf dem 1. Ring und der Schiersteiner

Straße.

Unfall mit hohem Sachschaden

Wiesbaden, B455, Berliner Straße, Freitag, 13.10.2023, 20.55 Uhr

(akl) Durch einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel gerieten am Freitagabend zwei

Fahrzeuge auf der Berliner Straße ins Schleudern und verunfallten. Es entstand

Sachschaden von 26.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren gegen 20.55 Uhr in Richtung

Innenstadt unterwegs. Eine 65jährige Frau aus Mehring befuhr mit ihrem roten

Toyota die linke Fahrspur, als ein 20jähriger Mainzer mit seinem BMW von der

rechten auf die linke Fahrspur wechselte. Dabei übersah er den Toyota und

prallte mit seiner rechten Front in dessen linkes Heck. Dabei wurde auch ein PKW

in die Leitplanke geschleudert. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie

mussten abgeschleppt werden. Bei dem Mainzer wurde am Unfallort ein Alcotest

durchgeführt, dieser verlief positiv. Er wurde zur Blutentnahme auf das 1.

Polizeirevier mitgenommen.

Brand in Gastronomiebetrieb

Mainz-Kastel, Steinern Straße Samstag, 14.10.2023, 03:00 Uhr

(am) Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Brand im Außenbereich eines

Restaurants in Mainz-Kastel. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die

Brandursache ist noch nicht geklärt.

Gegen 03:00 Uhr wurde über Notruf der Brand eines Restaurants in der Steinern

Straße gemeldet. Die Lokalität hatte zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen.

Beim Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte stand bereits die Überdachung

des Außenbereichs des Lokals in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der

Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude verhindert

werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100.000,- EUR. Personen wurden

nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei

übernommen. Diese bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Widerstand geleistet

Wiesbaden, Bleichstraße Freitag, 13.10.2023, 22:05 Uhr

(am) Am Freitagabend leistete ein Beteiligter einer vorausgegangenen

Körperverletzung Widerstand gegen die einschreitenden Polizeibeamten.

Gegen 22:05 Uhr kam es am „Platz der Deutschen Einheit“ zu einer

Körperverletzung zwischen zwei männlichen Personen. Als die alarmierte

Polizeistreife den Sachverhalt vor Ort aufklären wollte, entfernte sich ein

Beteiligter in Richtung Bleichstraße. Die Streife eilte dem Mann, einem

23-jährigen Wiesbadener, hinterher und sprach ihn mehrfach erfolgslos an. Als

man die alkoholisierte Person festhalten wollte, griff dieser plötzlich die

Beamten mit erhobenen Fäusten an. Die Streife musste schließlich Pfefferspray

einsetzen, um den Aggressor zu Boden zu bringen und festzunehmen. Am Boden

liegend wehrte sich die Person vehement gegen die Festnahme und trat mehrfach

nach den Polizisten. Schließlich gelang es den eingesetzten Polizeikräften den

Mann zu fesseln und in ein Krankenhaus zu bringen. Durch die

Widerstandshandlungen wurden keine Polizeibeamten verletzt. Den Beschuldigten

erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

käufe in ihr Auto. Ein scheinbar

freundlicher Mann machte sie währenddessen darauf aufmerksam, dass sie Kleingeld

vor ihrem Fahrzeug verloren habe. Tatsächlich fand die Seniorin einige Münzen

vor dem Fahrzeug und bedankte sich bei dem Mann, der sich hieraufhin entfernte.

Hierdurch abgelenkt bemerkte sie nicht, wie eine weitere Person die Handtasche

der Dame aus dem nun unbeobachteten Pkw entwendete. Der Mann, welcher sie mit

den ausgelegten Münzen abgelenkt hatte, soll 30 bis 35 Jahre alt, klein und dick

gewesen sein. Er habe einen Bart getragen und sei dunkel gekleidet gewesen. Bei

seinem Komplizen könnte es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann

mitteleuropäischen Aussehens gehandelt haben, der mit circa 160 cm ebenfalls

auffällig klein gewesen sein soll und graue Bekleidung, hierunter eine

blau-graue Trainingshose trug. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter

0611/ 3452140 bei der Polizei zu melden.

Pkw aufgebrochen,

Wiesbaden, Schierstein, Freudenbergstraße, Mittwoch, 11.10.2023, 18:00 Uhr bis

Donnerstag, 12.10.2023, 07:45 Uhr

(cp)In der Freudenbergstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag

ein Portemonnaie aus einem dort geparkten BMW X5 gestohlen. Die Unbekannten

schlugen ein Fenster des Autos ein und gelangten so in den Innenraum. Hierbei

richteten sie zudem einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Hinweise nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Betrunkener Fahrradfahrer bei Unfall verletzt, Wiesbaden, Kastel,

Rampenstraße, Donnerstag, 12.10.2023, 17:05 Uhr (cp)Ein betrunkener

Fahrradfahrer verursachte am Donnerstagabend am Kasteler Brückenkopf einen

Verkehrsunfall und wurde hierbei leicht verletzt. Der Mann war entgegengesetzt

der Fahrtrichtung im Kreisverkehr unterwegs.

Ein 54 Jahre alter Mann aus Kostheim befuhr am Freitag, gegen 17:05 Uhr mit

seinem grauen SUV der Marke Audi aus der Eisenbahnstraße kommend den sogenannten

Hochkreisel in Mz.-Kastel. Er war in Richtung Theodor-Heuss-Brücke unterwegs,

als ihm im Kreisverkehr auf dem inneren Fahrstreifen dann plötzlich ein

49-jähriger Fahrradfahrer aus Flörsheim entgegenkam. Den folgenden Zusammenstoß

konnte nun keiner der beiden mehr verhindern. Der 49-Jährige wurde aufgeladen,

prallte von der Windschutzscheibe ab und stürzte auf die Fahrbahn. Der Grund für

den Unfall war schnell ausgemacht, denn der Radler hatte laut Vortest 1,27

Promille Alkohol im Blut. Bei dem Aufprall trug er glücklicherweise nur leichte

Verletzungen in Form von Prellungen und Hautabschürfungen davon. Er wurde

dennoch vorsorglich in eine nahegelege Klinik eingeliefert. Hier wurde von dem

Mann auch noch die Blutprobe entnommen.

Mülltonnenbrand schlägt auf Wohnwagen über, Idstein,

Friedrich-Ebert-Straße, Montag, 16.10.2023, 00:05 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag brannten in Idstein mehrere Mülltonnen und sorgten

im weiteren Verlauf für erhebliche Sachschäden. Gegen Mitternacht gingen bei der

Feuerwehr und der Polizei Meldungen über einen Brand in der

Friedrich-Ebert-Straße ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen mehrere

Mülltonnen sowie ein geparkter Wohnwagen in Brand, sodass diese von der

Feuerwehr gelöscht werden mussten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass

zunächst die Mülltonnen in Brand gesetzt wurden und die Flammen anschließend auf

den Wohnwagen übergriffen. Bei dem Brand wurden auch eine Gartenhütte sowie das

Fenster eines Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden summiert

sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

Auseinandersetzung auf Kerb,

Schlangenbad-Wambach, Bärstadter Straße, Samstag, 14.10.2023, 01:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag kam es auf der Wambacher Kerb zu einer körperlichen

Auseinandersetzung, bei der zwei Menschen verletzt wurden. Gegen 01:35 Uhr wurde

die Polizei vor das Festzelt in der Bärstadter Straße gerufen, da dort eine

Gruppe auf eine andere losgegangen sei. Beim Eintreffen der Beamten konnte

lediglich die Gruppe rund um einen verletzten 26-Jährigen angetroffen werden.

Die mutmaßlichen Aggressoren waren nicht mehr zugegen. Mehreren Zeugenaussagen

zufolge habe sich eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe dem 26-jährigen

Geschädigten und seinen Freunden genähert und zu schubsen begonnen. Plötzlich

sei der Geschädigte aus der Gruppe heraus geschlagen und am Boden liegend

getreten worden. Bei der Auseinandersetzung wurde auch eine 21-jahre alte

Walluferin leicht verletzt. Die Anhänger der flüchtigen Gruppe wurden von den

Zeugen als „südländisch“-aussehend beschrieben. Einer habe ein schwarzes Shirt,

ein anderer ein weißes Langarmshirt getragen. Ein dritter soll ein Fußballtrikot

getragen haben.

Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt Hinweise in der Sache unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Werkzeug von Baustelle entwendet,

Oestrich-Winkel, Am Pfaffenberg, Donnerstag, 12.10.2023, 16:00 Uhr bis Freitag,

13.10.2023, 07:20 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen sind Diebe auf einer

Baustelle in Oestrich-Winkel fündig geworden. In dem besagten Zeitraum betraten

die Unbekannten eine Baustelle in der Straße „Am Pfaffenberg“ und entwendeten

von dieser Werkzeug im Gesamtwert von knapp 5.000 Euro. Im Anschluss an den

Diebstahl gelang ihnen unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Fenster der Hochschule aufgehebelt,

Geisenheim, Von-Lade-Straße, Freitag, 13.10.2023, 16:30 Uhr bis Montag,

16.10.2023, 06:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher versucht in einen Aufenthaltsraum

der Hochschule Geisenheim einzubrechen. Am Montagmorgen entdeckten Mitarbeiter

des Instituts für Obstbau ein offenstehendes Fenster ihres Aufenthaltsraums samt

frischen Hebelmarken und informierten die Polizei. Den derzeitigen Ermittlungen

zufolge gelang es den Tätern nicht die Räumlichkeiten zu betreten, sodass sie

unverrichteter Dinge die Flucht angetreten hatten. Der Sachschaden beläuft sich

auf knapp 200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Einbrecher auf Minigolfanlage zugange, Aarbergen-Rückershausen, Hintergasse,

Mittwoch, 11.10.2023, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 12.10.2023, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Einbrecher eine Minigolfanlage in

Aarbergen-Rückershausen heimgesucht. Im Schutze der Dunkelheit suchten die Täter

das Hauptgebäude des Platzes in der Hintergasse auf und brachen dort die

Eingangstür auf. Aus dem Gebäude entnahmen die Täter daraufhin Bargeld sowie

Getränke und entkamen mitsamt des Diebesguts. Bislang fehlt von den Einbrechern

jede Spur.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum

Einbruch unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Einbrecher über Lautsprecher in die Flucht geschlagen,

Geisenheim-Johannisberg, Rheinufer, Sonntag, 15.10.2023, 00:00 Uhr bis 00:20 Uhr

(fh)Mithilfe einer mit Lautsprechern ausgestatteten Videokamera ist es einem

Restaurantinhaber in der Nacht zum Sonntag in Johannisberg gelungen einen

Einbrecher in die Flucht zu schlagen. Um kurz nach Mitternacht brach ein

Einbrecher in die Gaststätte auf dem Johannisberger Campingplatz ein und

durchsuchte dort mehrere Schubladen. Diese Aktivitäten lösten jedoch die

Videoüberwachung aus und riefen den Inhaber der Gaststätte auf den Plan. Dieser

erkannte auf dem Bildschirm den Einbrecher und sprach ihn über die Lautsprecher

der Kamera an. Der Einbrecher, sichtlich erschreckt, trat umgehend die Flucht

an. Er soll mit einer Wollmütze und einem Tuch sein Gesicht vermummt haben.

