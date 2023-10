Landau: Die Polizei-News

Diebstahl von E-Bike – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am 15.10.2023 stellte die 56-jährige Geschädigte ihr Trekkingrad der Marke KTM gegen 13 Uhr auf dem Rathausplatz ab und sicherte dieses an einem Fahrradständer mittels Fahrradschloss. Um 15 Uhr musste sie feststellen, dass das E-Bike samt Schloss durch unbekannte Täter entwendet wurde.

Es ist davon auszugehen, dass der Rathausplatz bei vorliegendem Tatzeitraum sehr gut besucht war. Die Schadenshöhe beträgt 3.250 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Entwendeter E-Scooter aufgefunden – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am 15.10.2023 erging gegen 10:30 Uhr eine Mitteilung über einen im Gebüsch liegenden E-Scooter in der Nähe des Hauptbahnhofes in Landau. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass der E-Scooter bereits am 18.09.2023 in Germersheim entwendet wurde.

Der E-Scooter wurde sichergestellt und der Geschädigte informiert. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.