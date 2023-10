Landau: Die Polizei-News

Geschlagen, bedroht und beleidigt

Landau (ots) – Nachdem ein 23-jähriger Mann aus Landau gemeinsam mit einer weiteren Person im Rahmen eines Streites mehrfach einen 30-jährigen Geschädigten schlug, entschloss sich dieser zur Polizei zu gehen um den Sachverhalt anzuzeigen. Der Geschädigte wurde jedoch von dessen Widersacher verfolgt und kurz vor der Polizeidienstelle bedroht.

Im Anschluss flüchtete der aggressive Mann, konnte jedoch durch zwei Polizeibeamte eingeholt und festgenommen werden. Da er auch die Beamten bedrohte und beleidigte, musste er letztlich in Gewahrsam genommen werden.

Auf den jungen Mann aus Landau kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Verkehrsunfallflucht

Landau (ots) Am Freitagmorgen kam es in Frankweiler zu einem Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Wie durch einen unbeteiligten Zeugen gemeldet, befuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer die Trifelsstraße in Frankweiler und blieb dort mit der linken Fahrzeugseite am Dach eines Wohnhauses hängen. Hierbei entstand sowohl am Fahrzeug als auch am Dach ein Sachschaden. Darauf entfernte sich der Lkw-Fahrer von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizeiinspektion Landau sucht daher nun nach weiteren Zeugen welche Hinweise zum Unfall und dem unfallbeteiligten Lkw machen können.

Trunkenheitsfahrt Xylanderstraße

Landau (ots) Am Freitagabend konnte ein 32-Jähriger in Landau einer Trunkenheitsfahrt überführt werden. Er befuhr mit seinem E-Roller die Xylanderstraße in Landau. Da auf dem Roller nicht das nötige Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle konnte bei ihm dann Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den dazu passenden Wert von 1,1 Promille. Zur Beweissicherung wurde ihm im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Der 32-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.