Weiterhin trug er eine Winterjacke mit Kapuze samt Streifen an den Ärmeln,

Handschuhe sowie auffällige Wanderschuhe mit Reflektoren und führte einen

Rucksack mit sich.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722)

9112-0 entgegen.

Ölspur über mehrere Straßen – Verursacher gesucht, Oestrich-Winkel,

Hallgarten, B42 / K 634, Festgestellt: Donnerstag, 12.10.2023, 14:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag sorgte eine mehrere Hundert Meter lange Ölspur rund

um Hallgarten für Aufsehen. Gegen 14:00 Uhr meldeten sich mehrere

Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, da sich eine großflächige Ölspur quer durch

Hallgarten und über Teile der B 42 und K 634 zog. Über die Polizei wurde die

Straßenmeisterei informiert, welche Warnschilder aufstellte und eine Fachfirma

für die Reinigung beauftragte. Bislang konnte die Polizei noch keinen

Verursacher ermitteln, daher werden Hinweise von der Polizeistation Rüdesheim

unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

Zwei Jugendliche sexuell belästigt und Widerstand

geleistet, Wiesbaden-Biebrich, Im Schlosspark, 14.10.2023, 23.15 Uhr bis 23.20

Uhr,

(pl)Ein 19-jähriger Mann hat am Samstagabend im Biebricher Schlosspark zwei 16

und 17 Jahre alte Mädchen sexuell belästigt und anschließend Widerstand

geleistet. Die drei sich bekannten Personen waren gegen 23.15 Uhr mit Freunden

im Schlosspark unterwegs, als der 19-Jährige die beiden Mädchen in Höhe des Sees

unsittlich berührt haben soll. Anschließend sei er davongegangen. Die daraufhin

verständigten Polizeikräfte konnten den jungen Mann schließlich im Rahmen der

Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Erich-Ollenhauer-Straße antreffen. Bei der

anschließenden Kontrolle zeigte sich der 19-Jährige unkooperativ und aggressiv.

Ihm wurden Handfesseln angelegt und er kam zwecks weiterer Maßnahmen mit zur

Dienststelle. Hier setzte der Heranwachsende sein aggressives Verhalten weiter

fort und widersetzte sich den erforderlichen Maßnahmen. Da sich der

Festgenommene offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand,

wurde er zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes einer Fachklinik

überstellt. Von den eingesetzten Polizeikräften wurde durch die

Widerstandshandlung niemand verletzt.

Auseinandersetzung im Nachgang von Fußballspiel, Mainz-Kastel,

Jakob-Schick-Straße, 15.10.2023, 14.30 Uhr,

(pl)Im Nachgang eines Fußballspiels kam es am Sonntagnachmittag auf dem

Sportplatz in der Jakob-Schick-Straße in Mainz-Kastel zu einer

Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Die handfeste Auseinandersetzung, bei

welcher ein 30-jähriger Spieler verletzt worden ist, ereignete sich gegen 14.30

Uhr im Bereich der Umkleiden. Der Verletzte wurde vor Ort von einer

Rettungswagenbesatzung behandelt und im Anschluss wieder entlassen. Ersten

Erkenntnissen zufolge war der 30-Jährige mit einem 27-jährigen Gegenspieler und

einer weiteren Person in Streit geraten, was dann in Handgreiflichkeiten

ausuferte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen zum Ablauf der

Auseinandersetzung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-2240 entgegen.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 13.10.2023 bis 15.10.2023,

(pl)Zwischen Freitag und Montag waren in Wiesbaden Einbrecher zugange. In einem

Mehrfamilienhaus im Klagenfurter Ring brachen Unbekannte am Freitag zwischen

11.00 Uhr und 13.00 Uhr in eine Wohnung ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und

entwenden zwei hochwertige Armbanduhren sowie diverse Winterjacken. Einen Tag

später wurden in der Traunsteiner Straße in Delkenheim sowie im Siebenmorgenweg

in Kostheim zwei Einfamilienhäuser von Einbrechern heimgesucht. In Delkenheim

schlugen die Täter zwischen 16.30 Uhr und 21.15 Uhr zu und erbeuteten

Schmuckstücke. Beim Einbruch in Kostheim, der sich zwischen 17.30 Uhr und 20.30

Uhr ereignete, gingen die Unbekannten hingegen offensichtlich leer aus. Zwischen

Samstagabend und Sonntagnachmittag verschafften sich Einbrecher durch ein

gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten einer Firma in der

Adelheidstraße, brachen das Geldfach eines Kaffeeautomaten auf und ließen

Münzgeld mitgehen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Ferrari gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, 13.10.2023, 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Freitagvormittag in der Rheingaustraße einen

älteren Ferrari gestohlen. Der Geschädigte hatte seinen weißen Ferrari, Modell

Mondial, Baujahr 1984, gegen 10.00 Uhr am Straßenrand abgestellt. Als er gegen

11.00 Uhr zurückkam, war der Sportwagen mit dem amtlichen Kennzeichen WI-FE 110H

verschwunden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fußgängerin verletzt – Unfallflucht,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 15.10.2023, 17.25 Uhr,

(pl)In der Äppelallee wurde am Sonntagnachmittag eine 49-jährige Fußgängerin bei

einer Unfallflucht verletzt. Die 49-Jährige wollte gegen 17.25 Uhr in Höhe der

Hausnummer 19 vom Schlosspark kommend die Äppelallee in Richtung Bahnübergang

überqueren. Hierbei wurde sie unmittelbar vor der Verkehrsinsel von einem Pkw

erfasst, der in Richtung Kasteler Straße unterwegs war. Die verletzte

Fußgängerin wurde vor Ort medizinisch behandelt und anschließend in ein

Krankenhaus gebracht. Da sich der Autofahrer unerlaubt vom Unfallort entfernte,

ermittelt nun die Polizei. Bei dem mit zwei Männern besetzten Fahrzeug soll es

sich um einen weißen Dacia Dokker mit slowenischem Kennzeichen gehandelt haben.

Laut einem Zeugen soll ein Autoinsasse etwa 50 Jahre alt sowie schlank gewesen

sein und eine „gute Handwerkerbräune“ sowie graue Haare gehabt haben. Ob es sich

hierbei um Fahrer oder Beifahrer gehandelt habe, konnte jedoch nicht gesagt

werden. Weitere Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie hinweisgebende Personen

werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone, Wiesbaden, 12.10.2023 bis

15.10.2023,

(pl)In den vergangenen Tagen wurden innerhalb der Waffenverbotszone mehrere

Kontrollen durchgeführt. Am Donnerstagabend kontrollierte die Wiesbadener

Polizei gemeinsam mit der Stadtpolizei zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht

insgesamt 16 Personen. Hierbei wurden zwei Verstöße festgestellt und durch die

Stadtpolizei aufgenommen. Auch am Samstagabend waren die Polizeikräfte gemeinsam

innerhalb der Waffenverbotszone unterwegs und führten 13 Personenkontrollen

durch, wobei ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt wurde. Bei Kontrollen

am Sonntagabend konnten erfreulicherweise keine Waffen, gesetzlich verbotene

Gegenstände oder andere gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in der

Waffenverbotszone untersagt ist, feststellt werden. Stadt und Polizei werden

weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im

Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar

sein.

Mann mit Gewehr gesichtet,

Wiesbaden, Bernhard-May-Straße, Freitag, 13.10.2023, 19.10 Uhr

(akl) Ein aufmerksamer Mitteiler berichtete der Polizei am Freitag gegen 19.10

Uhr von einem Mann, den er mit einem geschulterten Gewehr auf dem Biebricher

Friedhof in der Bernhard-May-Straße festgestellt habe. Mehrere Polizeistreifen

wurden entsandt und an der Kasteler Straße vorgehalten. Vor Ort konnte der

Sachverhalt schnell aufgeklärt werden, es handelte sich um einen berechtigten

Jäger im Auftrag des Wiesbadener Grünflächenamtes.

Unfallfahrer alkoholisiert,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Freitag, 13.10.2023, 16.15 Uhr

(akl) Am Freitagnachmittag ereignete sich auf dem Kaiser-Friedrich-Ring ein

Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 16.15 Uhr

standen auf dem linken Fahrstreifen des Kaiser-Friedrich-Rings in Richtung

Bahnhof ein schwarzer Hyundai Tucson und ein weißer Ford Ka verkehrsbedingt an

einer Rotlicht zeigenden Ampel. Ein 42 Jahre alter Wiesbadener fuhr mit seinem

grauen Daimler von hinten auf den Ford Ka auf und schob diesen auf den Hyundai.

Dabei verletzte sich die 83jährige Mitfahrerin im Hyundai und musste zur

medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus

verbracht werden. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher eine

Alkoholisierung festgestellt, er musste sich auf dem 1. Polizeirevier einer

Blutentnahme unterziehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Durch

den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen auf dem 1. Ring und der Schiersteiner

Straße.

Unfall mit hohem Sachschaden

Wiesbaden, B455, Berliner Straße, Freitag, 13.10.2023, 20.55 Uhr

(akl) Durch einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel gerieten am Freitagabend zwei

Fahrzeuge auf der Berliner Straße ins Schleudern und verunfallten. Es entstand

Sachschaden von 26.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren gegen 20.55 Uhr in Richtung

Innenstadt unterwegs. Eine 65jährige Frau aus Mehring befuhr mit ihrem roten

Toyota die linke Fahrspur, als ein 20jähriger Mainzer mit seinem BMW von der

rechten auf die linke Fahrspur wechselte. Dabei übersah er den Toyota und

prallte mit seiner rechten Front in dessen linkes Heck. Dabei wurde auch ein PKW

in die Leitplanke geschleudert. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie

mussten abgeschleppt werden. Bei dem Mainzer wurde am Unfallort ein Alcotest

durchgeführt, dieser verlief positiv. Er wurde zur Blutentnahme auf das 1.

Polizeirevier mitgenommen.

Brand in Gastronomiebetrieb

Mainz-Kastel, Steinern Straße Samstag, 14.10.2023, 03:00 Uhr

(am) Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Brand im Außenbereich eines

Restaurants in Mainz-Kastel. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die

Brandursache ist noch nicht geklärt.

Gegen 03:00 Uhr wurde über Notruf der Brand eines Restaurants in der Steinern

Straße gemeldet. Die Lokalität hatte zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen.

Beim Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte stand bereits die Überdachung

des Außenbereichs des Lokals in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der

Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude verhindert

werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100.000,- EUR. Personen wurden

nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei

übernommen. Diese bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Widerstand geleistet

Wiesbaden, Bleichstraße Freitag, 13.10.2023, 22:05 Uhr

(am) Am Freitagabend leistete ein Beteiligter einer vorausgegangenen

Körperverletzung Widerstand gegen die einschreitenden Polizeibeamten.

Gegen 22:05 Uhr kam es am „Platz der Deutschen Einheit“ zu einer

Körperverletzung zwischen zwei männlichen Personen. Als die alarmierte

Polizeistreife den Sachverhalt vor Ort aufklären wollte, entfernte sich ein

Beteiligter in Richtung Bleichstraße. Die Streife eilte dem Mann, einem

23-jährigen Wiesbadener, hinterher und sprach ihn mehrfach erfolgslos an. Als

man die alkoholisierte Person festhalten wollte, griff dieser plötzlich die

Beamten mit erhobenen Fäusten an. Die Streife musste schließlich Pfefferspray

einsetzen, um den Aggressor zu Boden zu bringen und festzunehmen. Am Boden

liegend wehrte sich die Person vehement gegen die Festnahme und trat mehrfach

nach den Polizisten. Schließlich gelang es den eingesetzten Polizeikräften den

Mann zu fesseln und in ein Krankenhaus zu bringen. Durch die

Widerstandshandlungen wurden keine Polizeibeamten verletzt. Den Beschuldigten

erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Einbruch bei Optiker,

Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Freitag, 13.10.2023, 06:12 Uhr

(cp)Bislang unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen in ein Optikergeschäft

in Wiesbaden eingebrochen. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen Sonnenbrillen

im Wert von mehreren Tausend Euro.

Gegen 06:10 Uhr wurde in dem Geschäft in der Kirchgasse ein Bewegungsmelder

ausgelöst. Zuvor hatten sich die unbekannten Täter über die derzeit

provisorische Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Aus der

Auslage entwendeten sie dann mehrere hochwertige Sonnenbrillen und flüchteten

anschließend unerkannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611

3450 bei der Polizei zu melden.

Exhibitionist in der Landesbibliothek Wiesbaden, Rheinstraße Samstag,

14.10.2023, 15:50 Uhr

(Sc) Eine Mitarbeiterin der Landesbibliothek meldete sich bei der Polizei, da

sie einen Mann beobachtet habe, wie dieser sich selbst befriedigte. Eine

17-jährige Geschädigte befand sich zu dem Zeitpunkt unmittelbar neben dem Mann

und setzte sich, nachdem sie die Handlung erkannte, unverzüglich um.

Der Mann konnte durch die Polizei festgenommen werden. Es handelte sich um einen

57-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Der Täter wurde nach den

polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Betrunkener E-Rollerfahrer festgenommen Wiesbaden, Bahnhofstraße Samstag,

15.10.2023, 02:50 Uhr

(Sc) Eine Polizeistreife fuhr zur o.g. Zeit auf eine auf Rot umspringende Ampel

zu. Die Streife wurde dann noch durch einen E-Roller rechts überholt, der über

die bereits Rot zeigende Ampel fuhr. Die anderen Autos hatten zu dem Zeitpunkt

bereits Grünlicht und fuhren in die Kreuzung ein. Einige Autos mussten stark

bremsen, um den Rollerfahrer nicht zu treffen.

Die Polizeistreife konnte den Rollerfahrer schließlich anhalten. Der 23-jährige

italienische Fahrer war betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05

Promille.

Nach einer Blutentnahme wurde er entlassen.

Festnahme – GPS-Tracker wird Einbrecher zum Verhängnis,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Carla-Henius-Straße / Westend, Freitag, 13.10.2023,

02:39 Uhr bis 02:55 Uhr

(cp)Im Wiesbadener Rheingauviertel wurde in der Nacht zum Freitag bei einem

Einbruch ein Pedelec entwendet. Der Täter hatte jedoch dank eines GPS-Trackers

nicht lange Freude an seiner Beute. Der Besitzer konnte das Fahrrad nach dem

Einbruch orten und die Polizei so zum Täter führen. Dieser versuchte noch zu

flüchten, stürzte hierbei jedoch und wurde festgenommen.

Am Freitag, gegen 02:40 Uhr wurde der Besitzer des Pedelecs über eine

Alarmfunktion auf den Diebstahl seines Pedelecs aufmerksam und informierte die

Polizei. Der bis dato unbekannte Täter hatte sich gewaltsam Zutritt zu dem

Mehrfamilienhaus in der Carla-Henius-Straße verschafft und in der Tiefgarage

ebenfalls gewaltsam das mehrfach gesicherte Pedelec entwendet. Der Besitzer

konnte es von nun an jedoch permanent orten und die Position in Echtzeit an die

Polizei weitergeben. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Pedelec und wurden in

der Wellritzstraße fündig. Auf dem entwendeten E-Bike saß auch noch der

mutmaßliche Täter, ein 36 Jahre alter wohnsitzloser Mann aus Wiesbaden. Bei

Erblicken der Streife flüchtete der Mann auf dem Fahrrad, stürzte jedoch kurze

Zeit später in der Emser Straße und setzte seine Flucht nun zu Fuß fort. Als er

wenige Meter weiter der nächsten Streife in die Arme lief, gab der 36-Jährige

schließlich auf. Zu dem Einbruch kommt erschwerend hinzu, dass bei dem Mann eine

Luftdruckpistole gefunden wurde und er auch noch eine geringe Menge Drogen

dabeihatte. Da er darüberhinaus auch noch unter Drogeneinfluss stand, muss er

sich zudem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Da der Mann der

Polizei kein Unbekannter ist, wurde er im Laufe des Tages einem Haftrichter

vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Betrunkener schlägt mit Stuhl um sich, Wiesbaden, Mitte, Wagemannstraße,

Freitag, 13.10.2023, 05:00 Uhr

Nachdem ein Betrunkener am frühen Freitagmorgen eine Wiesbadener Gaststätte

verlassen sollte, schlug dieser mit einem Stuhl um sich. Er wurde festgenommen.

Gegen 05:00 Uhr baten Mitarbeiter eines Lokals in der Wagemannstraße einen ihrer

Gäste, einen 22 Jahre alten Mann aus Wiesbaden, zu gehen. Der alkoholisierte

junge Mann kam dieser Bitte jedoch nicht nach und brach stattdessen einen Streit

vom Zaun. Dabei ergriff er einen Stuhl der Gaststätte und drohte damit

zuzuschlagen. Der Streit verlagerte sich vor die Kneipe, wo der Mann dann mit

dem Stuhl um sich schlug und diesen schließlich noch in die Richtung

umherstehender Gäste warf. Getroffen wurde hierbei zum Glück niemand und eine

just in diesem Moment eintreffende Streife nahm den Mann fest. Auf dem Revier

wurde dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen, wogegen er sich heftig aber

vergeblich wehrte und hierbei erfolglos nach mehreren Beamtinnen und Beamten

trat. Auf richterliche Anordnung verbringt der den Tag nun bis in die

Abendstunden im Gewahrsam.

Trickdiebe entwenden Handtasche,

Wiesbaden, Kastel, Boelkestraße, Donnerstag, 12.10.2023, 19:00 Uhr

(cp)Donnerstagabend fiel eine Wiesbadener Seniorin in Mz.-Kastel zwei

Trickdieben zum Opfer. Diese entkamen mit der Handtasche der Dame. Die Seniorin

befand sich gegen 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Großhandelsunternehmens in

der Boelkestraße und räumte ihre Ei1. Mann mit Gewehr gesichtet,

käufe in ihr Auto. Ein scheinbar

freundlicher Mann machte sie währenddessen darauf aufmerksam, dass sie Kleingeld

vor ihrem Fahrzeug verloren habe. Tatsächlich fand die Seniorin einige Münzen

vor dem Fahrzeug und bedankte sich bei dem Mann, der sich hieraufhin entfernte.

