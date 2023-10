Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts nach einer Körperverletzung

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 03 Uhr, konnte durch Polizeibeamte im Industriehof eine verbal aggressive Personengruppe festgestellt werden. Zwei dieser Personen, ein 24-Jähriger und ein 30-Jähriger, schlugen ohne ersichtlichen Grund auf 2 ebenfalls 30-jährige Männer ein, welche gerade ein angrenzendes Lokal verließen.

Da sich zwei der 30-Jährigen nicht trennen ließen und weiter auf einander einschlugen, wurde durch die Polizei das Distanzelektroimpulsgerät (Taser) bei beiden Personen eingesetzt, woraufhin diese gefesselt werden konnten.

Der 30-Jährige, welcher zuvor in der aggressiven Personengruppe in Erscheinung trat, ließ sich vor Ort nicht beruhigen, beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten und kam einem Platzverweis nicht nach. Auf Grund dessen wurde er in Gewahrsam genommen. Die Beteiligten wurden durch die körperliche Auseinandersetzung leicht verletzt.

Bedrohung mit Schusswaffe

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 01:40 Uhr, betrat eine männliche Person ein Lokal in der Tullastraße. Der Mann zog im weiteren Verlauf eine schwarze Handfeuerwaffe und richtete diese auf eine Besuchergruppe im Lokal. Eine konkrete Forderung nach Geld o.ä. stellte der Mann nicht. Anschließend flüchtete er zu Fuß aus dem Lokal. Der Mann konnte mit sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu richten.

Hindernis durch Heuballen – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – In der Nacht zum Samstag gegen 0.40 Uhr teilt ein Anwohner der Straße „Im Oberkämmerer“ mit, dass ein Heuballen auf der Fahrbahn vor seinem Anwesen platziert worden sei. Der in Folie gepackte Heuballen musste durch die hinzugerufene Feuerwehr abtransportiert werden.

Wer hat Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die den Heuballen transportiert und abgeladen haben könnten? Weiterhin werden Personen, die möglicherweise durch das Hindernis gefährdet wurden, um Kontaktaufnahme gebeten.

Auch der Eigentümer des Heuballens wird gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Speyer (ots) – Zwischen dem 13.10.2023 und dem 14.10.2023 kam es zu einem Einbruchversuch im Anglerheim am Binsfeld in Speyer. Der bislang noch unbekannte Täter versuchte zunächst sich am Hauptgebäude Zutritt zu verschaffen, was durch die robusten Tür- und Fenstergitter jedoch verhindert werden konnte. Zudem wurde ein Vorhängeschloss am angrenzenden Schuppen aufgebrochen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu richten.

Einbruch in Gartenlaube

Speyer (ots) – Am Freitag gegen 19 Uhr, wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage „Kugelfang“ im Closweg informiert. Durch unbekannte Täter wurde die Parzelle aufgebrochen und Gegenstände entwendet. Weiterhin ergaben sich Hinweise darauf, dass die Gartenlaube als Nächtigungsmöglichkeit verwendet wurde. Der genaue Tatzeitraum ist unbekannt.

Zeugen, welche verdächtige Personen in diesem Zusammenhang wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Gleich 3 Unfälle infolge von Alkoholkonsum

Speyer und Römerberg (ots) – Am Freitag gegen 22.00 Uhr verlor ein Radfahrer die Kontrolle über sein Rad und stieß auf Höhe des Hauptbahnhofes in die Beifahrerseite eines geparkten Taxis, sodass an diesem Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstand. Während der Unfallaufnahme fiel es dem Radfahrer sichtlich schwer, sich auf den Beinen zu halten.

Von ihm ausgehend konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Zeugen gaben an, den Mann zuvor dabei beobachtet zu haben, wie er hochprozentigen Alkohol konsumiert habe, bevor er losgefahren sei. Den 45-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ein weiterer Verkehrsunfall unter Alkohol ereignete sich um 2.29 Uhr am Samstagmorgen. Ein 23-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW die Straße „Am Schöneck“ und wollte an der Einmündung zur Straße „Am Renngraben“ nach links in diese abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Da ausgehend vom Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,53 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Der dritte alkoholbedingte Verkehrsunfall ereignete sich gegen 0.45 Uhr in Römerberg. Ein 22-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW die Germersheimer Straße von Speyer aus kommend in Richtung Heiligenstein.

Der PKW kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW, welcher hierdurch wenige Meter voran geschoben und beschädigt wurde. Der Fahrer willigte in die Durchführung eines Atemalkoholtests ein. Dieser ergab einen Wert von 1,49 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Durch einen Zeugen wurde der Polizei Speyer in der Nacht zum Samstag um 0.22 Uhr ein PKW mit auffälliger Fahrweise in der Innenstadt Speyers gemeldet. Bereits von Speyer-Nord kommend verfolgte der Anrufer den PKW Audi, welcher u.a. Schlangenlinien fuhr und ohne ersichtlichen Grund wiederholt beschleunigte oder abbremste.

Das Fahrzeug konnte schließlich im Bereich des Königsplatzes einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ausgehend von dem allein im Fahrzeug befindlichen Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Konsum von Alkohol bestätige sich nach Durchführung eines freiwilligen Alkoholtests, der einen Wert von 1,00 Promille ergab.

Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 27-jährige Fahrzeugführer zeigte sich aggressiv und provokativ. Zusätzlich fertigte er Videoaufnahmen der Polizeibeamten und des Arztes. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.