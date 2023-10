Bergstrasse

Heppenheim: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Zwischen Samstagnachmittag (14.10.) und Montagmorgen (16.10.)

hat sich in der Birkenauer Straße eine Unfallflucht zugetragen, bei der die

Polizei für die weiteren Ermittlungen nach Zeugen sucht.

Ein bislang unbekannter Wagenlenker soll nach derzeitigem Kenntnisstand einen

parkenden silbernen Mitsubishi im Bereich des Kofferraums touchiert haben. Im

Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Am

silbernen Mitsubishi entstand ein Schaden, der auf circa 1.000 Euro geschätzt

wird.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder auf dessen Wagen geben

kann, wird gebeten, Kontakt mit der Polizeistation in Heppenheim unter der

Telefonnummer 06252/706-0 aufzunehmen.

Lampertheim: Verkehrskontrolle / 1,3 Kilogramm Haschisch beschlagnahmt

Lampertheim (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten Polizeibeamte der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim am frühen Montagmorgen (16.10.2023) in der

Mannheimer Straße (Bundesstraße 44) einen 28-jährigen Fahrzeugführer und seinen

22-jährigen Beifahrer. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs und der

Fahrzeuginsassen konnten die Beamten circa 1,3 Kilogramm Haschisch sowie einen

Teleskopschlagstock auffinden und beschlagnahmen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Sie werden sich in

einem Strafverfahren wegen illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln

verantworten müssen. Das Kriminalkommissariat 34 der Polizeidirektion Bergstraße

hat die Ermittlungen aufgenommen.

Viernheim: Duo nach Diebstahl aus geparktem Auto festgenommen

Viernheim (ots) – Polizeistreifen haben am frühen Freitagmorgen (13.10.) zwei

Männer vorläufig festgenommen. Die beiden müssen sich jetzt wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten. Gegen 2.20 Uhr

alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten zwei Männer, die ein

Auto im Bereich der Justus-Liebig-Straße aufbrachen. Zudem versuchten sie

erfolglos, weitere geparkte Autos zu öffnen. Polizeistreifen nahmen daraufhin

die beiden 37 und 38 Jahre alten Männer noch in Tatortnähe fest. Nach bisherigen

Erkenntnissen entwendeten sie aus dem Auto Kleingeld und einen Autoradioadapter.

Darüber hinaus stellten die Polizeikräfte bei ihnen auch einen Kindersitz, eine

Damenjacke sowie eine Schatulle mit einem Taschenmesser sicher. Es ist

anzunehmen, dass die Gegenstände aus weiteren, gleichgelagerten Taten stammen

dürften. Die Ermittlungen hierzu hat die Polizei in Viernheim aufgenommen.

Viernheim: Trickdiebe entwenden Portemonnaie / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Kriminelle haben am Donnerstagnachmittag (12.10.) eine

Seniorin um ihre Geldbörse gebracht. Hierzu gaben sie sich als falsche

Wasserwerker aus. Gegen 14.45 Uhr klingelten zwei Täter bei der Dame aus der

Jahnstraße und stellten sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor. Unter dem

Vorwand, dass ein Nachbar einen Wasserrohrbruch habe, verschafften sie sich

Zutritt zu der Wohnung der Frau. Hier lenkte sie ein Unbekannter geschickt ab,

während sein Komplize die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchte und

das Portemonnaie mit 150 Euro, Zahlungskarten sowie weiteren Dokumenten an sich

nahm. Im Anschluss flüchteten beide zu Fuß in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße.

Ein Täter konnte die Seniorin beschreiben. Er ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter

groß, circa Mitte 40 und hat einen südländischen Phänotyp. Seine Haare waren

schwarz und kurz geschnitten, er hatte einen schwarzen Bart und ein schmales

Gesicht. Bekleidet war er mit einem dunklen Anorak. Zeugen, denen der

Beschriebene oder sein Komplize vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen

ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer

06206/9440-0 zu melden.