Hierdurch abgelenkt bemerkte sie nicht, wie eine weitere Person die Handtasche

der Dame aus dem nun unbeobachteten Pkw entwendete. Der Mann, welcher sie mit

den ausgelegten Münzen abgelenkt hatte, soll 30 bis 35 Jahre alt, klein und dick

gewesen sein. Er habe einen Bart getragen und sei dunkel gekleidet gewesen. Bei

seinem Komplizen könnte es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann

mitteleuropäischen Aussehens gehandelt haben, der mit circa 160 cm ebenfalls

auffällig klein gewesen sein soll und graue Bekleidung, hierunter eine

blau-graue Trainingshose trug. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter

0611/ 3452140 bei der Polizei zu melden.

Pkw aufgebrochen,

Wiesbaden, Schierstein, Freudenbergstraße, Mittwoch, 11.10.2023, 18:00 Uhr bis

Donnerstag, 12.10.2023, 07:45 Uhr

(cp)In der Freudenbergstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag

ein Portemonnaie aus einem dort geparkten BMW X5 gestohlen. Die Unbekannten

schlugen ein Fenster des Autos ein und gelangten so in den Innenraum. Hierbei

richteten sie zudem einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Hinweise nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Betrunkener Fahrradfahrer bei Unfall verletzt, Wiesbaden, Kastel,

Rampenstraße, Donnerstag, 12.10.2023, 17:05 Uhr (cp)Ein betrunkener

Fahrradfahrer verursachte am Donnerstagabend am Kasteler Brückenkopf einen

Verkehrsunfall und wurde hierbei leicht verletzt. Der Mann war entgegengesetzt

der Fahrtrichtung im Kreisverkehr unterwegs.

Ein 54 Jahre alter Mann aus Kostheim befuhr am Freitag, gegen 17:05 Uhr mit

seinem grauen SUV der Marke Audi aus der Eisenbahnstraße kommend den sogenannten

Hochkreisel in Mz.-Kastel. Er war in Richtung Theodor-Heuss-Brücke unterwegs,

als ihm im Kreisverkehr auf dem inneren Fahrstreifen dann plötzlich ein

49-jähriger Fahrradfahrer aus Flörsheim entgegenkam. Den folgenden Zusammenstoß

konnte nun keiner der beiden mehr verhindern. Der 49-Jährige wurde aufgeladen,

prallte von der Windschutzscheibe ab und stürzte auf die Fahrbahn. Der Grund für

den Unfall war schnell ausgemacht, denn der Radler hatte laut Vortest 1,27

Promille Alkohol im Blut. Bei dem Aufprall trug er glücklicherweise nur leichte

Verletzungen in Form von Prellungen und Hautabschürfungen davon. Er wurde

dennoch vorsorglich in eine nahegelege Klinik eingeliefert. Hier wurde von dem

Mann auch noch die Blutprobe entnommen.

Mülltonnenbrand schlägt auf Wohnwagen über, Idstein,

Friedrich-Ebert-Straße, Montag, 16.10.2023, 00:05 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag brannten in Idstein mehrere Mülltonnen und sorgten

im weiteren Verlauf für erhebliche Sachschäden. Gegen Mitternacht gingen bei der

Feuerwehr und der Polizei Meldungen über einen Brand in der

Friedrich-Ebert-Straße ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen mehrere

Mülltonnen sowie ein geparkter Wohnwagen in Brand, sodass diese von der

Feuerwehr gelöscht werden mussten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass

zunächst die Mülltonnen in Brand gesetzt wurden und die Flammen anschließend auf

den Wohnwagen übergriffen. Bei dem Brand wurden auch eine Gartenhütte sowie das

Fenster eines Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden summiert

sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

Auseinandersetzung auf Kerb,

Schlangenbad-Wambach, Bärstadter Straße, Samstag, 14.10.2023, 01:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag kam es auf der Wambacher Kerb zu einer körperlichen

Auseinandersetzung, bei der zwei Menschen verletzt wurden. Gegen 01:35 Uhr wurde

die Polizei vor das Festzelt in der Bärstadter Straße gerufen, da dort eine

Gruppe auf eine andere losgegangen sei. Beim Eintreffen der Beamten konnte

lediglich die Gruppe rund um einen verletzten 26-Jährigen angetroffen werden.

Die mutmaßlichen Aggressoren waren nicht mehr zugegen. Mehreren Zeugenaussagen

zufolge habe sich eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe dem 26-jährigen

Geschädigten und seinen Freunden genähert und zu schubsen begonnen. Plötzlich

sei der Geschädigte aus der Gruppe heraus geschlagen und am Boden liegend

getreten worden. Bei der Auseinandersetzung wurde auch eine 21-jahre alte

Walluferin leicht verletzt. Die Anhänger der flüchtigen Gruppe wurden von den

Zeugen als „südländisch“-aussehend beschrieben. Einer habe ein schwarzes Shirt,

ein anderer ein weißes Langarmshirt getragen. Ein dritter soll ein Fußballtrikot

getragen haben.

Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt Hinweise in der Sache unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Werkzeug von Baustelle entwendet,

Oestrich-Winkel, Am Pfaffenberg, Donnerstag, 12.10.2023, 16:00 Uhr bis Freitag,

13.10.2023, 07:20 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen sind Diebe auf einer

Baustelle in Oestrich-Winkel fündig geworden. In dem besagten Zeitraum betraten

die Unbekannten eine Baustelle in der Straße „Am Pfaffenberg“ und entwendeten

von dieser Werkzeug im Gesamtwert von knapp 5.000 Euro. Im Anschluss an den

Diebstahl gelang ihnen unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Fenster der Hochschule aufgehebelt,

Geisenheim, Von-Lade-Straße, Freitag, 13.10.2023, 16:30 Uhr bis Montag,

16.10.2023, 06:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher versucht in einen Aufenthaltsraum

der Hochschule Geisenheim einzubrechen. Am Montagmorgen entdeckten Mitarbeiter

des Instituts für Obstbau ein offenstehendes Fenster ihres Aufenthaltsraums samt

frischen Hebelmarken und informierten die Polizei. Den derzeitigen Ermittlungen

zufolge gelang es den Tätern nicht die Räumlichkeiten zu betreten, sodass sie

unverrichteter Dinge die Flucht angetreten hatten. Der Sachschaden beläuft sich

auf knapp 200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Einbrecher auf Minigolfanlage zugange, Aarbergen-Rückershausen, Hintergasse,

Mittwoch, 11.10.2023, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 12.10.2023, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Einbrecher eine Minigolfanlage in

Aarbergen-Rückershausen heimgesucht. Im Schutze der Dunkelheit suchten die Täter

das Hauptgebäude des Platzes in der Hintergasse auf und brachen dort die

Eingangstür auf. Aus dem Gebäude entnahmen die Täter daraufhin Bargeld sowie

Getränke und entkamen mitsamt des Diebesguts. Bislang fehlt von den Einbrechern

jede Spur.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum

Einbruch unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Einbrecher über Lautsprecher in die Flucht geschlagen,

Geisenheim-Johannisberg, Rheinufer, Sonntag, 15.10.2023, 00:00 Uhr bis 00:20 Uhr

(fh)Mithilfe einer mit Lautsprechern ausgestatteten Videokamera ist es einem

Restaurantinhaber in der Nacht zum Sonntag in Johannisberg gelungen einen

Einbrecher in die Flucht zu schlagen. Um kurz nach Mitternacht brach ein

Einbrecher in die Gaststätte auf dem Johannisberger Campingplatz ein und

durchsuchte dort mehrere Schubladen. Diese Aktivitäten lösten jedoch die

Videoüberwachung aus und riefen den Inhaber der Gaststätte auf den Plan. Dieser

erkannte auf dem Bildschirm den Einbrecher und sprach ihn über die Lautsprecher

der Kamera an. Der Einbrecher, sichtlich erschreckt, trat umgehend die Flucht

an. Er soll mit einer Wollmütze und einem Tuch sein Gesicht vermummt haben.

Weiterhin trug er eine Winterjacke mit Kapuze samt Streifen an den Ärmeln,

Handschuhe sowie auffällige Wanderschuhe mit Reflektoren und führte einen

Rucksack mit sich.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722)

9112-0 entgegen.

Ölspur über mehrere Straßen – Verursacher gesucht, Oestrich-Winkel,

Hallgarten, B42 / K 634, Festgestellt: Donnerstag, 12.10.2023, 14:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag sorgte eine mehrere Hundert Meter lange Ölspur rund

um Hallgarten für Aufsehen. Gegen 14:00 Uhr meldeten sich mehrere

Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, da sich eine großflächige Ölspur quer durch

Hallgarten und über Teile der B 42 und K 634 zog. Über die Polizei wurde die

Straßenmeisterei informiert, welche Warnschilder aufstellte und eine Fachfirma

für die Reinigung beauftragte. Bislang konnte die Polizei noch keinen

Verursacher ermitteln, daher werden Hinweise von der Polizeistation Rüdesheim

unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

++ Körperverletzung, Täter flüchtig

65326 Hohenstein-Holzhausen am Sonntag, 15.10.2023 gegen 02:30 h Am 15.10.2023

kam es gegen 02:30 h in Holzhausen über Aar während der Kerb am

Dorfgemeinschaftshaus zu zwei Körperverletzungsdelikten. Ein bisher unbekannter

junger Mann schlug zunächst auf dem Kerbegelände auf einen 21jährigen aus

Hohenstein ein. Als er nach der Tat flüchtete, warf er einen Stein nach einer

24jährigen Hohensteinerin, die dabei jedoch glücklicherweise nicht verletzt

wurde. Der Täter war etwa 20 Jahre alt und schlank. Er hatte kurze schwarze

Haare und trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke mit Fellkragen. Wer

Hinweise zur Person geben kann wird gebeten sich bei der Polizei in Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 zu melden. Verkehrsunfall mit

Personenschaden, Verursacher flüchtig Gemarkung Idstein, K707 zwischen Ehrenbach

und Idstein, Freitag, 13.10.2023, 18:26 Uhr Am frühen Freitagabend befuhr ein

17-jähriger Motorradfahrer aus Ingelheim die K707 von Ehrenbach in Richtung

Idstein. Kurz nach einer Kurve kam dem Motorradfahrer ein kleiner weißer PKW auf

seiner Fahrspur entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden wich er nach rechts aus.

