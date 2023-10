Frankenthal (ots) – Gegen 19:45 Uhr wurde die Feuerwehr Frankenthal zunächst zu der Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage in der Innenstadt alarmiert. Dort konnte festgestellt werden, dass die Auslösung auf Grund einer Druckschwankung im Wassernetz, welche sich auf die vorhandene Sprinkleranlage auswirkte, erfolgte. Noch während dieser Einsatzmaßnahmen wurde eine Überflutung der B9 zwischen Ludwigshafen-Pfingstweide und Frankenthal-Mitte gemeldet.

Die dorthin entsandten Einsatzkräfte bestätigten die Überflutung der B9 und meldeten massiv aus der Böschung sprudelndes Wasser. Durch die Stadtwerke Frankenthal wurden dann bekannt, dass es offenbar einen Leitungsschaden an einer Hauptwasserleitung in diesem Bereich gibt, welcher sich durch einen deutlichen Druckabfall im gesamten Wassernetz in Frankenthal bemerkbar machte.

Über das Infotelefon der Stadtwerke gingen hunderte Anrufe aus dem Stadtgebiet auf Grund fehlenden Trinkwassers ein.

Seitens der Feuerwehr Frankenthal wurden alle wasserführenden Fahrzeuge besetzt und auch die 3 Werkfeuerwehren (KSB, Howden und Renolit) in Frankenthal in Alarmbereitschaft versetzt. Kein Druck im Trinkwassernetz bedeutet gleichzeitig auch, dass kein Löschwasser aus den Leitungen entnommen werden kann.

Es erfolgte zudem ein enger Austausch mit den umliegenden Feuerwehren der VG Lambsheim-Heßheim und Bobenheim-Roxheim, deren Gebiet ebenfalls von dem Druckabfall betroffen waren.

Gegen 21:45 Uhr konnte durch die Stadtwerke die betroffene Leitung abgeschiebert und der unkontrollierte Wasseraustritt damit gestoppt werden.

Durch das Wasserwerk wurde der Druck wieder hochgefahren, sodass ab ca. 22:15 Uhr das Trinkwassernetz wieder ausreichend mit Druck versorgt war.

Hinweis der Stadtwerke Frankenthal:

Nach einem Wasserrohrbruch gibt es ein abgestimmtes Vorgehen mit dem Gesundheitsamt, um die Qualität des Trinkwassers zu überprüfen und sicherzustellen. Hierbei werden Proben entnommen und untersucht. Erfahrungsgemäß kommt es bei einem Wasserrohrbruch zu keiner Verunreinigung des Trinkwassers. Morgen früh wird seitens der Stadtwerke eine Probe entnommen und im Labor untersucht.

Aktuell kursieren mehrere Information bzgl. einer Trinkwasserverunreinigung:

Bitte beachten Sie nur die Informationen, die die Stadtwerke über ihre Homepage und Facebook-Seite veröffentlicht, bzw. der Homepage der Stadt Frankenthal unter https://www.frankenthal.de/stadt-frankenthal/de/neuigkeiten/buerger-freizeit-sport/trinkwasserausfall/ zu entnehmen sind.

Verkehrshinweis:

Die B9 musste auf Grund der Fahrbahnüberflutung zwischen Frankenthal-Mitte und Ludwigshafen-Pfingstweide in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Die Sperrung bleibt nach derzeitigem Stand auf Grund der Reparatur- und Reinigungsarbeiten, sowie der Prüfung auf mögliche Unterspülungen bis mindestens morgen Vormittag gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren.