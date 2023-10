Streit eskaliert in Messerstich – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Ein 19-Jähriger war in der Nacht von Freitag auf Samstag mit Freunden in der Heidelberger Altstadt zum Feiern. Um kurz nach 01:30 Uhr verließ die Gruppe eine Bar in der Unteren Straße. Kurz danach bemerkte ein anderer 19-Jähriger aus der Gruppe, dass sein Geldbeutel fehlte.

Da unklar war, ob er ihn in der Bar vergessen hatte, gingen 2 aus der Gruppe wieder in die Lokalität zurück und befragten Personen, die sich zuvor in der Nähe der Gruppe aufgehalten hatten.

Eine Frau, die in Begleitung von 2 Männern war, erklärte, dass sie keinen Geldbeutel bemerkt hätte. Als diese 3 dann aber kurze Zeit nach dem Gespräch die Bar raschen Schrittes verließen, erweckte dies das Misstrauen des 19-Jährigen und seiner Freunde. Sie beschlossen der Frau zu folgen und stellte das Trio im Marstallhof zur Rede.

Es entspann sich ein Streit, der darin mündete, dass ein Begleiter der Frau ein Messer zog und damit drohte. Bei dem wilden Fuchteln mit dem Messer erhielt der 19-Jährige zunächst unbemerkt einen Stich. Als er und die Umstehenden die Wunde entdeckten, flohen die 3 Personen.

Der Heranwachsende wurde leicht verletzt, kam aber vorsorglich in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Täter wird als 180 cm groß, ungefähr 30 Jahre alt und mit normaler Statur beschrieben. Er hatte einen nordafrikanischen Phänotyp, schwarze, lockige Haare und eine große Zahnlücke vorne. Er trug eine schwarze Hose sowie ein dunkles Oberteil.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Ob die Gruppe des Tatverdächtigen tatsächlich mit dem Verlust des Geldbeutels in Verbindung steht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-1857-0, zu melden.

43-Jähriger traktiert unbekannten Mann mit Schlägen und Tritten – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Sonntag um 00:20 Uhr, kam es am Wilhelmsplatz zu einer Körperverletzung, bei der ein 43-Jähriger aus bislang unbekannten Gründen mit einem unbekannten anderen Mann in Streit geriet. Im Verlauf des Streites begann der 43-Jährige den Unbekannten mehrfach mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Als der Mann in der Folge dann zu Boden ging, trat er ihn mehrmals gegen den Körper, Rücken und den Kopf. Ein 44-jähriger, der die Situation schlichten wollte, wurde von dem 43-Jährigen verbal bedroht.

Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der verletzte Mann, welcher auf dem Boden lag, entfernt.

Der Tatverdächtige entfernte sich ebenfalls, allerdings in Richtung der Bahnhofstraße, wo er durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte festgenommen werden konnte.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme und der Durchführung weiterer Strafprozessualer Maßnahmen, wurde der Tatverdächtige entlassen.

Ihn erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Der zuvor erwähnte Geschädigte wurde nicht mehr angetroffen. Das Polizeirevier ist auf der Suche nach diesem und weiteren Geschädigten und Zeugen. Diese mögen sich bitte unter der Tel: 06221/18570 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte melden.

Sexuelle Belästigung am Hauptbahnhof – Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots) – Am Freitagnachmittag (13. Oktober) hat ein 25-jähriger Mann, 2 unbekannte Frauen am Hauptbahnhof sexuell belästigt. Die Bundespolizei sucht nun die Geschädigten. Gegen 16:35 Uhr fasste der 25-jährige eritreische Staatsangehörige in der Yormas-Filiale einer Frau an deren Gesäß. Die Geschädigte drehte sich daraufhin zu dem Tatverdächtigen um und ermahnte diesen mit erhobenem Zeigefinger.

Gleiches Vorgehen zeigte der 25-Jährige anschließend, bei der Bäckereifiliale Riegler, gegenüber. Hier fasste er ebenfalls einer weiblichen Person an deren Gesäß.

Ein Mitarbeiter der Yormas-Filiale beobachtete die Tathandlungen und alarmierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Streife vor Ort, hatten sich die geschädigten Frauen von der Örtlichkeit entfernt. Lediglich der Tatverdächtige wurde noch angetroffen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung gegen den 25-Jährigen wurde eingeleitet.

Die ermittelnde Bundespolizeiinspektion Karlsruhe sucht nun nach den beiden geschädigten Frauen. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten unter Tel: 0721 – 120160 oder über das Kontaktformular www.bundespolizei.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Farbschmierer auf dem Universitätsplatz vorläufig festgenommen

Heidelberg (ots) – Gegen 10 Uhr kam es am Montag auf dem Universitätsplatz zu einer Sachbeschädigung durch versprühte Farbe an einem Gebäude der Universität.

Ein 27-Jähriger und ein 20-Jähriger beschmierten den Eingangsbereich im Rahmen einer mutmaßlichen Protestaktion großflächig mit Oranger Farbe, welche sie mit modifizierten Feuerlöschern an der Fassade anbrachten.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Die Höhe des von ihnen verursachte Schadens steht noch nicht fest.