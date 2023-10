15-Jähriger mit harten Drogen erwischt

Speyer (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag um kurz vor 1 Uhr meldeten Zeugen der Polizei zwei verdächtige Personen in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße. Die Beamten trafen einen 15-Jährigen und einen 22-Jährigen in der Bank an, führten eine Personenkontrolle durch und durchsuchten hierbei die Bauchtasche des 15-Jährigen.

In dieser fanden sie 0,47 Gramm Cannabisgemisch sowie insgesamt 18 Tabletten (ca. 2,2 Gramm), die in einem Schnelltest positiv auf Kokain reagierten. Sie beschlagnahmten die Drogen und überstellten den 15-Jährigen an seine Eltern. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Polizei stoppt Fahrer mit mehreren Substanzen im Blut

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 23:30 Uhr unterzog eine Polizeistreife einen Kleintransporter, der zuvor die B9 befuhr, einer Verkehrskontrolle auf dem Lyautey-Parkplatz. Hierbei stellten die Beamten bei dem 32-jährigen Fahrer mehrere Anzeichen für eine akute Rauschmittelbeeinflussung fest. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, Amphetamin und Metamphetamin.

Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme, untersagten die Weiterfahrt und übergaben die Fahrzeugschlüssel dem nüchternen Beifahrer.

Gegen den 32-Jährigen leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und ordneten die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro an, da der Fahrer nicht über einen Wohnsitz in Deutschland verfügt.

Bilanz der Fahrradkontrollwoche der Polizeiinspektion Speyer

Speyer (ots) – In der Woche vom 09.10.2023 bis einschließlich 15.10.2023 führte die Polizeiinspektion Speyer eine Fahrradkontrollwoche durch. Die Verkehrssicherheit, aber vor allem die Verhinderung von Fahrraddiebstählen standen diesmal im Fokus der Beamten.

Am 09.10.2023 fiel der Startschuss für die Durchführung von Fahrrad- und Verkehrskontrollen, die über die Wochentage verteilt im Stadtgebiet Speyer stattfanden. Dabei standen nicht nur Radfahrer, sondern auch Autofahrer im Fokus, um Gefahren für die schwächeren Verkehrsteilnehmer abzuwenden. Die Kontrollen fanden an von Radfahrern stark frequentierten Stellen mit den Schwerpunkten „Falsche Radwegbenutzung“, „Fahren auf dem Gehweg“, „Ablenkung durch Handys“ und „Gehörschädigung“ statt. Kontrolliert wurden u.a. die Maximilianstraße, Zeppelinstraße, Schustergasse, Kutschergasse, Vincentius Straße, Otto-Mayer-Straße, Wormser Straße, Bahnhofstraße, Fußweg am Eselsdamm, Spaldinger Straße und Dudenhofer Straße. Ein weiterer Schwerpunkt waren Schulwegüberprüfungen an der Zeppelinschule, der Grundschule Dudenhofen und der Maximilianstraße. Hier ging es darum, das Gefahrenbewusstsein der Jüngsten zu schärfen und ihnen einen sicheren Schulweg zu ermöglichen. Die Beamten sensibilisierten die Radfahrer für die Bedeutung von Diebstahlschutz am Fahrrad und die Sinnhaftigkeit des Tragens eines Schutzhelms.

Am Mittwoch, den 11.10.2023 zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr bauten Beamte der Polizei Speyer gemeinsam mit lokalen Netzwerkpartnern (ADFC, Fahrradbeauftragter der Stadt Speyer) einen Infostand in der Maximilianstraße auf. Hier konnten sich Interessierte zum einen über Unfall- und Diebstahlprävention informieren. Zum anderen informierten die Beamten zum Thema „Sicher und sichtbar unterwegs“. Passend zum Thema gab es Warnwesten und weitere kleine Give-Aways. Außerdem wurden an diesem Tag ca. 120 Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit überprüft.

Insgesamt wurden:

339 Radfahrende und 32 Autofahrende kontrolliert. In 30 Fällen waren die Fahrräder nicht verkehrssicher, hauptsächlich wegen fehlender oder defekter lichttechnischer Einrichtungen. 49 Radfahrende befuhren den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung bzw. verbotswidrig den Gehweg/Fußweg.

12 Radfahrende benutzten während der Fahrt ein Mobiltelefon oder Kopfhörer. 16 Pkw-Fahrer waren nicht angegurtet. Zwei Strafanzeigen wegen §316 Trunkenheit im Verkehr und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach §24a STVG (0,5 Promille-Grenze) wurden aufgenommen. Ein hochwertiges Fundfahrrad wurde sichergestellt und sucht noch seinen Eigentümer Marke PIG Misle.