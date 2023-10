Von Unbekanntem geschlagen

Ludwigshafen (ots) – In der Kaiser-Wilhelm-Straße geriet am Sonntagabend (15.10.2023, gegen 19:30 Uhr) ein 46-Jähriger mit einem ihm Unbekannten in Streit. In dessen Verlauf schlug der Unbekannte den Mann ins Gesicht und verletzte diesen hierbei leicht. Der 46-Jährige flüchtete in Richtung Hauptbahnhof und verständigte die Polizei.

Den Unbekannten konnte er wie folgt beschreiben: etwa 1,85m groß, normale Statur, dunkle, kurze Haare, Vollbart. Er habe eine dunkle Jacke getragen.

Wenn Sie etwas beobachtet habe, melde Sie sich bitte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen/A61 (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer informierte die Polizei am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr über ein auffälliges fahrendes Auto auf der A61 in Richtung Ludwigshafen. Das Fahrzeug sei ohne Licht unterwegs und fahre in Schlangenlinien. Beamte stellten das Auto kurze Zeit später auf der A6 in Höhe der Abfahrt Mannheim-Sandhofen fest und unterzogen es einer Kontrolle.

Der 18-jährige Fahrer versuchte den Beamten gegenüber zunächst falsche Personalien anzugeben. Schnell stellte sich auch heraus wieso: Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Da sich zudem vor Ort Unstimmigkeiten im Hinblick auf die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeuges ergaben, wurde dieses im Anschluss sichergestellt.

E-Scooter-Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss kontrolliert

Ludwigshafen (ots) – Am Montag (16.10.23) kontrollierte die Polizei gegen 00:10 Uhr eine E-Scooter-Fahrerin in der Frankenthaler Straße in Ludwigshafen. Die 19-Jährige zeigte bei der Kontrolle eine deutliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel und räumte gegenüber den Beamten den Konsum von Cannabis ein. Ein Urintest verlief positiv auf THC.

Auf der Dienststelle wurde der 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich jetzt in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der Fahrt unter Drogeneinfluss sowie einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Gegen 2:55 Uhr kontrollierten die Beamten in der Bliesstraße einen weiteren E-Scooter-Fahrer. Bei der Kontrolle des 39-jährigen Fahrers konnten sie Alkoholgeruch feststellen und führten bei dem Mann auf der Dienststelle einen Alkoholtest durch. Ergebnis: 0,9 Promille. Gegen den Mann wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

E-Scooter sind gerade in Städten ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Viele kennen die Regeln zur Nutzung eines E-Scooters jedoch nicht. Beim Thema Alkohol gelten die gleichen Grenzwerte wie beim Autofahren. Darüber hinaus darf nicht unter Drogeneinfluss gefahren werden.

E-Scooter gestohlen

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 13.10.23, 17 Uhr und dem 16.10.23, 0 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen in der Bad-Aussee-Straße geparkten schwarzen E-Scooter. Das Fahrzeug war zur Tatzeitraum verschlossen an der Endhaltestelle Oppau abgestellt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder ist Ihnen im Bereich der Bad-Aussee-Straße etwas Verdächtiges aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

In Auto eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Samstag (14.10.2023, 21 Uhr) und Sonntag (15.10.2023, 17:30 Uhr) wurde die Scheibe eines Opels eingeschlagen. Dieser stand am Jacob-von-Lavale-Platz. Aus dem Fahrzeug wurde neben Dokumenten auch Bargeld entwendet. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Einbrüche in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 14.10.23, 19 Uhr zum 15.10.23, 09:10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Kleingartenanlage „In den Neugärten“ gewaltsam Zutritt zu drei Gartengrundstücken. Bei einem vierten Grundstück blieb es lediglich bei einem Einbruchsversuch. Die Täter entwendeten dabei hauptsächlich Elektrogeräte im Wert von rund 2.000 Euro.

Haben Sie zum Tatzeitraum im Bereich der Kleingartenanlage „In den Neugärten“ etwas beobachtet oder ist Ihnen ggf. sogar ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .