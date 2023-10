Auto „parkt“ im Vorgarten (Foto)

Otterberg (ots) – Im Vorgarten eines Hauses ist am Sonntagmittag ein Pkw „gelandet“. Das Auto hatte sich, ohne Fahrer, in der Straße „Geißbergring“ von allein in Bewegung gesetzt. Vermutlich war die Handbremse nicht angezogen und kein Gang eingelegt.

Der Wagen rollte die etwas abschüssige Straße hinunter, quer über die Fahrbahn sowie den Bürgersteig und kam schließlich in der Grünanlage eines Wohnhauses zwischen Sträuchern und Pflanzen zum Stehen. Der Fahrzeuglack sowie die Bepflanzung erlitten Schäden, verletzt wurde zum Glück niemand.

Das Fahrzeug musste mit Hilfe eines Fachunternehmens aus dem Vorgarten gehoben werden. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

Abschiebehaft – nach unerlaubter Einreise

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Beamte der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern kontrollierten am späten Abend des 13. Oktober 2023 einen 38-jährigen Albaner auf der BAB 6 Höhe Bruchmühlbach-Miesau. Der Mann konnte sich gegenüber den Polizisten nicht ausweisen. Eine Recherche ergab, dass gegen den 38-jährigen eine Wiedereinreisesperre für die Bundesrepublik Deutschland besteht.

Da der Mann keine Dokumente mit sich führte, reiste er unerlaubt ins Bundesgebiet aus Frankreich ein. Der Albaner wurde dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Haft zu Sicherung der Abschiebung an. Der Mann wurde von den Bundespolizisten in die Abschiebehaftanstalt Ingelheim eingeliefert.

Gegen den 38-jährigen Albaner wird ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise eingeleitet. Weiterhin werden aufenthaltsbeendene Maßnahme eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Aggressiver Jugendlicher leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmittag bedrohte ein 17-jähriger Jugendlicher aus Kaiserslautern einen Mitarbeiter einer Jugendeinrichtung in Kaiserslautern. Aufgrund dieser Bedrohung wurde er durch einen Mitarbeiter der Einrichtung verwiesen.

Der Jugendliche zeigte sich uneinsichtig und weigerte sich auch nach polizeilicher Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen. Aufgrund der hohen Aggressivität musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Den restlichen Sonntag verbrachte der junge Mann in polizeilichem Gewahrsam. |cpe

Alkoholisierter Autofahrer

Kaiserslautern (ots) – Deutlich zu tief ins Glas schaute ein 27-jähriger Mann aus dem Saarland in den frühen Sonntagmorgenstunden. Der Mann wurde mit seinem PKW in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Kaiserlautern im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft.

Hierbei konnte bei ihm deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,15 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. |cpe

Brennender Kerwestrauß erzeugt Feuerschein

Katzweiler – Am Samstagabend 14. Oktober, wurde die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg zu einem Feuerschein am Ortsrand von Katzweiler alarmiert. Die Ursache: Jugendliche verbrannten auf dem Parkplatz vor der Freilichtbühne einen Kerwestrauß.

Mit einem Schnellangriff löschen die Einsatzkräfte den Brand. Zudem wiesen sie die Heranwachsenden darauf hin, dass man in Waldnähe kein Feuer entfachen sollte.

Quelle: Feuerwehr VG Otterbach-Otterberg

Kaiserslautern

Staubsaugerrohr führt zu Polizeieinsatz

Kaiserslautern (ots) – Zu einem Polizeieinsatz führte in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Verwendung eines Staubsaugerrohres. Aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses und Eifersucht gerieten 3 Personen in einer Wohnung in der Innenstadt in verbale Streitigkeiten.

Da der 28-jährige Hauptverantwortliche sich nicht weiter zu helfen wusste, stellte er sich demonstrativ mit einem Staubsaugerrohr vor seine Wohnungstüre. Durch die Polizeibeamten vor Ort konnte die Situation beruhigt werden. Zu strafrechtlich relevanten Handlungen kam es nicht. |cpe

Gefährliche Körperverletzung durch Böllerwurf

Kaiserslautern (ots) – Zu einer Schrecksekunde kam es am Sonntagmittag während eines Handballspieles in der Schillerschule in Kaiserslautern. Durch vier Jugendliche wurde im Rahmen der Aufwärmphase der beiden Mannschaften die Turnhalle betreten und ein Feuerwerkskörper auf die Spielfläche geworfen.

Hierdurch wurde ein 12-jähriger Spieler leicht am Oberschenkel verletzt. Die Jugendlichen ergriffen im Anschluss unmittelbar die Flucht, jedoch konnten drei der vier Personen durch Zeugen wiedererkannt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen des Vorfalles, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |cpe

Mehrere zerkratzte PKW im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – In der Zeit vom frühen Samstagmorgen bis Sonntagnacht wurden im Stadtgebiet in Kaiserlautern insgesamt 3 Fahrzeuge mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Die Fahrzeuge standen hierbei in der Blücherstraße, Bännjerstraße und Straßburger Allee.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit nicht bekannt. Die entsprechenden Ermittlungen dauern an. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cpe

Weißer Volvo rammt Poller und Verkehrsschild

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 3:50 Uhr kam es im Bereich des Guimarães-Platz in Kaiserslautern zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bisher unbekannte Fahrer rammte hierbei mehrere Poller sowie ein Verkehrsschild und flüchtete anschließend in Richtung des Jobcenters in Kaiserslautern.

Durch Zeugen konnte hierbei das Kennzeichen des weißen Volvos abgelesen werden. Eine durch die Polizeibeamten durchgeführte Suche nach dem PKW und Fahrer im Nahbereich verlief jedoch ohne Feststellungen. Zeugen des Vorfalles, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cpe