Explosion in Mehrfamilienhaus – Kriminalpolizei ermittelt

Dossenheim (ots) – Am Freitagabend gegen 20:25 Uhr kam es zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte noch in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 27-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden, welcher schwerste Verletzungen aufwies. In welchem Zusammenhang die Verletzungen mit der beigeführten Explosion stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ebenso ist weiterhin unklar, wie und mit welchem Hintergrund die Explosion verursacht wurde.

28-Jähriger nach schwerem Raub in Untersuchungshaft

Edingen-Neckarhausen (ots) – Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führen seit Sonntagabend Ermittlungen gegen einen 28-jährigen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des schweren Raubes.

Der Täter hatte sich am Sonntag maskiert in eine Tankstelle in Edingen-Neckarhausen begeben und unter Drohung mit einer Schreckschusswaffe eine Angestellte der Tankstelle zum Öffnen der Kasse aufgefordert. Sodann ergriff der Beschuldigte eine größere Menge Bargeld und flüchtete.

Im Zuge der unmittelbaren Fahndung nach dem Tatverdächtigen konnte dieser kurze Zeit später in der Nähe der Tankstelle festgenommen werden. Er ist bereits wiederholt polizeilich in Erscheinung getreten. Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde ein Haftbefehl beantragt, der vom Amtsgericht Heidelberg erlassen wurde.

Am 16.10.23 wurde der 28-Jährige der Haft- und Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Betrunkener flüchtet mit Auto vor Polizeikontrolle

Schriesheim/Edingen-Neckarhausen/BAB 5 (ots) – Am Samstag fiel um kurz vor 04:30 Uhr einer Streife des Verkehrsdienstes Mannheim ein Mercedes auf, der auf der BAB 5 von Dossenheim in Richtung Heidelberg fuhr. Das Fahrzeug bewegte sich trotz Rechtsfahrgebots konstant mit geringer Geschwindigkeit auf der linken Spur, weswegen es mehrfach von anderen Autos rechts überholt wurde.

Als die Streife den Mercedes deswegen kontrollieren wollte, reagierte der Fahrer zunächst nicht und fuhr auf die BAB 656 in Richtung Mannheim ab. Dort beschleunigte das Fahrzeug stark und raste mit knapp 200 km/h davon. Der Mercedes konnte erst nach einer längeren Verfolgung in der Heidelberger Straße in Edingen-Neckarhausen angehalten werden.

Es zeigte sich, dass der 52-jährige Fahrer nicht mehr über einen Führerschein verfügte und deutlich nach Alkohol roch. Wie stark der Mann alkoholisiert war, wird die von ihm entnommene Blutprobe zeigen. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Der 52-Jährige Fahrer wird sich nun unter anderem wegen verbotenem Fahrzeugrennen, Fahren ohne Führerschein sowie Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Abbiegefehler und unzureichende Rückhalteeinrichtung führen zu Verkehrsunfall mit verletztem Kleinkind

Sinsheim (ots) – Am Sonntag fuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW auf der L 592 in Richtung Autobahn. Als er um kurz nach 19:30 Uhr an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinfurt nach links auf die Zufahrt zur BAB 6 abbog, übersah er einen entgegenkommenden Suzuki und es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Da die 48-jährige Fahrerin des Suzukis ein 5-jähriges Kind ohne einen ordnungsgemäßen Kindersitz beförderte, wurde der Junge durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Er kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 7.000 Euro.

Pfosten des Ortsschilds umgeknickt – Polizei sucht Zeugen

Walldorf (ots) – Unbekannte beschädigten zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 24-04 Uhr am Sonntag das Ortsschild an der Nußlocher Straße. Dessen Pfosten wurde derart gewaltsam verbogen, dass das Schild in den angrenzenden Radweg ragte und so eine Gefahr für den Verkehr darstellte.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Eine Streife des Polizeireviers Wiesloch beseitigte die Gefahrenstelle und leitete die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel: 06222-5709-0 zu melden.

Fensterscheiben an Schulen eingeworfen – Polizei sucht Zeugen

Bammental (ots) – Unbekannte warfen zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Pflastersteine auf Fenster und Türen zweier Schulen am Herbert-Echner-Platz. Insgesamt 7 Scheiben wurden so beschädigt und gingen teilweise zu Bruch, darunter eine Eingangstüre.

Der Schaden wird auf mindestens 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete die Ermittlungen hinsichtlich einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223-9254-0, zu melden

Dieb auf frischer Tat ertappt und bis Eintreffen der Polizei festgehalten

Hemsbach (ots) – Am Samstag gegen 15:45 Uhr durchwühlte ein 33-jähriger Tatverdächtiger ein in der Kirchengasse abgestelltes Auto nach Diebesgut und wurde hierbei durch den Eigentümer vorläufig festgenommen. Der Täter konnte durch die geschädigte Familie dabei beobachtet werden, wie er sich in das unverschlossene Fahrzeug setzte und dieses nach stehlenswerten Gegenständen durchsuchte.

Dem 55-jährigen Eigentümer gelang es letztlich, den 33-jährigen Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festzuhalten und dieser zu übergeben. Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte er gehen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.

Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Hemsbach (ots) – Am Sonntagmittag gegen 11:30 Uhr kollidierte ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer im Kreuzungsbereich L3110/Weschnitz-Siedlung mit einem Opel und verletzte sich hierbei schwer.

Der 83-Jährige war mit seinem dreirädrigen Pedelec auf der Weschnitz-Siedlung in Richtung Heppenheim unterwegs, als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, ein Stopp-Schild missachtete und den herannahenden Opel übersah.

Durch den Zusammenstoß wurde der 83-Jährige schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von fast 10.000 Euro.