Viernheim: Kriminelle brechen in Wohnwagen ein

Viernheim (ots) – In der Zeit von Samstag (7.10.) bis Donnerstag (12.10.) sind

bislang noch unbekannte Täter in einen Wohnwagen am Lampertheimer Weg

eingedrungen. Gegen 11.30 Uhr am Donnerstag bemerkten Zeugen die Spuren der

Kriminellen, die das dortige Gartengrundstück betreten und anschließend die Tür

zum Inneren gewaltsam geöffnet hatten. Hier durchwühlten sie die Schränke nach

Wertgegenständen. Bisher ist nur bekannt, dass die Eindringlinge eine Flasche

Cola erbeuteten. Ob sie mehr mitgehen ließen, müssen die weiteren Ermittlungen

zeigen. Das Kommissariat 42 der Polizei in Viernheim nimmt Hinweise unter der

Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Verdacht des Drogenhandels / Ermittler nehmen 55-Jährigen vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Wegen des Verdachts des Drogenhandels muss sich ein 55 Jahre

alter Mann nach der Durchsuchung seiner Wohnung strafrechtlich verantworten. Der

Mann aus Darmstadt war im Rahmen von Ermittlungen in das Visier des

Kommissariats 34 geraten. Der Verdacht bestand, dass er mit Rauschgift handeln

würde. Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin ein

Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung beim Amtsgericht beantragt und am

Freitag (13.10.) vollstreckt. Hierbei stellten die Einsatzkräfte, die durch

einen Rauschgiftspürhund Unterstützung erhielten, insgesamt 40 Gramm Amphetamin,

fast 30 Gramm Marihuana sowie Kleinstmengen Haschisch sicher. Darüber hinaus

beschlagnahmten sie auch 1.130 Euro mutmaßliches Drogengeld. Der 55-Jährige kam

für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache und wurde

anschließend auf freien Fuß gesetzt.

Darmstadt: 36-Jähriger pöbelt und schlägt zu

Darmstadt (ots) – Ein 36- Jahre alter, offenbar verwirrter und unter dem

Einfluss von Drogen stehender Mann, hatte am Freitag (13.10.) einen

Polizeieinsatz in der Grafenstraße, Ecke Adelungstraße ausgelöst. Gegen 17.20

Uhr waren die Ordnungshüter alarmiert worden, nachdem der auffällige Mann Gäste

eines Cafés sowie Passanten auf der Straße aggressiv anpöbelte und einen

27-Jährigen geschlagen hatte. Ein Polizeibeamter, der sich zufällig privat in

der Nähe befand und auf die Situation aufmerksam wurde, reagierte unmittelbar

und konnte den außer Rand und Band geratenen bis zum Eintreffen der alarmierten

Beamten festhalten. Die hinzueilenden Ordnungshüter nahmen den Verdächtigen noch

vor Ort fest und brachten ihn aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes in eine

Fachklinik. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts der

Körperverletzung.

Darmstadt: Geld und Schmuck gestohlen

Darmstadt (ots) – Auf Geld und Schmuck hatten es noch unbekannte Täter am

Samstag (14.10.) in der Kölner Straße abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand

nutzten die Kriminellen zwischen 14 und 16.50 Uhr, die Abwesenheit von

Wohnungsinhabern aus, verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumen,

durchsuchten die Schränke und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Der

verursachte Gesamtschaden wird aktuell auf mehr als 5000 Euro geschätzt. Das

Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf: Ohne Kennzeichen und Fahrerlaubnis unterwegs und Drogen im Rucksack / Mehrere Verfahren gegen 20-Jährigen eingeleitet

