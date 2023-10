Betrunken und mit Pferdeanhänger Unfall verursacht

Kandel/Edenkoben (ots) – Am 15.10.2023 gegen 19:40 Uhr fuhr der 54-jährige Führer eines Pkw samt Pferdeanhänger an der Anschlussstelle Kandel-Süd auf die A65 in Richtung Ludwigshafen auf und kollidierte hierbei mit einem Fahrzeug, das in diesem Moment die Anschlussstelle passierte. Da der Unfallverursacher seine Fahrt trotz Kollision fortsetzte, wurde er von dem Unfallgegner verfolgt.

Die zwischenzeitlich verständigte Polizei konnte ihn im Bereich Edenkoben stoppen und stellte fest, dass er mit etwa einem Promille in der Atemluft nicht mehr in der Lage war, am Straßenverkehr teilzunehmen.

Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten. Sein fahrtüchtiger Beifahrer konnte die Fahrt fortsetzen und das wohlbehaltene Pferd versorgen.

Einbruch in ein Wohnhaus – Zeugen gesucht

Wörth (ots) – Am Sonntag 15.10.2023 gegen 19:20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Drosselweg ein. Durch eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich gelangten die Einbrecher ins Innere des Wohnobjekts. Ersten Ermittlungen zufolge, wurden Gegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen übernommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau, oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Nachtragsmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung

Germersheim (ots) – Der am 12.10.2023 als vermisst gemeldete 69-Jährige aus Germersheim konnte am vergangenen Freitag 13.10.2023, wohlbehalten angetroffen werden.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen werden somit eingestellt. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche.