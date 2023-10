Frei-Laubersheim (ots) – Am 14.10.2023 gegen 06:50 Uhr wurde der PI Bad Kreuznach ein beschädigtes Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel am Kreisel Frei-Laubersheim B420/B428/L409 gemeldet. Die Streife konnte anhand des Schadens feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer den Kreisel in Richtung Neu-Bamberg verlassen haben musste.