Verletzte Polizeibeamte nach Vorkommnissen in der Innenstadt

Karlsruhe-Innenstadt (ots) – Nach zwei Polizeieinsätzen im Bereich der Innenstadt am vergangenen Freitag mussten eine Polizeibeamtin und zwei Polizeibeamte ihren Dienst aufgrund hierbei davongetragener Verletzungen vorzeitig beenden.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge teilten Mitarbeiter einer Universität der Polizei gegen 08:10 Uhr mit, dass sich in einem Verwaltungsgebäude in der Kaiserstraße eine männliche Person unberechtigt aufhalten und trotz mehrfacher Aufforderung dieses nicht verlassen würde.

Gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz verhielt sich der betreffende 39-Jährige offenbar sofort verbal aggressiv und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Weitere Polizeistreifen kamen zur Unterstützung hinzu.

Gemeinsam gelang es schließlich den Mann Handschellen anzulegen. Hierbei mussten die Beamten auch Pfefferspray und den Schlagstock einsetzen.

Ein Polizeibeamter wurde durch einen Tritt ins Gesicht derart verletzt, dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Ein weiterer Beamter musste seinen Dienst ebenfalls verletzt vorzeitig beenden. Auch der 39-Jährige trug Verletzungen davon, die in einer Klinik ambulant behandelt werden mussten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten ihn Beamte in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Der zweite Vorfall ereignete sich in den Nachmittagsstunden des Freitags. Nach aktuellem Ermittlungsstand beobachtete eine Polizeistreife des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz gegen 15:10 Uhr auf der Kaiserallee im Bereich des Mühlburger Tors eine mutmaßliche Übergabe von Rauschgift.

In der Folge sollte eine 42-Jährige, die das Rauchgift offenbar erworben hatte, von den Beamten kontrolliert werden. Die Frau versuchte mit einem Fahrrad zu fliehen. Den Polizeibeamten gelang es jedoch, die Tatverdächtige festzuhalten und schließlich vorläufig festzunehmen. Dabei zog sich eine Beamtin eine Verletzung an der Hand zu, weshalb auch sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnte. In der Handtasche der 42-Jährigen fanden die Beamten kleine Mengen von Heroin und Kokain.

In beiden Fällen müssen die Tatverdächtigen nun mit Anzeigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Festnahme nach Sachbeschädigungen an mehreren Pkw

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel zu einer körperlichen Auseinandersetzung, nachdem ein Zeuge einen 16-Jährigen beobachtet hatte, wie dieser geparkte Fahrzeuge beschädigte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen lief der 16-Jährige gegen 01:10 Uhr die Winkelriedstraße entlang und trat dabei an einem geparkten Pkw einen Seitenspiegel ab. Auf seinem weiteren Weg beschädigte der junge Mann offenbar drei weitere Fahrzeuge in der Andreas-Hofer-Straße und der Sinnerstraße, indem

er auf diese einschlug und eintrat.

Durch den Lärm wurde ein Anwohner auf den Tatverdächtigen aufmerksam und folgte dem Randalierer. Als der Zeuge den Jugendlichen in der Andreas-Hofer-Straße schließlich auf sein Verhalten ansprach, ging der 16-Jährige auf ihn los. Nachdem sich der Zeuge mit einem Regenschirm gegen den Aggressor zur Wehr setzte, ergriff dieser zu Fuß die Flucht.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung, wurde eine Polizeistreife in der Durmersheimer Straße auf den Tatverdächtige aufmerksam, unterzog ihn einer Kontrolle und nahm ihn letztlich vorläufig fest.

Der an den Pkw entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

Hoher Sachschaden nach Brand in Vereinsheim

Karlsruhe (ots) – Bei einem Brand in einem Vereinsheim am Sonntagmorgen in Karlsruhe-Neureut entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge brach der Brand gegen 08:35 Uhr in der Küche des in der Straße „An der Sandgrube“ gelegenen Vereinsheims aus. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife war aus dem Gebäude bereits eine starke Rauchentwicklung feststellbar und Teile der Küche standen in Vollbrand. Dank des raschen Eingreifens Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der Freiwilligen Feuerwehr

Neureut konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert werden.

Eine 40-jährige Frau sowie zwei Kinder, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in den Räumen befanden, konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Aufgrund der starken Hitze-und Rauchentwicklung wurde das Innere des Gebäudes so stark beschädigt, dass es derzeit nicht nutzbar ist.

Eine vorsätzliche Brandstiftung kann beim aktuellen Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. Die Polizei prüft derzeit jedoch, inwieweit ein fahrlässiges Handeln ursächlich für den Brand gewesen sein könnte.

Nachtrag zu Pressemeldung „Seniorin vermisst“ vom 14.10.23

Karlsruhe (ots) – Die seit vergangenen Freitag aus einer Pflegeeinrichtung in Karlsruhe-Rüppurr verschwundene 91-jährige Elfriede C., wurde am Montagmorgen in der Fautenbruchstraße in Karlsruhe tot aufgefunden. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Nach der 91-Jährigen wurde seit ihrem Verschwinden intensiv gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Kreis Karlsruhe

Schwer verletzter Motorradfahrer nach Vorfahrtsverletzung

Bretten (ots) – Ein schwer Verletzter sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag ereignete. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte eine 23-jährige Autofahrerin gegen 13:20 Uhr von der Landesstraße 1103 kommend nach links auf die Bundesstraße 35 einfahren.

Beim Abbiegevorgang übersah sie offenbar einen dort in Richtung Knittlingen fahrenden, bevorrechtigten 30-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit ihm. Beim Zusammenstoß erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine örtliche Umleitung eingerichtet.