Dabei kam der Fahrer mit seinem Motorrad auf den Seitenstreifen und dort zu

Fall. Der oder die unbekannten Fahrer/-in des entgegenkommenden Fahrzeuges

setzte die Fahrt fort ohne sich um den verunfallten Motorradfahrer zu kümmern.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt und vor Ort durch die

Besatzung eines Rettungswagens behandelt. An dem Motorrad entstand ein Schaden

von ca. 2.000,- EUR. Leider gibt es keine weiteren Hinweise zu Fahrzeug,

Kennzeichen oder Fahrer. Von daher werden Zeugen gebeten sich unter der

Telefonnummer 06126-939440 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

++ Sachbeschädigung an PKW

65366 Geisenheim von Freitag, 13.10.2023 bis Samstag, 14.10.2023

Zwischen Freitag-/ und Samstagmittag kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in

Geisenheim zu einer Sachbeschädigung an einem BMW. Der unbekannte Täter schlug

ein Fenster auf der Fahrerseite des PKW ein. Obwohl sich offensichtlich diverse

Wertgegenstände in dem PKW befanden, wurden diese zurückgelassen. Hinweise bitte

an die Polizei in Rüdesheim am Rhein (evtl. ein Hinweis, dass keine

Wertgegenstände im PKW zurückgelassen werden sollen!?)

++ Körperverletzung, Hilfsbereitschaft mit Füßen getreten

65385 Rüdesheim am Samstag, den 14.10.2023 gegen 00:45 h in der Oberstraße Eine

Paar aus Baden-Württemberg genoss in Rüdesheim ein kinderfreies Wochenende,

welches jedoch unschön endete. Auf dem Weg ins Hotel trafen beide am

Samstagmorgen gegen 00:45h in der Oberstraße auf eine männliche Person, die

aufgrund Alkoholgenusses auf der Straße lag und sich nicht mehr rührte. Der

Ehemann der spätere Geschädigten versuchte ihm aufzuhelfen. Da dies nicht gelang

unterstützte die Frau ihren Mann und half der männlichen Person auf die Füße zu

kommen. Aus bisher ungeklärten Gründen kam nun plötzlich eine weibliche Person

auf das helfend Paar zu und schlug unvermittelt mit den Fäusten auf die

Geschädigte ein. Als die Geschädigte nach den Schlägen auf dem Boden lag, trat

ihr die Täterin mehrmals in die Rippen. Die Geschädigte wurde dabei nicht

unerheblich verletzt. Weiterhin wurde dabei ihre Brille zerstört. Anschließend

entfernte sich die Täterin mit der zuvor auf dem Boden liegenden männlichen

Person in Richtung Bahnhof. Laut dem Ehemann der Geschädigten gehörten diese zu

einer Gruppe, die den Vorfall beobachtet haben müssten. Beschreibung der

männlichen Person: Größer als 180cm, normale Statur, europäischer Phänotyp.

Schwarze, kurze, lockige Haare, kein Bart, keine Brille. Bekleidet mit einer

blauen Jeans und einer enganliegenden, dunklen Daunenjacke

Beschreibung der Täterin: Schlanke Statur, helle, lange Haare. Bekleidung nur

bekannt: schwarze Doggers

Hinweise bitte an die Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter der

Telefonnummer 06722-9112-0

Uhr, (pl)Ein 19-jähriger Mann hat am Samstagabend im Biebricher Schlosspark zwei 16

und 17 Jahre alte Mädchen sexuell belästigt und anschließend Widerstand

geleistet. Die drei sich bekannten Personen waren gegen 23.15 Uhr mit Freunden

im Schlosspark unterwegs, als der 19-Jährige die beiden Mädchen in Höhe des Sees

unsittlich berührt haben soll. Anschließend sei er davongegangen. Die daraufhin

verständigten Polizeikräfte konnten den jungen Mann schließlich im Rahmen der

Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Erich-Ollenhauer-Straße antreffen. Bei der

anschließenden Kontrolle zeigte sich der 19-Jährige unkooperativ und aggressiv.

Ihm wurden Handfesseln angelegt und er kam zwecks weiterer Maßnahmen mit zur

Dienststelle. Hier setzte der Heranwachsende sein aggressives Verhalten weiter

fort und widersetzte sich den erforderlichen Maßnahmen. Da sich der

Festgenommene offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand,

wurde er zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes einer Fachklinik

überstellt. Von den eingesetzten Polizeikräften wurde durch die

Widerstandshandlung niemand verletzt. Auseinandersetzung im Nachgang von Fußballspiel, Mainz-Kastel, Jakob-Schick-Straße, 15.10.2023, 14.30 Uhr, (pl)Im Nachgang eines Fußballspiels kam es am Sonntagnachmittag auf dem

Sportplatz in der Jakob-Schick-Straße in Mainz-Kastel zu einer

Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Die handfeste Auseinandersetzung, bei

welcher ein 30-jähriger Spieler verletzt worden ist, ereignete sich gegen 14.30

Uhr im Bereich der Umkleiden. Der Verletzte wurde vor Ort von einer

Rettungswagenbesatzung behandelt und im Anschluss wieder entlassen. Ersten

Erkenntnissen zufolge war der 30-Jährige mit einem 27-jährigen Gegenspieler und

einer weiteren Person in Streit geraten, was dann in Handgreiflichkeiten

ausuferte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen zum Ablauf der

Auseinandersetzung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-2240 entgegen. Einbrecher zugange, Wiesbaden, 13.10.2023 bis 15.10.2023, (pl)Zwischen Freitag und Montag waren in Wiesbaden Einbrecher zugange. In einem

Mehrfamilienhaus im Klagenfurter Ring brachen Unbekannte am Freitag zwischen

11.00 Uhr und 13.00 Uhr in eine Wohnung ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und

entwenden zwei hochwertige Armbanduhren sowie diverse Winterjacken. Einen Tag

später wurden in der Traunsteiner Straße in Delkenheim sowie im Siebenmorgenweg

in Kostheim zwei Einfamilienhäuser von Einbrechern heimgesucht. In Delkenheim

schlugen die Täter zwischen 16.30 Uhr und 21.15 Uhr zu und erbeuteten

Schmuckstücke. Beim Einbruch in Kostheim, der sich zwischen 17.30 Uhr und 20.30

Uhr ereignete, gingen die Unbekannten hingegen offensichtlich leer aus. Zwischen

Samstagabend und Sonntagnachmittag verschafften sich Einbrecher durch ein

gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten einer Firma in der

Adelheidstraße, brachen das Geldfach eines Kaffeeautomaten auf und ließen

Münzgeld mitgehen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen. Ferrari gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, 13.10.2023, 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr, (pl)Unbekannte Täter haben am Freitagvormittag in der Rheingaustraße einen

älteren Ferrari gestohlen. Der Geschädigte hatte seinen weißen Ferrari, Modell

Mondial, Baujahr 1984, gegen 10.00 Uhr am Straßenrand abgestellt. Als er gegen

11.00 Uhr zurückkam, war der Sportwagen mit dem amtlichen Kennzeichen WI-FE 110H

verschwunden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen. Fußgängerin verletzt – Unfallflucht, Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 15.10.2023, 17.25 Uhr, (pl)In der Äppelallee wurde am Sonntagnachmittag eine 49-jährige Fußgängerin bei

einer Unfallflucht verletzt. Die 49-Jährige wollte gegen 17.25 Uhr in Höhe der

Hausnummer 19 vom Schlosspark kommend die Äppelallee in Richtung Bahnübergang

überqueren. Hierbei wurde sie unmittelbar vor der Verkehrsinsel von einem Pkw

erfasst, der in Richtung Kasteler Straße unterwegs war. Die verletzte

Fußgängerin wurde vor Ort medizinisch behandelt und anschließend in ein

Krankenhaus gebracht. Da sich der Autofahrer unerlaubt vom Unfallort entfernte,

ermittelt nun die Polizei. Bei dem mit zwei Männern besetzten Fahrzeug soll es

sich um einen weißen Dacia Dokker mit slowenischem Kennzeichen gehandelt haben.

Laut einem Zeugen soll ein Autoinsasse etwa 50 Jahre alt sowie schlank gewesen

sein und eine „gute Handwerkerbräune“ sowie graue Haare gehabt haben. Ob es sich

hierbei um Fahrer oder Beifahrer gehandelt habe, konnte jedoch nicht gesagt

werden. Weitere Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie hinweisgebende Personen

werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen. Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone, Wiesbaden, 12.10.2023 bis 15.10.2023, (pl)In den vergangenen Tagen wurden innerhalb der Waffenverbotszone mehrere

Kontrollen durchgeführt. Am Donnerstagabend kontrollierte die Wiesbadener

Polizei gemeinsam mit der Stadtpolizei zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht

insgesamt 16 Personen. Hierbei wurden zwei Verstöße festgestellt und durch die

Stadtpolizei aufgenommen. Auch am Samstagabend waren die Polizeikräfte gemeinsam

innerhalb der Waffenverbotszone unterwegs und führten 13 Personenkontrollen

durch, wobei ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt wurde. Bei Kontrollen

am Sonntagabend konnten erfreulicherweise keine Waffen, gesetzlich verbotene

Gegenstände oder andere gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in der

Waffenverbotszone untersagt ist, feststellt werden. Stadt und Polizei werden

weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im

Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar

Uhr von einem Mann, den er mit einem geschulterten Gewehr auf dem Biebricher

Friedhof in der Bernhard-May-Straße festgestellt habe. Mehrere Polizeistreifen

wurden entsandt und an der Kasteler Straße vorgehalten. Vor Ort konnte der

Sachverhalt schnell aufgeklärt werden, es handelte sich um einen berechtigten

Jäger im Auftrag des Wiesbadener Grünflächenamtes. Unfallfahrer alkoholisiert, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Freitag, 13.10.2023, 16.15 Uhr (akl) Am Freitagnachmittag ereignete sich auf dem Kaiser-Friedrich-Ring ein

Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 16.15 Uhr

standen auf dem linken Fahrstreifen des Kaiser-Friedrich-Rings in Richtung

Bahnhof ein schwarzer Hyundai Tucson und ein weißer Ford Ka verkehrsbedingt an

einer Rotlicht zeigenden Ampel. Ein 42 Jahre alter Wiesbadener fuhr mit seinem

grauen Daimler von hinten auf den Ford Ka auf und schob diesen auf den Hyundai.

