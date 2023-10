Handtaschenraub an Haustür

Mainz-Weisenau (ots) – Als eine 81-jährige Mainzerin am Freitag gegen 14:45 Uhr ihre Haustür in der Blussusstraße von außen abschloss, entriss ihr ein bislang unbekannter Täter von hinten die Handtasche und flüchtete daraufhin in Richtung Wassergasse.

Die Mainzerin beschreibt den Täter als etwa 20 Jahre alt, nur ca. 160 cm groß und dicklich. Er soll ein asiatisches Aussehen gehabt haben und habe eine schwarze Hose mit grauem Oberteil und grauen Schuhen getragen.

Ob ein Zusammenhang mit dem Handtaschenraub in der Chattenstraße gegen 17:30 Uhr besteht ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

86-jähriger Frau wird Handtasche geraubt

Mainz-Weisenau (ots) – Am Freitag kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 86-jährigen Mainzerin. Die Frau war zu Fuß und mit Krücken in der Chattenstraße unterwegs, als sich von hinten ein bislang unbekannter junger Mann näherte und ihr die Umhängetasche entriss. Der Täter flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Radweg.

86-Jähre konnte gerade so einen Sturz verhindern und rief um Hilfe. Hierdurch wurde ein Passant auf die Frau als auch auf den flüchtenden Täter aufmerksam. Der Zeuge, ein 59-jähriger Mann aus Mainz, wählte daraufhin unmittelbar den Polizeinotruf. Bei der eingeleiteten Fahndung durch Funkstreifen der

Polizeiinspektion Mainz 1 konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Lediglich die vom Täter weggeworfenen Handtasche konnte im Nachbereich der Tat aufgefunden werden.

Die 86-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, ein finanzieller Schaden entstand ebenfalls nicht.

Der bislang unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 20-25 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 170 cm groß, Arbeitsanzug ( Hose und feste Jacke; möglicherweise Engelbert Strauss) in Brauntönen, passende Kappe, dunkles T-Shirt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Kreis Mainz-Bingen

BOS-Gemeinschaftsübung am 14.10.2023 in

Budenheim (ots) – Am 14.10.2023 hatte die Polizeiinspektion Mainz 2 gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Budenheim, dem Malteser Hilfsdienst, sowie dem Deutschen Roten Kreuz eine BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsfunktion)- übergreifende Gemeinschaftsübung im Budenheimer Industriegebiet durchgeführt, bei der über 60 Einsatzkräfte mitwirkten.

Im Laufe des Tages wurde in zwei großen Szenarien erfolgreich die realitätsnahe Abarbeitung von schweren Verkehrsunfällen geübt. Dazu wurden eine Unfallörtlichkeit im öffentlichen Verkehrsraum gewählt, drei Unfallfahrzeuge organisiert und die Verletztendarsteller mit täuschend echten Verletzungen

geschminkt.

Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit aller Hilfsorganisationen wurden ein Dutzend verletzte Verkehrsteilnehmer aus ihren Fahrzeugen befreit, medizinisch versorgt und teilweise mit polizeilichen Folgemaßnahmen belegt. So gelang es jeder Behörde ihre eigenen Schwerpunkte zu üben und auch die

organisationsübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern.

Besonders spannend und zugleich herausfordernd war die Übung für die Polizeikommissar-Anwärter und Polizeikommissar-Anwärterinnen der Mainzer Neustadt Wache, sowie die in Ausbildung befindlichen Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen des Malteser Hilfsdienstes der Mainzer Oberstadt. Diesen

wurde mit der Veranstaltung eine realistische Möglichkeit geboten, sich schon jetzt auf ihren beruflichen Alltag vorzubereiten.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Gemeindeverwaltung Budenheim für die Bereitstellung und Absperrung der Unfallörtlichkeit, die Freiwillige Feuerwehr Budenheim, den DRK-Ortsverband für die reichhaltige Verpflegung und die Gruppe für realistische Unfalldarstellung des Malteser Hilfsdienstes für die täuschend echte Verletzungsgestaltung!

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Zeugenaufruf

Bingen (ots) – Am Samstag 14.10.2023 um 09.49 Uhr, ereignete sich auf der B9 in Höhe 55411 Bingen-Büdesheim ein Verkehrsunfall mit 2 verletzten Fahrzeugführern. Der Fahrzeugführer des Unfall verursachenden Fahrzeugs befährt mit seinem PKW die B9 aus Fahrtrichtung Bingen-Büdesheim kommend in Fahrtrichtung Bingerbrück.

In einer lang gezogenen Rechtskurve kommt der Fahrzeugführer aus bislang nicht geklärter Ursache, vermutlich Ablenkung, nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug ON 01 kollidiert mit dem entgegenkommenden PKW ON 02. Durch den Frontalzusammenstoß werden die Fahrzeuge erheblich beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit.

Durch die Folgen der Kollision ist die Fahrerin in dem PKW ON 02 eingeklemmt und muss durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Diese ist schwer verletzt. Lebensbedrohliche Verletzungen werden glücklicherweise nicht festgestellt. Diese wird mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrzeugführer des Unfall verursachenden Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen und wird mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die B9 musste in beiden Fahrtrichtungen für 2 Stunden gesperrt werden. Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten wurde der Streckenabschnitt wieder freigegeben. Es werden Zeugen gesucht, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen, Tel.: 06721-9050 zu melden.