Jugendliche Langfinger

Offenbach a.d.Q (ots) – Zwei Jugendliche wurden dabei erwischt, wie sie aus einem Einkaufsmarkt in Offenbach zwei Flaschen Spirituosen entwenden wollten. Die Folge: Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls, Hausverbot im Einkaufsmarkt und vermutlich ein unangenehmes Gespräch mit deren Erziehungsberechtigten.

Nach Unfall geflüchtet

Venningen (ots) – Als der 49-jährige Halter am 15.10.2023 an seinen auf dem Parkplatz des Freilichtmuseums in Venningen geparkten PKW zurückkehrte, musste dieser am Heck seines Fahrzeuges eine großflächige Lackbeschädigung feststellen. Vermutlich touchierte der unbekannte Unfallverursacher den geparkten PKW beim Ein-/Ausparken und flüchtete ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Entsprechende Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323-9550 oder per Email an piedenkoben@polizei.rlp.de melden.

TÜV Plakette entwendet

Bad Bergzabern (ots) – Die Geschädigte stellte ihren PKW am Abend des 13.10.2023 in ihrer Hofeinfahrt in der Petronellastraße ab. Als sie am nächsten Morgen an ihr Fahrzeug herantrat, stellte sie fest, dass ihre TÜV-Plakette augenscheinlich abgenommen wurde. Diese war noch bis Juni 2025 gültig.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06433-93340 oder per Email pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Fahrzeugpanne mit Folgen

Bad Bergzabern (ots) – Am 13.10.2023 gegen 13:00 Uhr, wurde der Polizei Bad Bergzabern ein Pannenfahrzeug auf der B427, auf Höhe des dortigen Einkaufsmarktes, gemeldet. Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der PKW vermutlich aufgrund von Spritmangel liegen geblieben war.

Eine Überprüfung des 34-jährigen Fahrzeugführers ergab, dass gegen den Mann aus dem Kreis SÜW gleich zwei Haftbefehle vorlagen. Glücklicherweise konnte eine Bekannte des Mannes den fälligen Betrag begleichen, sodass dieser nach kurzer Zeit wieder die Dienststelle verlassen durfte.

Zehn Gurtmuffel in einer Stunde

Bad Bergzabern (ots) – Zur Erkennung von Verkehrsverstößen insbesondere im Bereich der Pflicht zum Tragen eines Sicherheitsgurtes im Straßenverkehr führte die Polizei Bad Bergzabern am 14.10.2023 zwischen 11-12 Uhr eine Verkehrsüberwachung im Verlauf der Kapeller Straße durch. Innerhalb dieser Zeitspanne wurden zehn Fahrzeugführer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt.

Weiterhin wurden zwei weitere Verwarnungsgelder ausgesprochen, da entsprechende Dokumente nicht mitgeführt wurden. Zusätzlich wurden drei Fahrern Kontrollaufforderungen ausgehändigt.

Verkehrsunfallflucht

Edenkoben (ots) – Das auf einem Parkplatz in der ‚Schanzstraße‘ in Edenkoben abgestellte Fahrzeug des Geschädigten wurde im Zeitraum des 14.10.2023 zwischen 07:00 und 17:00 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Heckstoßstange touchiert. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei weist darauf hin, dass das unerlaubte Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen.

Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Gefahrenstelle Küche

Edesheim (ots) – Am Samstag 14.10.2023 gegen 16 Uhr kam es bei einem Weingut in Edesheim zu einem Fettbrand in deren Gaststättenküche. Der 31-jährige Koch konnte das Feuer selbstständig mittels eines Feuerlöschers löschen. Er erlitt dabei jedoch eine Rauchgasintoxikation und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Während des Einsatzes musste die ‚Rhodter Straße‘ durch die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zeitweise gesperrt werden. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugenaufruf nach Parkplatzrempler

Maikammer (ots) – Am 14.10.2023 zwischen 09:50 Uhr und 10:00 Uhr kam es auf dem Wasgau-Parkplatz in Maikammer zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geparkte Fahrzeug eines Kunden wurde dabei von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben, Tel.: 06323/955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Beschädigter PKW

Edenkoben (ots) – In der Nacht zum 14.10.2023 wurde ein auf dem Werner-Kastner-Platz geparkter Porsche mutwillig beschädigt. Bei diesem konnten auf der Beifahrerseite auf beiden Fahrzeugtüren und am hinteren Kotflügel jeweils längere Kratzer festgestellt werden, welche vermutlich mittels eines spitzen Gegenstand verursacht wurden.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Edenkoben (ots) – Im Zeitraum des 11.10.2023 von 12:00 Uhr bis 12.10.2023 gegen 06:00 Uhr ereignete sich in der ‚Rhodter Straße‘ in Edenkoben in Höhe der Hausnummer 26 eine Verkehrsunfallflucht, wobei die Fahrertür des am Straßenrand geparkten Fahrzeuges von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer touchiert wurde.

Dieser flüchtete daraufhin unerkannt vom Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 EUR am geparkten Fahrzeug.

Zeugen die Hinweise zum dem flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben, Tel.: 06323/955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Geschwindigkeitsmessung

Edesheim (ots) – In Edesheim auf der ‚Staatsstraße‘ wurden am Vormittag des 14.10.2023 im Bereich der dortigen 30er-Zone Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizeiinspektion Edenkoben durchgeführt.

Hierbei wurden innerhalb von einer Stunde 15 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt. Der schnellste Autofahrer wies eine Geschwindigkeit von 52 km/h auf.