Dabei verletzte sich die 83jährige Mitfahrerin im Hyundai und musste zur

medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus

verbracht werden. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher eine

Alkoholisierung festgestellt, er musste sich auf dem 1. Polizeirevier einer

Blutentnahme unterziehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Durch

den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen auf dem 1. Ring und der Schiersteiner

Straße. Unfall mit hohem Sachschaden Wiesbaden, B455, Berliner Straße, Freitag, 13.10.2023, 20.55 Uhr (akl) Durch einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel gerieten am Freitagabend zwei

Fahrzeuge auf der Berliner Straße ins Schleudern und verunfallten. Es entstand

Sachschaden von 26.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren gegen 20.55 Uhr in Richtung

Innenstadt unterwegs. Eine 65jährige Frau aus Mehring befuhr mit ihrem roten

Toyota die linke Fahrspur, als ein 20jähriger Mainzer mit seinem BMW von der

rechten auf die linke Fahrspur wechselte. Dabei übersah er den Toyota und

prallte mit seiner rechten Front in dessen linkes Heck. Dabei wurde auch ein PKW

in die Leitplanke geschleudert. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie

mussten abgeschleppt werden. Bei dem Mainzer wurde am Unfallort ein Alcotest

durchgeführt, dieser verlief positiv. Er wurde zur Blutentnahme auf das 1.

Polizeirevier mitgenommen. Brand in Gastronomiebetrieb Mainz-Kastel, Steinern Straße Samstag, 14.10.2023, 03:00 Uhr (am) Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Brand im Außenbereich eines

Restaurants in Mainz-Kastel. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die

Brandursache ist noch nicht geklärt. Gegen 03:00 Uhr wurde über Notruf der Brand eines Restaurants in der Steinern

Straße gemeldet. Die Lokalität hatte zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen.

Beim Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte stand bereits die Überdachung

des Außenbereichs des Lokals in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der

Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude verhindert

werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100.000,- EUR. Personen wurden

nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei

übernommen. Diese bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0. Widerstand geleistet Wiesbaden, Bleichstraße Freitag, 13.10.2023, 22:05 Uhr (am) Am Freitagabend leistete ein Beteiligter einer vorausgegangenen

Körperverletzung Widerstand gegen die einschreitenden Polizeibeamten. Gegen 22:05 Uhr kam es am „Platz der Deutschen Einheit“ zu einer

Körperverletzung zwischen zwei männlichen Personen. Als die alarmierte

Polizeistreife den Sachverhalt vor Ort aufklären wollte, entfernte sich ein

Beteiligter in Richtung Bleichstraße. Die Streife eilte dem Mann, einem

23-jährigen Wiesbadener, hinterher und sprach ihn mehrfach erfolgslos an. Als

man die alkoholisierte Person festhalten wollte, griff dieser plötzlich die

Beamten mit erhobenen Fäusten an. Die Streife musste schließlich Pfefferspray

einsetzen, um den Aggressor zu Boden zu bringen und festzunehmen. Am Boden

liegend wehrte sich die Person vehement gegen die Festnahme und trat mehrfach

nach den Polizisten. Schließlich gelang es den eingesetzten Polizeikräften den

Mann zu fesseln und in ein Krankenhaus zu bringen. Durch die

Widerstandshandlungen wurden keine Polizeibeamten verletzt. Den Beschuldigten

erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Einbruch bei Optiker, Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Freitag, 13.10.2023, 06:12 Uhr (cp)Bislang unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen in ein Optikergeschäft

in Wiesbaden eingebrochen. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen Sonnenbrillen

im Wert von mehreren Tausend Euro. Gegen 06:10 Uhr wurde in dem Geschäft in der Kirchgasse ein Bewegungsmelder

ausgelöst. Zuvor hatten sich die unbekannten Täter über die derzeit

provisorische Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Aus der

Auslage entwendeten sie dann mehrere hochwertige Sonnenbrillen und flüchteten

anschließend unerkannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611

3450 bei der Polizei zu melden. Exhibitionist in der Landesbibliothek Wiesbaden, Rheinstraße Samstag, 14.10.2023, 15:50 Uhr (Sc) Eine Mitarbeiterin der Landesbibliothek meldete sich bei der Polizei, da

sie einen Mann beobachtet habe, wie dieser sich selbst befriedigte. Eine

17-jährige Geschädigte befand sich zu dem Zeitpunkt unmittelbar neben dem Mann

und setzte sich, nachdem sie die Handlung erkannte, unverzüglich um. Der Mann konnte durch die Polizei festgenommen werden. Es handelte sich um einen

57-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Der Täter wurde nach den

polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Betrunkener E-Rollerfahrer festgenommen Wiesbaden, Bahnhofstraße Samstag, 15.10.2023, 02:50 Uhr (Sc) Eine Polizeistreife fuhr zur o.g. Zeit auf eine auf Rot umspringende Ampel

zu. Die Streife wurde dann noch durch einen E-Roller rechts überholt, der über

die bereits Rot zeigende Ampel fuhr. Die anderen Autos hatten zu dem Zeitpunkt

bereits Grünlicht und fuhren in die Kreuzung ein. Einige Autos mussten stark

bremsen, um den Rollerfahrer nicht zu treffen. Die Polizeistreife konnte den Rollerfahrer schließlich anhalten. Der 23-jährige

italienische Fahrer war betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05

Promille. Nach einer Blutentnahme wurde er entlassen. Festnahme – GPS-Tracker wird Einbrecher zum Verhängnis, Wiesbaden, Rheingauviertel, Carla-Henius-Straße / Westend, Freitag, 13.10.2023,

02:39 Uhr bis 02:55 Uhr (cp)Im Wiesbadener Rheingauviertel wurde in der Nacht zum Freitag bei einem

Einbruch ein Pedelec entwendet. Der Täter hatte jedoch dank eines GPS-Trackers

nicht lange Freude an seiner Beute. Der Besitzer konnte das Fahrrad nach dem

Einbruch orten und die Polizei so zum Täter führen. Dieser versuchte noch zu

flüchten, stürzte hierbei jedoch und wurde festgenommen. Am Freitag, gegen 02:40 Uhr wurde der Besitzer des Pedelecs über eine

Alarmfunktion auf den Diebstahl seines Pedelecs aufmerksam und informierte die

Polizei. Der bis dato unbekannte Täter hatte sich gewaltsam Zutritt zu dem

Mehrfamilienhaus in der Carla-Henius-Straße verschafft und in der Tiefgarage

ebenfalls gewaltsam das mehrfach gesicherte Pedelec entwendet. Der Besitzer

konnte es von nun an jedoch permanent orten und die Position in Echtzeit an die

Polizei weitergeben. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Pedelec und wurden in

der Wellritzstraße fündig. Auf dem entwendeten E-Bike saß auch noch der

mutmaßliche Täter, ein 36 Jahre alter wohnsitzloser Mann aus Wiesbaden. Bei

Erblicken der Streife flüchtete der Mann auf dem Fahrrad, stürzte jedoch kurze

Zeit später in der Emser Straße und setzte seine Flucht nun zu Fuß fort. Als er

wenige Meter weiter der nächsten Streife in die Arme lief, gab der 36-Jährige

schließlich auf. Zu dem Einbruch kommt erschwerend hinzu, dass bei dem Mann eine

Luftdruckpistole gefunden wurde und er auch noch eine geringe Menge Drogen

dabeihatte. Da er darüberhinaus auch noch unter Drogeneinfluss stand, muss er

sich zudem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Da der Mann der

Polizei kein Unbekannter ist, wurde er im Laufe des Tages einem Haftrichter

vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Betrunkener schlägt mit Stuhl um sich, Wiesbaden, Mitte, Wagemannstraße, Freitag, 13.10.2023, 05:00 Uhr Nachdem ein Betrunkener am frühen Freitagmorgen eine Wiesbadener Gaststätte

verlassen sollte, schlug dieser mit einem Stuhl um sich. Er wurde festgenommen. Gegen 05:00 Uhr baten Mitarbeiter eines Lokals in der Wagemannstraße einen ihrer

Gäste, einen 22 Jahre alten Mann aus Wiesbaden, zu gehen. Der alkoholisierte

junge Mann kam dieser Bitte jedoch nicht nach und brach stattdessen einen Streit

vom Zaun. Dabei ergriff er einen Stuhl der Gaststätte und drohte damit

zuzuschlagen. Der Streit verlagerte sich vor die Kneipe, wo der Mann dann mit

dem Stuhl um sich schlug und diesen schließlich noch in die Richtung

umherstehender Gäste warf. Getroffen wurde hierbei zum Glück niemand und eine

just in diesem Moment eintreffende Streife nahm den Mann fest. Auf dem Revier

wurde dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen, wogegen er sich heftig aber

vergeblich wehrte und hierbei erfolglos nach mehreren Beamtinnen und Beamten

trat. Auf richterliche Anordnung verbringt der den Tag nun bis in die

Abendstunden im Gewahrsam. Trickdiebe entwenden Handtasche, Wiesbaden, Kastel, Boelkestraße, Donnerstag, 12.10.2023, 19:00 Uhr (cp)Donnerstagabend fiel eine Wiesbadener Seniorin in Mz.-Kastel zwei

Trickdieben zum Opfer. Diese entkamen mit der Handtasche der Dame. Die Seniorin

befand sich gegen 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Großhandelsunternehmens in

der Boelkestraße und räumte ihre Ei1. Mann mit Gewehr gesichtet, Wiesbaden, Bernhard-May-Straße, Freitag, 13.10.2023, 19.10 Uhr (akl) Ein aufmerksamer Mitteiler berichtete der Polizei am Freitag gegen 19.10

käufe in ihr Auto. Ein scheinbar

freundlicher Mann machte sie währenddessen darauf aufmerksam, dass sie Kleingeld

vor ihrem Fahrzeug verloren habe. Tatsächlich fand die Seniorin einige Münzen

vor dem Fahrzeug und bedankte sich bei dem Mann, der sich hieraufhin entfernte.

Hierdurch abgelenkt bemerkte sie nicht, wie eine weitere Person die Handtasche

der Dame aus dem nun unbeobachteten Pkw entwendete. Der Mann, welcher sie mit

den ausgelegten Münzen abgelenkt hatte, soll 30 bis 35 Jahre alt, klein und dick

gewesen sein. Er habe einen Bart getragen und sei dunkel gekleidet gewesen. Bei

seinem Komplizen könnte es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann

mitteleuropäischen Aussehens gehandelt haben, der mit circa 160 cm ebenfalls

auffällig klein gewesen sein soll und graue Bekleidung, hierunter eine

blau-graue Trainingshose trug. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter

0611/ 3452140 bei der Polizei zu melden. Pkw aufgebrochen, Wiesbaden, Schierstein, Freudenbergstraße, Mittwoch, 11.10.2023, 18:00 Uhr bis

Donnerstag, 12.10.2023, 07:45 Uhr (cp)In der Freudenbergstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag

ein Portemonnaie aus einem dort geparkten BMW X5 gestohlen. Die Unbekannten

schlugen ein Fenster des Autos ein und gelangten so in den Innenraum. Hierbei

richteten sie zudem einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Hinweise nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen. Betrunkener Fahrradfahrer bei Unfall verletzt, Wiesbaden, Kastel, Rampenstraße, Donnerstag, 12.10.2023, 17:05 Uhr (cp)Ein betrunkener

Fahrradfahrer verursachte am Donnerstagabend am Kasteler Brückenkopf einen

Verkehrsunfall und wurde hierbei leicht verletzt. Der Mann war entgegengesetzt

der Fahrtrichtung im Kreisverkehr unterwegs. Ein 54 Jahre alter Mann aus Kostheim befuhr am Freitag, gegen 17:05 Uhr mit

seinem grauen SUV der Marke Audi aus der Eisenbahnstraße kommend den sogenannten

Hochkreisel in Mz.-Kastel. Er war in Richtung Theodor-Heuss-Brücke unterwegs,

als ihm im Kreisverkehr auf dem inneren Fahrstreifen dann plötzlich ein

49-jähriger Fahrradfahrer aus Flörsheim entgegenkam. Den folgenden Zusammenstoß

konnte nun keiner der beiden mehr verhindern. Der 49-Jährige wurde aufgeladen,

prallte von der Windschutzscheibe ab und stürzte auf die Fahrbahn. Der Grund für

den Unfall war schnell ausgemacht, denn der Radler hatte laut Vortest 1,27

Promille Alkohol im Blut. Bei dem Aufprall trug er glücklicherweise nur leichte

Verletzungen in Form von Prellungen und Hautabschürfungen davon. Er wurde

dennoch vorsorglich in eine nahegelege Klinik eingeliefert. Hier wurde von dem

Mann auch noch die Blutprobe entnommen. Rheingau-Taunus: Die Polizei-News Mülltonnenbrand schlägt auf Wohnwagen über, Idstein, Friedrich-Ebert-Straße, Montag, 16.10.2023, 00:05 Uhr (fh)In der Nacht zum Montag brannten in Idstein mehrere Mülltonnen und sorgten

im weiteren Verlauf für erhebliche Sachschäden. Gegen Mitternacht gingen bei der

Feuerwehr und der Polizei Meldungen über einen Brand in der

Friedrich-Ebert-Straße ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen mehrere

Mülltonnen sowie ein geparkter Wohnwagen in Brand, sodass diese von der

Feuerwehr gelöscht werden mussten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass

zunächst die Mülltonnen in Brand gesetzt wurden und die Flammen anschließend auf

den Wohnwagen übergriffen. Bei dem Brand wurden auch eine Gartenhütte sowie das

Fenster eines Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden summiert

sich auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0. Auseinandersetzung auf Kerb, Schlangenbad-Wambach, Bärstadter Straße, Samstag, 14.10.2023, 01:35 Uhr (fh)In der Nacht zum Samstag kam es auf der Wambacher Kerb zu einer körperlichen

Auseinandersetzung, bei der zwei Menschen verletzt wurden. Gegen 01:35 Uhr wurde

die Polizei vor das Festzelt in der Bärstadter Straße gerufen, da dort eine

Gruppe auf eine andere losgegangen sei. Beim Eintreffen der Beamten konnte

lediglich die Gruppe rund um einen verletzten 26-Jährigen angetroffen werden.

Die mutmaßlichen Aggressoren waren nicht mehr zugegen. Mehreren Zeugenaussagen

zufolge habe sich eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe dem 26-jährigen

Geschädigten und seinen Freunden genähert und zu schubsen begonnen. Plötzlich

sei der Geschädigte aus der Gruppe heraus geschlagen und am Boden liegend

getreten worden. Bei der Auseinandersetzung wurde auch eine 21-jahre alte

Walluferin leicht verletzt. Die Anhänger der flüchtigen Gruppe wurden von den

Zeugen als „südländisch“-aussehend beschrieben. Einer habe ein schwarzes Shirt,

ein anderer ein weißes Langarmshirt getragen. Ein dritter soll ein Fußballtrikot

getragen haben. Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt Hinweise in der Sache unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen. Werkzeug von Baustelle entwendet, Oestrich-Winkel, Am Pfaffenberg, Donnerstag, 12.10.2023, 16:00 Uhr bis Freitag,

13.10.2023, 07:20 Uhr (fh)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen sind Diebe auf einer

Baustelle in Oestrich-Winkel fündig geworden. In dem besagten Zeitraum betraten

die Unbekannten eine Baustelle in der Straße „Am Pfaffenberg“ und entwendeten

von dieser Werkzeug im Gesamtwert von knapp 5.000 Euro. Im Anschluss an den

Diebstahl gelang ihnen unbemerkt die Flucht. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen. Fenster der Hochschule aufgehebelt, Geisenheim, Von-Lade-Straße, Freitag, 13.10.2023, 16:30 Uhr bis Montag,

16.10.2023, 06:00 Uhr (fh)Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher versucht in einen Aufenthaltsraum

der Hochschule Geisenheim einzubrechen. Am Montagmorgen entdeckten Mitarbeiter

des Instituts für Obstbau ein offenstehendes Fenster ihres Aufenthaltsraums samt

frischen Hebelmarken und informierten die Polizei. Den derzeitigen Ermittlungen

zufolge gelang es den Tätern nicht die Räumlichkeiten zu betreten, sodass sie

unverrichteter Dinge die Flucht angetreten hatten. Der Sachschaden beläuft sich

auf knapp 200 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen. Einbrecher auf Minigolfanlage zugange, Aarbergen-Rückershausen, Hintergasse, Mittwoch, 11.10.2023, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 12.10.2023, 06:30 Uhr (fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Einbrecher eine Minigolfanlage in

Aarbergen-Rückershausen heimgesucht. Im Schutze der Dunkelheit suchten die Täter

das Hauptgebäude des Platzes in der Hintergasse auf und brachen dort die

Eingangstür auf. Aus dem Gebäude entnahmen die Täter daraufhin Bargeld sowie

Getränke und entkamen mitsamt des Diebesguts. Bislang fehlt von den Einbrechern

jede Spur. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum

Einbruch unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen. Einbrecher über Lautsprecher in die Flucht geschlagen, Geisenheim-Johannisberg, Rheinufer, Sonntag, 15.10.2023, 00:00 Uhr bis 00:20 Uhr (fh)Mithilfe einer mit Lautsprechern ausgestatteten Videokamera ist es einem

Restaurantinhaber in der Nacht zum Sonntag in Johannisberg gelungen einen

Einbrecher in die Flucht zu schlagen. Um kurz nach Mitternacht brach ein

Einbrecher in die Gaststätte auf dem Johannisberger Campingplatz ein und

durchsuchte dort mehrere Schubladen. Diese Aktivitäten lösten jedoch die

Videoüberwachung aus und riefen den Inhaber der Gaststätte auf den Plan. Dieser

erkannte auf dem Bildschirm den Einbrecher und sprach ihn über die Lautsprecher

der Kamera an. Der Einbrecher, sichtlich erschreckt, trat umgehend die Flucht

an. Er soll mit einer Wollmütze und einem Tuch sein Gesicht vermummt haben.

