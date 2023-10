Randalierer im Linienbus

Bad Bergzabern (ots) – Am 15.10.2023 gegen 20 Uhr kam es im Linienbus von Landau in Fahrtrichtung Bad Bergzabern kurz vor der Haltestelle am Bahnhof zu Streitigkeiten unter 3 Männern. Hierbei randalierte ein 30-Jähriger Mann zunächst mit 2 weiblichen Fahrgästen, da diese sich unmittelbar neben den Randalierer setzten, was diesem missfiel.

Ein weiterer Fahrgast mischte sich in den Streit ein, infolgedessen der randalierende 30-Jährige diesen versuchte zu würgen. Ein 73-Jähriger Fahrgast, welcher zu Hilfe kam, setzte zur Abwehr des Angriffes gegen den Randalierer daraufhin ein „Hundeabwehrspray“ ein. Hierdurch erlitt dieser Augenreizungen und musste ärztlich versorgt werden.

Zeugenhinweise, insbesondere der weiteren Fahrgäste, nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

In Gartenzaun gefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Offenbach an der Queich (ots) – Am 14.10.2023 bemerkte gegen 23:30 Uhr ein 83-Jähriger in Offenbach einen lauten Knall, welcher von der Straße kam. Bei einer Nachschau musste er feststellen, dass augenscheinlich ein PKW in seinen Gartenzaun gefahren war und sich anschließend unerlaubt entfernte.

Die Schadenshöhe beträgt circa 300 Euro. Nach der Spurenlage muss der flüchtende PKW-Fahrer hierbei die Straße Im See in Richtung Jakobstraße befahren haben. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter Tel: 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen in Edenkoben

Edenkoben (ots) – Am Vormittag des 16.10.2023 zw. 10-11:10 Uhr wurden Geschwindigkeitskontrollen in der Luitpoldstraße auf Höhe der Paul-Gillet-Realschule plus durchgeführt. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h waren 15 Fahrzeugführer zu schnell, der Spitzenreiter wurde mit 44 km/h gemessen.

Die Abholung eines Paketes kommt einer Fahrzeugführerin besonders teuer zu stehen: Sie passierte die Kontrollstelle in einem regelrechten Blindflug, da sie auf ihrem Handy derart in die Suche ihres digitalen Abholscheins vertieft war, dass sie weder die Anhaltesignale noch die Beamten wahrnahm und erst auf dem nahe gelegenen Parkplatz eines Supermarktes einer Kontrolle unterzogen werden konnte.

Geschwindigkeitskontrollen im Abfahrtsbereich

A65/B271 (ots) – Am Montagnachmittag (16.10.2023) wurde der Verkehr im Abfahrtsbereich der A65 an der Anschlussstelle Deidesheim/B271 überwacht. Sowohl die Fahrzeuge aus Fahrtrichtung Ludwigshafen als auch die aus Fahrtrichtung Karlsruhe wurden einer Geschwindigkeitsmessung unterzogen.

Hierbei ergaben sich bei erlaubten 80 km/h in 1,5 Std. insgesamt 29 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der „Spitzenreiter“ wurde mit 110 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei. Zudem wurden bei fünf Fahrzeugen Mängel festgestellt, welche die Fahrzeugführer nun beheben müssen.

Bagger auf Baustelle beschädigt

Edenkoben/Maikammer (ots) – 1.800 Euro Sachschaden verursachten bislang unbekannte Täter an einem Bagger auf der Baustelle an der L512 zwischen Edenkoben und Maikammer. Am vergangenen Wochenende (13.10. – 16.10.2023) wurde sowohl die Frontscheibe als auch eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323/955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.