Roßdorf (ots) – In gleich mehreren Verfahren, unter anderem wegen des Verdachts

des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen sowie Verstößen

gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wird sich ein 20-Jähriger aus Reinheim

zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Ein Beamter der Ordnungspolizei

war am Freitagmorgen (13.10.) gegen 9.30 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf

den jungen Mann mit seinem Roller ohne Kennzeichen aufmerksam geworden. Bei

seiner anschließenden Kontrolle durch die verständigten Polizeibeamten zeigte

sich, dass der Reinheimer unter dem Einfluss von Drogen stand und zudem 250 Euro

Geld, zusammen mit rund 55 Gramm Marihuana sowie 25 Gramm Haschisch in seinem

Rucksack mit sich führte, was den Verdacht des Drogenhandels nährte. Er wurde

vorläufig festgenommen und kam mit zur Wache. Dort erfolgten die

Anzeigenaufnahme und eine Blutprobenentnahme. Nach der Durchsuchung seiner

Wohnung, der er freiwillig zustimmte und die ergebnislos verlief, wurde er nach

Abschluss aller polizeilichen nach Hause entlassen.

Groß-Zimmern: Polizei registriert 54 Fahrräder auf dem Kürbismarkt

Groß-Zimmern (ots) – Am Sonntag (15.10.) registrierten zwei Schutzleute vor Ort

(SvO) der Polizeistation Dieburg, in der Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr, im Rahmen

des Kürbismarktes trotz recht widriger Witterungsumstände 54 Fahrräder und

machten die Räder damit für Diebe unattraktiver.

Im Zuge der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer sowie weitere

vorhandene Individualnummern des Rads in einer polizeilichen Datenbank

hinterlegt. Auch Merkmale Ihres Fahrrads wie Hersteller und Modell werden dort

vermerkt. Sie erhalten außerdem einen Aufkleber, welcher Kriminellen

signalisiert, besser die Hände vom registrierten Rad zu lassen. Die

Registrierung verfolgt das Ziel Fahrraddiebstähle effektiver verhindern und

aufklären zu können.

Alle Codierungs- und Registrierungstermine in Südhessen sind hier zu finden:

https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrrad

registrierung/

Griesheim: Einbruch in Imbiss – Polizei bittet um Mithilfe

Griesheim (ots) – Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag (13.10.) auf

Samstag (14.10.) in einen Imbiss in der Zusestraße ein. Sie entwendeten Bargeld

und andere Gegenstände und beschädigten zudem einen Spielautomaten. Der

Sachschaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich. Die Täter flüchteten

unerkannt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls

hat das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt übernommen. Die

Ermittlerinnen und Ermittler suchen Zeugen und nehmen unter der Rufnummer

06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Münster: Wertvolle Fahrzeugteile nach Einbruch entwendet / Kripo sucht Zeugen

Münster (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstagabend (14.10.), 19 Uhr und

Sonntagmorgen (15.10.) 8 Uhr, wurde im Ulmenweg ein geparktes Fahrzeug Ziel

eines Einbruchs. Die unbekannten Täter beschädigten die hintere linke

Fensterscheibe, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen, wo sie das Lenkrad sowie den

Bordcomputer demontierten und entwendeten. Der entstandene Gesamtschaden liegt

im höheren vierstelligen Bereich. Die Täter entkamen unerkannt.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich

unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Weiterstadt/Gräfenhausen: Kriminelle machen sich an zwei Lastwagen zu schaffen / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Weiterstadt (ots) – Zwischen Freitag (13.10.) und Sonntag (15.10.) haben sich

Kriminelle in der Landstraße /Ecke Dammstraße offenbar an zwei geparkten

Lastwagen zu schaffen gemacht und versucht, Kraftstoff zu entwenden. Dabei

verursachten sich Schäden an den Tankdeckeln der Fahrzeuge. Zeugen, die in

diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,

sich bei der Darmstädter Kripo (K21/22) zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Zeugen gesucht nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Darmstadt (ots) – Am Freitag, dem 29.09.2023, gegen 15:19 Uhr, befuhr ein grauer

Porsche Macan den Rhönring in Darmstadt, in Richtung der Frankfurter Straße. In

Höhe des Rhönrings 32, schlug auf der Windschutzscheibe des Porsche, ein

zunächst unbekannter Gegenstand auf der Windschutzscheibe ein, wodurch ein

größerer Riss in der Scheibe entstand. Nachdem der Fahrer mit seinem Fahrzeug

anhielt und sich im angrenzenden Grünstreifen umschaute, konnte er dort eine

braune Glaskugel, mit etwa 4 cm Durchmesser auffinden. Es ist aktuell nicht

auszuschließen, dass jemand absichtlich die Kugel auf den fahrenden Porsche

warf.

Ein Verfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr wurde daher eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier Darmstadt

(06151/969-41110) in Verbindung zu setzen

Pfungstadt,Goethestraße, geparkter BMW beschädigt, Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) – Am Samstag, den 07.10.2023, zwischen 09.15 Uhr und 10.00 Uhr

wurde in Pfungstadt, Goethestraße 25, Höhe der Bäckerei Jung ein schwarzer BMW

beim Einparken beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um

einen weißen Pkw gehandelt haben. Der Fahrer des weißen Pkw wurde von Zeugen

darauf aufmerksam gemacht, dass er sich bei dem Halter, der in unmittelbarer

Nachbarschaft wohnt, melden solle. Dies erfolgte jedoch nicht. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer machen

könnnen, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter der

Telefonnummer 06157-95090 in Verbindung zu setzen.

Alsbach-Hähnlein:: 36-Jähriger verletzt 85-jährigen Mitbewohner mit Messer / Polizei nimmt Tatverdächtigen fest / Ermittlungen dauern an

Alsbach-Hähnlein (ots) – In einem Einfamilienhaus in der Georg-Fröba-Straße

attackierte ein 36 Jahre alter Mann am frühen Freitagmorgen (13.10.) seinen 85

Jahre alten Großvater. Ersten Ermittlungen zufolge verletzte der 36-Jährige

gegen 3.30 Uhr den Senioren mit einem Messer. Er wurde ärztlich versorgt und in

ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine

Lebensgefahr. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort von den alarmierten

Polizeikräften widerstandslos festgenommen. Ein durchgeführter Test zeigte, dass

er dem Alkohol zugesprochen hatte. Der Hintergrund der Tat sowie der Ablauf des

Geschehens sind derzeit Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Zudem wird

geprüft, ob der 36-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen des

Verdachts der gefährlichen Körperverletzung einem Haftrichter vorgeführt wird.

Gross-Gerau

Raunheim: Verdacht auf Illegales Glücksspiel in Gaststätte/Polizei erstattet Strafanzeige und beschlagnahmt über 5000 Euro

Raunheim (ots)

Bei der Kontrolle einer Gaststätte in der Innenstadt beschlagnahmten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim in der Nacht zum Sonntag (15.10.) über 5000 Euro Bargeld sowie drei illegal aufgestellte Glücksspielautomaten.

Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel gegen den Betreiber des Lokals.

Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Handyladen

Mörfelden-Walldorf (ots)

In einen Handyladen in der Bahnstraße drangen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag (15.10.) gegen 4.15 Uhr ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Geschäft und ließen anschließend mehrere Mobiltelefone mitgehen. Zudem richteten die Kriminellen durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von rund 2000 Euro an.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

Rüsselsheim: Polizei überwacht Geschwindigkeit

Rüsselsheim (ots)

Am Freitag (13.10.) führten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim Geschwindigkeitskontrollen in der Varkausstraße durch. Im Laufe der 40-minütigen Messung am Mittag, wurden 9 Verstöße gegen die geltende Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt. Unrühmliche Spitzenreiter waren zwei 25 und 71 Jahre alte Autofahrer, die mit 89 bzw. 82 Stundenkilometern vom Radar erfasst wurden. Auf sie kommen nun bis 400 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und einmonatige Fahrverbote zu.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht!

Kelsterbach (ots)

Unfallort: Mörfelder Straße 17 in 65451 Kelsterbach.

Unfallzeit: 10.10.2023, 16:15 Uhr – 16:30 Uhr.

Am 10.10.2023 kam es in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr in der Mörfelder Straße auf der Höhe der Hausnummer 17 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter VW Touran an der Fahrerseite (hintere Fahrzeugtür) beschädigt. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107-71980 in Verbindung zu setzen.

Nach Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Riedstadt-Crumstadt (ots)

Am 14.10.2023 kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe der Hausnummer 61 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter VW Golf am linken Außenspiegel beschädigt. Das flüchtige Fahrzeug entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 in Verbindung zu setzen.

Nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kelterbach (ots)

Unfallort: Waldstraße 10 in 65451 Kelsterbach, Parkplatz gegenüber des Restaurants „Der Grieche“.

Unfallzeit: 11.10.2023, 16:48 Uhr – 18:15 Uhr.

Am 11.10.2023 kam es in der Zeit zwischen 16:48 Uhr und 18:15 Uhr in der Waldstraße auf Höhe der Hausnummer 10 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am geparkter VW Golf am hinteren Radkasten der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107-71980 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: 32-Jähriger attackiert/Polizei sucht Zeugen

Ein 32 Jahre alter Mann wurde am Samstagmorgen (14.10.), um kurz vor 6.00 Uhr, in der Bismarckstraße von drei Unbekannten aus bislang nicht bekannten Gründen attackiert und hierbei verletzt. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll einer der Täter dem 32-Jährigen mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Zudem wurde ein E-Scooter und eine Halskette des Mannes bei dem Angriff beschädigt.

Der Angegriffene wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Täter flüchteten vom Tatort. Sie sollen allesamt etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Sie sollen laut Zeugenaussagen ein südländisches Erscheinungsbild haben und teils Bartträger gewesen sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Michelstadt: Kriminelle flüchten mit Kleinkraftrad/Zeugenaufruf der Polizei

Kriminelle entwendeten in der Nacht zum Samstag (14.10.) ein in der Hieronymusstraße abgestelltes Kleinkraftrad. Die Diebe flüchteten anschließend unbemerkt mit dem Bike. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Modell der Marke MBK vom Typ Booster mit dem Kennzeichen 541 LND.

Das Kommissariat 41 in Erbach nimmt Hinweise zu dem Verbleib des Kleinkraftrads sowie zu den Tätern unter der Rufnummer 06062/9530 entgegen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

B47 Steinbach/Rehbach (ots) – Am Freitag (13.10.), gegen 6 Uhr, kam es auf der

B47 zwischen den Michelstädter Stadtteilen Steinbach und Rehbach zu einem

Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der/Die aktuell noch

unbekannte Fahrzeugführer/in kam im Kurvenbereich mit einem grauen/silbernen

Toyota Yaris von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Der

hierbei entstandene Sachschaden an der Schutzplanke wird auf 2500 EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden

gebeten sich mit der Polizeistation Erbach (06062/953-0) telefonisch in

Verbindung zu setzen.

Michelstadt: Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Am Freitag (13.10.2023) kam es gegen 20:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B45. Ein 33-jähriger Mann aus Schaafheim fuhr mit seinem Pkw von Michelstadt in Richtung Bad König, als im Bereich des Abzweigs zum Stadtring plötzlich ein 55-jähriger Fußgänger aus Eberbach auf die Fahrbahn trat.

Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Fußgänger. Dieser zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein angrenzendes Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- EUR.

Warum der 55-Jährige unvermittelt auf die Fahrbahn trat ist nach bisherigem Ermittlungsstand noch unklar.

Die B45 wurde zwecks Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden teilweise voll gesperrt, an der Bergung war die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt beteiligt.

Oberzent-Hetzbach: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Am Freitag (13.10.2023) kam es gegen 16:38 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L3108 zwischen den Ortsteilen Hetzbach und Reußenkreuz.

Ein 34-jähriger Mann aus Bensheim fuhr mit seinem Kraftrad von Hetzbach in Richtung Reußenkreuz. In einer Rechtskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und prallte gegen die dortige Schutzplanke.

Der Kradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Eine Unfallbeteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers wird nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ausgeschlossen.

Die L3108 wurde zwecks Rettungs- und Bergungsarbeiten für zwei Stunden voll gesperrt, an der Bergung war die Freiwillige Feuerwehr Hetzbach beteiligt.