Weiterhin trug er eine Winterjacke mit Kapuze samt Streifen an den Ärmeln,

Handschuhe sowie auffällige Wanderschuhe mit Reflektoren und führte einen

Rucksack mit sich. Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722)

9112-0 entgegen. Ölspur über mehrere Straßen – Verursacher gesucht, Oestrich-Winkel, Hallgarten, B42 / K 634, Festgestellt: Donnerstag, 12.10.2023, 14:00 Uhr (fh)Am Donnerstagnachmittag sorgte eine mehrere Hundert Meter lange Ölspur rund

um Hallgarten für Aufsehen. Gegen 14:00 Uhr meldeten sich mehrere

Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, da sich eine großflächige Ölspur quer durch

Hallgarten und über Teile der B 42 und K 634 zog. Über die Polizei wurde die

Straßenmeisterei informiert, welche Warnschilder aufstellte und eine Fachfirma

für die Reinigung beauftragte. Bislang konnte die Polizei noch keinen

Verursacher ermitteln, daher werden Hinweise von der Polizeistation Rüdesheim

unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen. Meldungen vom Wochenende ++ Körperverletzung, Täter flüchtig 65326 Hohenstein-Holzhausen am Sonntag, 15.10.2023 gegen 02:30 h Am 15.10.2023

kam es gegen 02:30 h in Holzhausen über Aar während der Kerb am

Dorfgemeinschaftshaus zu zwei Körperverletzungsdelikten. Ein bisher unbekannter

junger Mann schlug zunächst auf dem Kerbegelände auf einen 21jährigen aus

Hohenstein ein. Als er nach der Tat flüchtete, warf er einen Stein nach einer

24jährigen Hohensteinerin, die dabei jedoch glücklicherweise nicht verletzt

wurde. Der Täter war etwa 20 Jahre alt und schlank. Er hatte kurze schwarze

Haare und trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke mit Fellkragen. Wer

Hinweise zur Person geben kann wird gebeten sich bei der Polizei in Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 zu melden. Verkehrsunfall mit

Personenschaden, Verursacher flüchtig Gemarkung Idstein, K707 zwischen Ehrenbach

und Idstein, Freitag, 13.10.2023, 18:26 Uhr Am frühen Freitagabend befuhr ein

17-jähriger Motorradfahrer aus Ingelheim die K707 von Ehrenbach in Richtung

Idstein. Kurz nach einer Kurve kam dem Motorradfahrer ein kleiner weißer PKW auf

seiner Fahrspur entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden wich er nach rechts aus.

Dabei kam der Fahrer mit seinem Motorrad auf den Seitenstreifen und dort zu

Fall. Der oder die unbekannten Fahrer/-in des entgegenkommenden Fahrzeuges

setzte die Fahrt fort ohne sich um den verunfallten Motorradfahrer zu kümmern.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt und vor Ort durch die

Besatzung eines Rettungswagens behandelt. An dem Motorrad entstand ein Schaden

von ca. 2.000,- EUR. Leider gibt es keine weiteren Hinweise zu Fahrzeug,

Kennzeichen oder Fahrer. Von daher werden Zeugen gebeten sich unter der

Telefonnummer 06126-939440 bei der Polizeistation Idstein zu melden. ++ Sachbeschädigung an PKW 65366 Geisenheim von Freitag, 13.10.2023 bis Samstag, 14.10.2023 Zwischen Freitag-/ und Samstagmittag kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in

Geisenheim zu einer Sachbeschädigung an einem BMW. Der unbekannte Täter schlug

ein Fenster auf der Fahrerseite des PKW ein. Obwohl sich offensichtlich diverse

Wertgegenstände in dem PKW befanden, wurden diese zurückgelassen. Hinweise bitte

an die Polizei in Rüdesheim am Rhein (evtl. ein Hinweis, dass keine

Wertgegenstände im PKW zurückgelassen werden sollen!?) ++ Körperverletzung, Hilfsbereitschaft mit Füßen getreten 65385 Rüdesheim am Samstag, den 14.10.2023 gegen 00:45 h in der Oberstraße Eine

Paar aus Baden-Württemberg genoss in Rüdesheim ein kinderfreies Wochenende,

welches jedoch unschön endete. Auf dem Weg ins Hotel trafen beide am

Samstagmorgen gegen 00:45h in der Oberstraße auf eine männliche Person, die

aufgrund Alkoholgenusses auf der Straße lag und sich nicht mehr rührte. Der

Ehemann der spätere Geschädigten versuchte ihm aufzuhelfen. Da dies nicht gelang

unterstützte die Frau ihren Mann und half der männlichen Person auf die Füße zu

kommen. Aus bisher ungeklärten Gründen kam nun plötzlich eine weibliche Person

auf das helfend Paar zu und schlug unvermittelt mit den Fäusten auf die

Geschädigte ein. Als die Geschädigte nach den Schlägen auf dem Boden lag, trat

ihr die Täterin mehrmals in die Rippen. Die Geschädigte wurde dabei nicht

unerheblich verletzt. Weiterhin wurde dabei ihre Brille zerstört. Anschließend

entfernte sich die Täterin mit der zuvor auf dem Boden liegenden männlichen

Person in Richtung Bahnhof. Laut dem Ehemann der Geschädigten gehörten diese zu

einer Gruppe, die den Vorfall beobachtet haben müssten. Beschreibung der

männlichen Person: Größer als 180cm, normale Statur, europäischer Phänotyp.

Schwarze, kurze, lockige Haare, kein Bart, keine Brille. Bekleidet mit einer

blauen Jeans und einer enganliegenden, dunklen Daunenjacke Beschreibung der Täterin: Schlanke Statur, helle, lange Haare. Bekleidung nur

bekannt: schwarze Doggers Hinweise bitte an die Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter der

Telefonnummer 06722-9112-0

++ Körperverletzung, Täter flüchtig

65326 Hohenstein-Holzhausen am Sonntag, 15.10.2023 gegen 02:30 h Am 15.10.2023

kam es gegen 02:30 h in Holzhausen über Aar während der Kerb am

Dorfgemeinschaftshaus zu zwei Körperverletzungsdelikten. Ein bisher unbekannter

junger Mann schlug zunächst auf dem Kerbegelände auf einen 21jährigen aus

Hohenstein ein. Als er nach der Tat flüchtete, warf er einen Stein nach einer

24jährigen Hohensteinerin, die dabei jedoch glücklicherweise nicht verletzt

wurde. Der Täter war etwa 20 Jahre alt und schlank. Er hatte kurze schwarze

Haare und trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke mit Fellkragen. Wer

Hinweise zur Person geben kann wird gebeten sich bei der Polizei in Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 zu melden. Verkehrsunfall mit

Personenschaden, Verursacher flüchtig Gemarkung Idstein, K707 zwischen Ehrenbach

und Idstein, Freitag, 13.10.2023, 18:26 Uhr Am frühen Freitagabend befuhr ein

17-jähriger Motorradfahrer aus Ingelheim die K707 von Ehrenbach in Richtung

Idstein. Kurz nach einer Kurve kam dem Motorradfahrer ein kleiner weißer PKW auf

seiner Fahrspur entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden wich er nach rechts aus.

Dabei kam der Fahrer mit seinem Motorrad auf den Seitenstreifen und dort zu

Fall. Der oder die unbekannten Fahrer/-in des entgegenkommenden Fahrzeuges

setzte die Fahrt fort ohne sich um den verunfallten Motorradfahrer zu kümmern.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt und vor Ort durch die

Besatzung eines Rettungswagens behandelt. An dem Motorrad entstand ein Schaden

von ca. 2.000,- EUR. Leider gibt es keine weiteren Hinweise zu Fahrzeug,

Kennzeichen oder Fahrer. Von daher werden Zeugen gebeten sich unter der

Telefonnummer 06126-939440 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

++ Sachbeschädigung an PKW

65366 Geisenheim von Freitag, 13.10.2023 bis Samstag, 14.10.2023

Zwischen Freitag-/ und Samstagmittag kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in

Geisenheim zu einer Sachbeschädigung an einem BMW. Der unbekannte Täter schlug

ein Fenster auf der Fahrerseite des PKW ein. Obwohl sich offensichtlich diverse

Wertgegenstände in dem PKW befanden, wurden diese zurückgelassen. Hinweise bitte

an die Polizei in Rüdesheim am Rhein (evtl. ein Hinweis, dass keine

Wertgegenstände im PKW zurückgelassen werden sollen!?)

++ Körperverletzung, Hilfsbereitschaft mit Füßen getreten

65385 Rüdesheim am Samstag, den 14.10.2023 gegen 00:45 h in der Oberstraße Eine

Paar aus Baden-Württemberg genoss in Rüdesheim ein kinderfreies Wochenende,

welches jedoch unschön endete. Auf dem Weg ins Hotel trafen beide am

Samstagmorgen gegen 00:45h in der Oberstraße auf eine männliche Person, die

aufgrund Alkoholgenusses auf der Straße lag und sich nicht mehr rührte. Der

Ehemann der spätere Geschädigten versuchte ihm aufzuhelfen. Da dies nicht gelang

unterstützte die Frau ihren Mann und half der männlichen Person auf die Füße zu

kommen. Aus bisher ungeklärten Gründen kam nun plötzlich eine weibliche Person

auf das helfend Paar zu und schlug unvermittelt mit den Fäusten auf die

Geschädigte ein. Als die Geschädigte nach den Schlägen auf dem Boden lag, trat

ihr die Täterin mehrmals in die Rippen. Die Geschädigte wurde dabei nicht

unerheblich verletzt. Weiterhin wurde dabei ihre Brille zerstört. Anschließend

entfernte sich die Täterin mit der zuvor auf dem Boden liegenden männlichen

Person in Richtung Bahnhof. Laut dem Ehemann der Geschädigten gehörten diese zu

einer Gruppe, die den Vorfall beobachtet haben müssten. Beschreibung der

männlichen Person: Größer als 180cm, normale Statur, europäischer Phänotyp.

Schwarze, kurze, lockige Haare, kein Bart, keine Brille. Bekleidet mit einer

blauen Jeans und einer enganliegenden, dunklen Daunenjacke

Beschreibung der Täterin: Schlanke Statur, helle, lange Haare. Bekleidung nur

bekannt: schwarze Doggers

Hinweise bitte an die Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter der

Telefonnummer 06722-9112-0